  • Megjelenítés
Magyarország újabb emberes űrmissziót tervez, és kereskedelmi űrállomás építésében venne részt
Üzlet

Magyarország újabb emberes űrmissziót tervez, és kereskedelmi űrállomás építésében venne részt

MTI
A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy

2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.

"Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologies-zel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban" - folytatta.

"Ezekből az űrben végrehajtott kísérletekből a magyar gazdaság nagyon sokat profitál, a fejlett űrtechnológia hozzájárul a gazdaság egészének jobb működéséhez és növekedéséhez, ezért azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy építve arra, hogy ezzel az emberes űrmisszióval újra nevet szereztünk magunknak az űrtechnológiában, építve azokra a kísérletekre és azoknak a gazdasági hatásaira, amelyeket ezen misszió során elvégeztünk,

Még több Üzlet

Megint ütik a tőzsdéket

15 éve van a tőzsdén a CIG Pannónia: új stratégiai célokkal megy tovább a biztosító

Árcsökkentésekbe kezdett az IKEA

folytatjuk az űrtechnológiába történő befektetéseinket, folytatjuk az űrprogramunkat, újabb emberes űrmissziót tervezünk

és folytatjuk azt a tudományos kutatási, gazdaságfejlesztési munkát, amelyet elkezdtünk az első emberes űrmissziókkal" - mondta Szijjártó Péter.

"Ehhez partnerek kellenek nyilvánvalóan, és abból látszik, hogy Magyarország ismételten nevet szerzett magának, hogy most már sokkal könnyebb partnereket találni, sőt, van, hogy a partnerek jelentkeznek" - összegzett.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban

Itt a bejelentés: Kapu Tibor csak a kezdet volt, újabb magyar űrhajóst lőnének fel a Nemzetközi Űrállomásra

Budapesten tárgyalt Jászai Gellért a Kapu Tibort az űrbe juttató céggel

Megállapodott az amerikai céggel a 4iG, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility