Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk

A vállalat közlése szerint a részvényesek nagy többséggel, 75 százalékkal támogatták a vezérigazgató javadalmazási tervét, amelyet az igazgatóság szeptemberben terjesztett elő. A két vezető független tanácsadó, a Glass Lewis és az ISS viszont a csomag ellen javasolt szavazni.
A most jóváhagyott, több mint egy évtizedre szóló csomag 12 részletben lenne kifizethető, ha a Tesla teljesít bizonyos mérföldköveket.
A terv Musk szavazati befolyását is növelné: részesedése nagyjából 13%-ról 25%-ra emelkedhet, ami több mint 423 millió új részvény megszerzését jelentené.
Az első részlet akkor válik esedékessé, ha a Tesla piaci kapitalizációja eléri a 2 ezer milliárd dollárt. A cég jelenlegi értéke 1,54 ezer milliárd dollár. A piaci értékhez kötött juttatások teljesítése működési célokhoz is kapcsolódik. A következő kilenc részletet egyenként 500 milliárd dolláros értéknövekedési lépcsők után ítélnék oda, egészen 6,5 ezer milliárd dollárig. Az utolsó két részlet további 1-1 ezer milliárd dollárnyi növekedéshez kötött. A teljes csomag megszerzéséhez így a Tesla piaci értékének 8,5 ezer milliárd dollárra kellene emelkednie.
A terv eredménycélokat is meghatároz: az éves, kiigazított nyereségnek 50 milliárd és 400 milliárd dollár közötti küszöböket kell elérnie. A harmadik negyedévben a Tesla 4,2 milliárd dollár kiigazított EBITDA-t jelentett.
További célok között szerepel 20 millió jármű kiszállítása, 10 millió aktív FSD (Full Self-Driving) előfizetés, 1 millió Optimus humanoid robot átadása, valamint 1 millió robotaxi kereskedelmi üzembe állítása. A Tesla a szeptemberi meghatalmazotti tájékoztatójában közölte: eddig több mint 8 millió autót szállított le.
A Reuters korábbi beszámolója szerint Musk a testület által kijelölt célok többségének teljesítése nélkül is tízmilliárd dolláros nagyságrendű juttatásokhoz juthatna, és több mint 50 milliárd dollárt érhetne el néhány, reálisabban teljesíthető feltétel mellett.
A díjazási feltételek tartalmaznak egy olyan eseménylistát is, amelyek fennállása esetén Musk működési mérföldkövek teljesítése nélkül is részvényeket kaphat. Ilyen esemény lehet természeti katasztrófa, háború, világjárvány, a nemzetközi, szövetségi, állami vagy helyi jogi és szabályozási környezet megváltozása, illetve bármely más kormányzati intézkedés vagy mulasztás, amely később akadályozhatja a cég termékeinek tervezését, gyártását vagy értékesítését.
A részvényesek azután szavaztak az új csomagról, hogy a delaware-i kancelláriai bíróság tavaly úgy ítélte meg: Musk 2018-as javadalmazási tervét a Tesla igazgatósága szabálytalanul hagyta jóvá, ezért azt vissza kell vonni. Az újonnan jóváhagyott javadalmazási terv nem korlátozza Musk politikai tevékenységét, és nem ír elő minimum ráfordítandó munkaidőt sem a Teslánál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
Halasztások jönnek a pénzügyi nehézségek közepette.
Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét
Nemcsak belföldön, de külföldön is készülnek a Kínától független kitermelésre.
Árulással vádolják Németországban az AfD-t, áll a bál a Bundestagban
Oroszországba készül a radikális párt, már a betiltásukat szorgalmazzák.
Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!
Kiderül, hogyan lehet meggazdagodni a mesterséges intelligencia korában.
Rossz hírt közölt a Honda
Fáj már a chiphiány.
Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton
A nemzetgazdasági miniszter lezártnak tekinti a kamatvitát a jegybankkal.
Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk
Ezer milliárd dollár.
Milliárdos orosz bevételeket venne el az EU, Magyarország tehet botot a küllők közé
Ezúttal néhány ország is a budapesti vezetés mellé állhat a blokkoláskor.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!