Nagyot drágult a kakaó

A kakaó New York-i határidős jegyzése 6,6 százalékkal drágult, a piacot az is támogatta, hogy a New York-i kakaó jövőre 1,7 százalékos súllyal bekerül a Bloomberg Commodity Indexbe, ami pluszkeresletet hozhat. A Citi szerint az indexbe kerülést követően akár 2,1 milliárd dollárnyi tőke áramolhat a kakaó határidős piacára.
Traderek szerint a vezető termelő Elefántcsontpart kikötőiben a lassú szezonkezdet után élénkülés látszik: október 27. és november 2. között mintegy 90 ezer tonna érkezett be, szemben az előző szezon azonos hetének 80 ezer tonnájával az exportőrök hétfői becslése szerint. A gazdák szerint a megfelelő csapadék és a hosszabb, napos időszakok kombinációja segítheti az októbertől márciusig tartó szezon termésének tartósságát és minőségét Elefántcsontparton.
A nyerscukor 1,5 százalékkal emelkedett, és miután múlt héten ötéves mélypontot ütött. Kereskedők szerint Brazília északi térségeiben az augusztusi–szeptemberi csapadék miatt lassan indult a nádaratás, miközben a Közép-Dél régió malmai továbbra is sorra leállnak a szezonra. Összességében a fundamentumok továbbra sem az emelkedést támogatják, mivel a 2025/26-os szezonra jelentős globális többlet körvonalazódik.
A robusta kávé 3,4 százalékkal drágult, a robustában a spekulánsok nettó long pozíciója nőtt az október 28-ával záruló héten. Az arabica 3,7 százalékkal emelkedett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége
Az OLED-technológiával.
Tovább szenved Európában a Tesla
Esnek az eladások.
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Élő online tanfolyam a Portfolio Investment Services szervezésében
1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek
18 darab F-16-os harci repülőgépet vettek a holland kormánytól.
Szépen csendben adogatja el kedvenc részvényét Buffett cége
Minden jel arra utal.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
Forradalmi fogyókúrás tabletta miatt indít óriási beruházást az amerikai gyógyszeróriás
Megy a harc a piacelsőségért.
750 millió dolláros gázszámlát küldött Zelenszkij
Jön a tél, kell a segítség.
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jühet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod