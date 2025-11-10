Kilőtt a Mol!

  • Megjelenítés
Kisebb plusszal nyitott a magyar tőzsde hétfő reggel, a blue chipek közül a Mol kapta el legjobban a rajtot. Ez Orbán Viktor washingtoni útjával hozható összefüggésbe, ugyanis sikerült a magyar delegációnak mentességet kiharcolnia az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciókat illetően.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb, így jelenleg 107 660 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és a PannErgy indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
