Bezárta üzleteit az Aqua
Az Aqua.hu bezárta valamennyi fizikai üzletét, miközben az online értékesítés egyelőre változatlanul működik; az expressz szaküzlet működését határozatlan időre felfüggesztették.

A számítástechnikai és elektronikai termékeket forgalmazó vállalat weboldaláról eltűntek a korábban működő üzletek elérhetőségei - jelentette a Telex. Az ügyfélszolgálat telefonon megerősítette, hogy mindhárom boltjuk bezárt, ugyanakkor az internetes rendelés továbbra is elérhető a vásárlók számára.

Ágazati információk szerint az Aqua Optima Kft. pénzügyi nehézségekkel szembesülhetett. Egy, az iparágat jól ismerő forrás úgy fogalmazott: "finanszírozási csapdába eshetett, készlete és forgalma fokozatosan csökkenhetett, ami felhalmozott tartozásokat eredményezhetett". Ugyanez a forrás nem a működés teljes megszüntetését, hanem inkább a cég értékesítését tartja valószínűnek.

Piaci hírek szerint a vállalat jelentős problémákkal néz szembe, ami akár a teljes leálláshoz is vezethet.

Több beszállító megkezdte áruinak kivonását a cégtől, más források pedig egy nagykereskedő általi felvásárlásról beszélnek, ám egyik értesülést sem erősítették meg hivatalosan.

Saját bemutatkozása szerint az Aqua Optima Kft. teljes egészében magyar tulajdonú, a második legnagyobb hazai webáruház, kilencszeres Ország Boltja-díjas, és több mint negyedszázados szakmai tapasztalattal rendelkezik.

