Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk

A vállalat közlése szerint a részvényesek nagy többséggel, 75 százalékkal támogatták a vezérigazgató javadalmazási tervét, amelyet az igazgatóság szeptemberben terjesztett elő. A két vezető független tanácsadó, a Glass Lewis és az ISS viszont a csomag ellen javasolt szavazni.

A most jóváhagyott, több mint egy évtizedre szóló csomag 12 részletben lenne kifizethető, ha a Tesla teljesít bizonyos mérföldköveket.

A terv Musk szavazati befolyását is növelné: részesedése nagyjából 13%-ról 25%-ra emelkedhet, ami több mint 423 millió új részvény megszerzését jelentené.

Az első részlet akkor válik esedékessé, ha a Tesla piaci kapitalizációja eléri a 2 ezer milliárd dollárt. A cég jelenlegi értéke 1,54 ezer milliárd dollár. A piaci értékhez kötött juttatások teljesítése működési célokhoz is kapcsolódik. A következő kilenc részletet egyenként 500 milliárd dolláros értéknövekedési lépcsők után ítélnék oda, egészen 6,5 ezer milliárd dollárig. Az utolsó két részlet további 1-1 ezer milliárd dollárnyi növekedéshez kötött. A teljes csomag megszerzéséhez így a Tesla piaci értékének 8,5 ezer milliárd dollárra kellene emelkednie.

A terv eredménycélokat is meghatároz: az éves, kiigazított nyereségnek 50 milliárd és 400 milliárd dollár közötti küszöböket kell elérnie. A harmadik negyedévben a Tesla 4,2 milliárd dollár kiigazított EBITDA-t jelentett.

További célok között szerepel 20 millió jármű kiszállítása, 10 millió aktív FSD (Full Self-Driving) előfizetés, 1 millió Optimus humanoid robot átadása, valamint 1 millió robotaxi kereskedelmi üzembe állítása. A Tesla a szeptemberi meghatalmazotti tájékoztatójában közölte: eddig több mint 8 millió autót szállított le.

A Reuters korábbi beszámolója szerint Musk a testület által kijelölt célok többségének teljesítése nélkül is tízmilliárd dolláros nagyságrendű juttatásokhoz juthatna, és több mint 50 milliárd dollárt érhetne el néhány, reálisabban teljesíthető feltétel mellett.

A díjazási feltételek tartalmaznak egy olyan eseménylistát is, amelyek fennállása esetén Musk működési mérföldkövek teljesítése nélkül is részvényeket kaphat. Ilyen esemény lehet természeti katasztrófa, háború, világjárvány, a nemzetközi, szövetségi, állami vagy helyi jogi és szabályozási környezet megváltozása, illetve bármely más kormányzati intézkedés vagy mulasztás, amely később akadályozhatja a cég termékeinek tervezését, gyártását vagy értékesítését.

A részvényesek azután szavaztak az új csomagról, hogy a delaware-i kancelláriai bíróság tavaly úgy ítélte meg: Musk 2018-as javadalmazási tervét a Tesla igazgatósága szabálytalanul hagyta jóvá, ezért azt vissza kell vonni. Az újonnan jóváhagyott javadalmazási terv nem korlátozza Musk politikai tevékenységét, és nem ír elő minimum ráfordítandó munkaidőt sem a Teslánál.

