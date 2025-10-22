  • Megjelenítés
FONTOS Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
 
Itt a legújabb tőzsdei őrület: közel 1400 százalék 4 nap alatt!

Portfolio
Évek óta zuhanó árfolyam, 4 év alatt több mint 99 százalékos esés, magas shortállomány, és egy jó hír, ami felrobbantja az árfolyamot. Ideális koktél egy jókora emelkedéshez! Mutatjuk az aktuális árfolyamrakétát!
Árfolyamrakéták

Meredek emelkedésekből van mostanában bőven, miközben a szélesebb piacokon mérsékelt emelkedés van, egyre több az árfolyamrakéta is.

Nem is kell nagyon messzire menni, a magyar tőzsdén is vannak meredek emelkedések, elég, ha csak a 4iG-re gondolunk, amely egymás után jelenti be a felvásárlásokat, és terjeszkedik a távközlésen túl a védelmi és az űriparban is, itt az árfolyam csak idén 315 százalékot emelkedett.

4igg

Vagy ott van a Rába, amiben most az a fantázia, hogy a 4iG lett a nagytulajdonos, és a gépgyártót új, védelmi ipari kompetenciákkal töltik meg. A Rába árfolyama csak az elmúlt 3 napban másfélszeresére emelkedett, idén már több mint 170 százalékot ralizott. Az emelkedés hátteréről itt írtunk részletesebben:

