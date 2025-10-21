Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Waberer’s Csoport a KTZ Express-szel, amely a kazah állami vasúttársaság nemzetközi intermodális logisztikai leányvállalata. A megállapodás célja, hogy a felek közös vállalatot hozzanak létre egy, Budapest térségében megvalósuló intermodális terminál, gyűjtőpont fejlesztésére és üzemeltetésére. A terminál a Transzkaszpi Nemzetközi Szállítási Útvonal (másnéven Middle Corridor) – az új Selyemút – európai végpontjaként, logisztikai hubjaként szolgál majd. A fejlesztés mellett a felek abban is megállapodtak, hogy a Kínából Európába irányuló konténerforgalmat közösen bonyolítják le, a Waberer’s Csoport végezheti az Európán belüli vasúti és közúti szállítási feladatokat, míg a KTZ az ázsiai szállítási útvonalakért felelős.

Az együttműködés jelentős mérföldkő a Waberer’s Csoport 2031-ig szóló stratégiájának megvalósításában, amelynek kiemelt célja a szolgáltatási portfólió diverzifikálása és a vasúti-logisztikai képességek erősítése is. A mostani megállapodás szorosan illeszkedik abba az irányba, amelyet a cég a vasúti logisztikai szegmensben – többek között a PSP Csoport többségi tulajdonrészének 2024-es megszerzésével, illetve a GYSEV Cargóval aláírt stratégiai szándéknyilatkozattal – kijelölt.

Illetve újabb fontos lépést jelent egy globális szinten is meghatározó intermodális hálózat kiépítése felé.

A 2,7 millió négyzetkilométeres Kazahsztán, illetve a KTZ Express az új Selyemút központi szereplőjeként jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre a közép-ázsiai országokban, amely útvonalakon keresztül már jelenleg is több százezer konténeregység (TEU) árut mozgatnak meg, egyre növekvő volumenekkel. A Budapest körzetében létrejövő terminál lesz ennek a vasúti és tengeri összeköttetésnek a legnyugatibb, európai logisztikai gyűjtőpontja.

Tóth Szabolcs, a Waberer’s stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta:

Ez a partnerség nemcsak Magyarország, hanem a Waberer’s Csoport számára is történelmi lehetőség. Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarország számára közlekedésstratégiai jelentőségű lépés, hogy a fejlesztés eredményeként hazánk az új Selyemút program európai hídfőállásává válik, tovább erősítve kiemelt szerepünket a globális szállítási láncokban.

Tóth Szabolcs elmondta, hogy komoly nemzetközi elismerésnek tekintik, hogy a KTZ Express a Waberer’s Csoportot választotta kizárólagos magyar partnerének. Ennek köszönhetően egy olyan intermodális termináli gyűjtőpont jön létre, amely képes egész Európa ellátására, és ahonnan az áruk hatékonyan juthatnak el a kontinens különböző országaiba.

A Waberer's árfolyama ma 2,8 százalékos mínuszban van, míg idén 21,8 százalékot emelkedett.

