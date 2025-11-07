Magyarország újabb emberes űrmissziót tervez, és kereskedelmi űrállomás építésében venne részt

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy
2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.
"Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologies-zel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban" - folytatta.
"Ezekből az űrben végrehajtott kísérletekből a magyar gazdaság nagyon sokat profitál, a fejlett űrtechnológia hozzájárul a gazdaság egészének jobb működéséhez és növekedéséhez, ezért azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy építve arra, hogy ezzel az emberes űrmisszióval újra nevet szereztünk magunknak az űrtechnológiában, építve azokra a kísérletekre és azoknak a gazdasági hatásaira, amelyeket ezen misszió során elvégeztünk,
folytatjuk az űrtechnológiába történő befektetéseinket, folytatjuk az űrprogramunkat, újabb emberes űrmissziót tervezünk
és folytatjuk azt a tudományos kutatási, gazdaságfejlesztési munkát, amelyet elkezdtünk az első emberes űrmissziókkal" - mondta Szijjártó Péter.
"Ehhez partnerek kellenek nyilvánvalóan, és abból látszik, hogy Magyarország ismételten nevet szerzett magának, hogy most már sokkal könnyebb partnereket találni, sőt, van, hogy a partnerek jelentkeznek" - összegzett.
