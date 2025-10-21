Az együttműködés jelentős mérföldkő a Waberer’s Csoport 2031-ig szóló stratégiájának megvalósításában, amelynek kiemelt célja a szolgáltatási portfólió diverzifikálása és a vasúti-logisztikai képességek erősítése is. A mostani megállapodás szorosan illeszkedik abba az irányba, amelyet a cég a vasúti logisztikai szegmensben – többek között a PSP Csoport többségi tulajdonrészének 2024-es megszerzésével, illetve a GYSEV Cargóval aláírt stratégiai szándéknyilatkozattal – kijelölt.
Illetve újabb fontos lépést jelent egy globális szinten is meghatározó intermodális hálózat kiépítése felé.
A 2,7 millió négyzetkilométeres Kazahsztán, illetve a KTZ Express az új Selyemút központi szereplőjeként jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre a közép-ázsiai országokban, amely útvonalakon keresztül már jelenleg is több százezer konténeregység (TEU) árut mozgatnak meg, egyre növekvő volumenekkel. A Budapest körzetében létrejövő terminál lesz ennek a vasúti és tengeri összeköttetésnek a legnyugatibb, európai logisztikai gyűjtőpontja.
Tóth Szabolcs, a Waberer’s stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta:
Ez a partnerség nemcsak Magyarország, hanem a Waberer’s Csoport számára is történelmi lehetőség. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarország számára közlekedésstratégiai jelentőségű lépés, hogy a fejlesztés eredményeként hazánk az új Selyemút program európai hídfőállásává válik, tovább erősítve kiemelt szerepünket a globális szállítási láncokban.
Tóth Szabolcs elmondta, hogy komoly nemzetközi elismerésnek tekintik, hogy a KTZ Express a Waberer’s Csoportot választotta kizárólagos magyar partnerének. Ennek köszönhetően egy olyan intermodális termináli gyűjtőpont jön létre, amely képes egész Európa ellátására, és ahonnan az áruk hatékonyan juthatnak el a kontinens különböző országaiba.
A Waberer's árfolyama ma 2,8 százalékos mínuszban van, míg idén 21,8 százalékot emelkedett.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Budapesti békecsúcs: kiszivároghatott a találkozó dátuma - Megtörte a csendet Moszkva
Kommentálta Moszkva a találgatásokat.
Százéves hagyomány ért véget Magyarországon: bezárt az utolsó üzem is
Az egyik gyárat már korábban Romániába telepítették.
Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!
A termelés újraindulásáról is közöltek részleteket.
A Mol leállása a régiós üzemanyagpiacra is hatással lehet
Kulcskérdés, hogy meddig tarthat a javítás.
Kemény lépés Magyarország szomszédjában: befagyasztják a 13. havi nyugdíjat
Szigorúbb lesz a kormány fiskális politikája.
Megdöbbentő fordulat a KSH-ügyben: több mint duplájára nőtt a gyermekszegénység a korrekció után
A statisztikai hivatal revíziója után átalakultak a korábbi évek kimutatásai.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
A devizapiac stabilitása kulcsfontosságú.
Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője
Öt évet kapott, de nem hagyja annyiban.
2008 óta négyszeresére emelkedtek a lakásárak hazánkban
A Duna House lakásárindexe alapján hazánkban 2008. első negyedéve és 2025. harmadik negyedéve között megnégyszereződtek a lakásárak. Már "kiheverte" az ingatlanpiac a 2022-ben látható ma
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!