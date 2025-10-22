  • Megjelenítés
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Üzlet

Az augusztusi kibertámadás, amely a Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rovert érte, 1,9 milliárd fontnyi, azaz közel 850 milliárd forintnyi kárt okozott a brit gazdaságnak, és több mint 5000 szervezetet érintett, derül ki a független Cyber Monitoring Centre (CMC) szerdán közzétett jelentéséből.

A szakértőkből, köztük a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ korábbi vezetőjéből álló testület szerint ez volt

az Egyesült Királyság történetének legnagyobb gazdasági kárt okozó kibertámadása.

A veszteség túlnyomó része a JLR és beszállítóinak leálló gyártásából származott, és a jelentés figyelmeztetett, hogy a károk tovább nőhetnek, ha a termelés nem áll helyre a vártnál gyorsabban.

A luxusautó-gyártó közel hathetes kényszerszünet után október elején kezdte újraindítani brit gyárait, amelyek együttesen naponta mintegy ezer autót állítanak elő. Elemzők szerint

a vállalat hetente körülbelül 50 millió fontot veszített a leállás alatt.

A brit kormány szeptember végén 1,5 milliárd fontos hitelgaranciát nyújtott a JLR-nek, hogy segítse a beszállítók működésének fenntartását.

A CMC a támadást egy ötfokú skálán hármas kategóriájú, azaz rendszerszintű eseményként sorolta be. A jelentés szerint a becsült kár a gyártás leállásából, a többszintű beszállítói lánc megbomlásából és az értékesítési hálózatok, például autókereskedések zavarából adódik.

Címlapkép forrása: Anna Barclay/Getty Images

