Nagyot drágult a kakaó

A kakaó ára több mint 6 százalékkal ugrott az ICE tőzsdén, miközben a cukor és a kávé is emelkedett a mai kereskedésben.

A kakaó New York-i határidős jegyzése 6,6 százalékkal drágult, a piacot az is támogatta, hogy a New York-i kakaó jövőre 1,7 százalékos súllyal bekerül a Bloomberg Commodity Indexbe, ami pluszkeresletet hozhat. A Citi szerint az indexbe kerülést követően akár 2,1 milliárd dollárnyi tőke áramolhat a kakaó határidős piacára.

Traderek szerint a vezető termelő Elefántcsontpart kikötőiben a lassú szezonkezdet után élénkülés látszik: október 27. és november 2. között mintegy 90 ezer tonna érkezett be, szemben az előző szezon azonos hetének 80 ezer tonnájával az exportőrök hétfői becslése szerint. A gazdák szerint a megfelelő csapadék és a hosszabb, napos időszakok kombinációja segítheti az októbertől márciusig tartó szezon termésének tartósságát és minőségét Elefántcsontparton.

A nyerscukor 1,5 százalékkal emelkedett, és miután múlt héten ötéves mélypontot ütött. Kereskedők szerint Brazília északi térségeiben az augusztusi–szeptemberi csapadék miatt lassan indult a nádaratás, miközben a Közép-Dél régió malmai továbbra is sorra leállnak a szezonra. Összességében a fundamentumok továbbra sem az emelkedést támogatják, mivel a 2025/26-os szezonra jelentős globális többlet körvonalazódik.

A robusta kávé 3,4 százalékkal drágult, a robustában a spekulánsok nettó long pozíciója nőtt az október 28-ával záruló héten. Az arabica 3,7 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

