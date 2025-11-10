Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, ám most az AI-forradalom és annak legújabb ága, az "agentic AI" teljesen új dimenzióba emeli a digitális transzformációt. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök korábban elképzelhetetlen sebességet és hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget kínálnak a cégeknek minden szektorban.
A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan válhat az AI-technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé, és milyen stratégiák segítik a vállalatokat a mesterséges intelligencia hatékony integrálásában. A program során topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat, míg szakértők mutatják be a legújabb technológiai megoldásokat és azok gyakorlati alkalmazását.
Az esemény különös hangsúlyt fektet a finanszírozási lehetőségekre is, bemutatva az elérhető támogatási programokat és befektetési stratégiákat, amelyek segítenek a cégeknek megvalósítani digitális ambícióikat. A biztonság és a szabályozási környezet kérdései mellett a munkaerőpiaci változások és a szervezeti transzformáció témái is kiemelt figyelmet kapnak.
Ők lesznek az előadóink
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb szakértői, a szabályozók, cégvezetők, IT-beszállítók:
- Palkovics László , mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
- Dávid-Barrett Tamás , viselkedéskutató, alapító és CEO, University of Oxford, Future Human Systems Research
- Solymár Károly Balázs , infokommunikációért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium
- Jakab Roland , elnök/vezérigazgató, MI Koalíció/HUN-REN
- Horváth Bence , Commercial Strategy Director, Magyar Telekom
- Giller Tamás , vezérigazgató-helyettes, Neo Property Services
- Kurtisz Krisztián , vezérigazgató, UNIQA Biztosító
- Szathmári Gergő , Senior Product Owner, OTP Bank
- Bozó Károly Barnabás , Cloud Solution Architect, Noventiq
- Turny Ákos, igazgató, Boston Consulting Group
- Prokob Gábor , IT - Üzleti intelligencia vezető, EcoFamily
- Fodor Balázs , üzletfejlesztési szakértő, One Solutions
- Schin Lotár , genAI domain architect, Nokia
- Horváth-Varga János , Head of AI, Magyar Telekom
- Boda Márton Attila , program manager, Innovációs Igazgatóság, K&H Bank
- Dévényi Edit , Senior Data & AI Consultant, SMP Solutions
- Bánhegyi Csanád , Data & AI Commercial Portfolio Manager, Magyar Telekom
- Petri Bernadett , ügyvezető igazgató, miniszteri biztos, MFOI, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
- Dászkál János, vezető szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda, nemzeti kapcsolattartó, Digitális Európa Program
- Németh Edina , nemzetközi kapcsolatok koordinátor, HUN-REN SZTAKI
- Zelena Viktória , Head of Product Strategy, Idomsoft
- Posta Donát , alapító, vezérigazgató, Scoutlabs
- Ács Zoltán , vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő
- Feigli Ferenc , ügyvezető, Közép-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Delouri Gagan , Partner Sales Engineering Team Leader, Ping Identity
- Vári Csaba , ügyvéd, Baker McKenzie
- Darabos Tamás , vezérigazgató-helyettes, Telvice
- Pocsai Zsolt , ügyvezető igazgató, OTP Bank
- Hegedűs Ferenc , Head of Customer, Integration & Devops Factory, Yettel
- Lakos Lambert István , informatikai igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Gaál Barna , nemzetközi igazgató, Digitális Magyarország Ügynökség
- Sólyom Balázs , Chief Data Officer, Trendency
- Fekete Csongor , Managing Director, HolistiCRM
- Nacsák Tamás , Enterprise Architect, Telcotrend
- Lepesi János , projekt koordinátor, EconomySoft
- Jacobs Eszter , Sales Director
- Hegedűs Péter , vezérigazgató-helyettes, CDC, Pulze Digital, Shiwaforce
- Bálint Viktor , Chief Growth Officer, Codecool
- Lenk István , elnök, ABSL Hungary
- Gulyás Tibor , stratégiai főtanácsadó, Energiaügyi Minisztérium
- Gál Balázs , Senior Director, Talent Acquisition EMEA, Flex
- Nyul Attila , logisztikai és beszerzési igazgató, TMX Mobile Solution Szerviz
- Gaál Norbert , CEO, Co-Founder, First Principle Innovation, AI Budapest
- Ott Kitti , IT digitalizációs vezető, DPD Hungary
- Bortnyák Adorján , Managing Director, Geomant/Graia
- Fuchs Gábor , Head of digital, IPG Mediabrands
A konferencia programja ízelítőt ad a legaktuálisabb témákból:
- Hogyan lesz versenyelőny az AI-forradalomból? – Use case-ek, megoldások és esettanulmányok
- Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic Ai"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
- Nagy nyelvi modellek a céges működésben – Hogyan és melyiket válasszuk?
- Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal
- E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?
