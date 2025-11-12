  • Megjelenítés
Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones
Először a történelemben: 48 ezer pont felett zárt a Dow Jones

Portfolio
Az európai részvénypiacokon látott komolyabb emelkedés után az amerikai tőzsdék vegyes képet mutattak. A Dow Jones mutatója már a legelején kiemelkedett a mezőnyből és végül magabiztos pluszban zárt, melynek következtében újabb történelmi rekordon fejezte be a kereskedést. Először került 48 ezer pont fölé az index. A szerdai kereskedésben a befektetők kockázati étvágyát elsősorban az a várakozás hajtotta, hogy az amerikai Képviselőházban tervezett szavazással véget érhet az USA történetének leghosszabb kormányzati leállása.
Új történelmi csúcson fejezte be a napot a Dow Jones

A Dow Jones mutató 0,68%-kal 48250 pont fölé emelkedett, ami új történelmi rekordnak számít.

Eközben az S&P 500 0,03%-ot emelkedett, a Nasdaq viszont nem tudott szépíten és 0,15%-ot veszített értékéből.

A Dow Jones elmúlt napokban mutatott meneteléséről és történelmi távlatokban elhelyezhető mozgásáról szóló grafikonok:

dow jones zaro 251112
dow jones tortenelmi
Csak a Nasdaq van mínuszban

Továbbra is alapvetően jó a hangulat az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones tartja 0,8% körüli nyereségét a zárás felé közeledve, az S&P 500 index 0,04%-ot emelkedett. A Nasdaq nem talált még mindig magára, 0,39%-os esést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Fordulnak az amerikai tőzsdék

A Dow Jones tovább növelte előnyét, már 0,82%-os pluszban jár. Közben az S&P 500 index szintén a pozitív tartományba fordult (+0,13%), a Nasdaq van még mínuszban (-0,28%).

Így néz ki a történelmi csúcsán járó Dow Jones

A szerdai kereskedésben kitart a Dow Jones ereje, és ez oda vezetett, hogy 48 ezer pont fölé került a fontos amerikai tőzsdeindex értéke.

Így néz ki a hosszú távú grafikonja:

dow jones hosszu tav

A hatalmas nyertes

Az AMD részvényei 8%-ot száguldottak, miután a chiptervező bejelentette, hogy az adatközponti chipek éves bevétele a következő 5 évben eléri a 100 milliárd dollárt, a nyereség pedig több mint háromszorosára nő - írja a Reuters hírügynökség.

amd reszveny
Még mindig pluszban a Dow, 48 ezer felett!

Miközben a Dow Jones indexét új csúcsra húzták (+0,63%), addig az S&P 500 és a Nasdaq alulteljesít, előbbi 0,22%-kal, utóbbi 0,77%-kal került lejjebb.

A befektetők az USA történetének leghosszabb kormányzati leállásának várható befejezésére várnak, és ezt árazzák a Dow Jones esetében. Amerikai idő szerint szerda este várható egy képviselőházi szavazás, ami egy kompromisszumos javaslat, és elindulhatna a kormányzati szervez újbóli finanszírozása.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Lefordultak a tech-papírok

A Nasdaq már 0,7 százalékos mínuszban van, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A Dow ma is felülteljesít: 0,7 százalékos emelkedésben van az index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagyot ment a magyar tőzsde

0,9 százalékos pluszban zárt szerdán a BUX, a blue chipek is emelkedtek:

  • a Mol 2,1,
  • a Telekom 1,
  • az OTP 0,6,
  • a Richter pedig 0,3 százalékos pluszban zárt.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megjelent az idei BÉT50 kiadvány

A Budapesti Értéktőzsde bemutatta a BÉT50 – Ötven hazai vállalat sikertörténete című sorozat tizedik kötetét. A jubileumi kiadványban szereplő újabb ötven magyar vállalkozással együtt a BÉT50-közösség immár ötszáz tagot számlál, melynek tagjai a magyar gazdaság legeredményesebb és leginspirálóbb középvállalatai közül kerülnek ki.

Tovább a cikkhez
Megjelent az idei BÉT50 kiadvány
Emelkedik Amerika

A Dow 0,4, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban van a nyitást követő percekben.

Nincs megállás, tovább nőt a Waberer's

A Waberer’s erős, minőségében is javuló harmadik negyedévet hozott: nőtt a bevétel, és tágultak a marzsok, miközben a biztosítási üzlet stabilan termeli a profitot, a logisztikában pedig érezhetően javult a hatékonyság. A gyorsuló pénztermelésnek köszönhetően csökkent a tőkeáttétel, a menedzsment pedig tartja az éves, 50 millió eurót meghaladó EBIT-célt. A társaság 14 órától sajtótájékoztatót tart, melynek legfontosabb üzeneteivel frissítjük a cikket.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás, tovább nőt a Waberer's
Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését

A Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX-index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett – jelentette ki Varga Mihály a „BÉT50 - ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány 10. jubileumi bemutatóján.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését
Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

A Graphisoft Park a keddi piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyeket a Wood friss elemzésében értékelt. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood
Csúcson a magyar tőzsde

Továbbra is határozott emelkedés látható a piacokon, a DAX 1,2 százalékos pluszban van, a CAC 1 százalékot erősödött, míg a FTSE 100 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde 1,1 százalékot emelkedett.

A magyar piacra is megérkezett a felpattanás, a BUX 1,2 százalékot erősödött, ezzel új csúcsra ért a hazai részvényindex. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek,

  • az OTP 1,6 százalékot,
  • a Mol 1 százalékot,
  • a Richter 0,7 százalékot,
  • a Magyar Telekom pedig 1 százalékot erősödött.
REiBrkE6
Emelkedés

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac ugyancsak 0,6 százalékot emelkedett.

Y6AUPcHA
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

A pozitív nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsdén is emelkedéssel indul a nap.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,95 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,12 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,31 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,53 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma különösebb említésre méltó adat nem érkezik, a német infláció előzetes statisztikája már ismert, így vélhetően nem rengeti meg a piacokat a közlés. Ahogy a csütörtök reggel itthon megjelenő ipari termelési adat sem, mely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 927,96 1,2% 1,8% 5,4% 12,7% 8,2% 63,0%
S&P 500 6 846,61 0,2% 1,1% 4,5% 16,4% 14,1% 91,6%
Nasdaq 25 533,49 -0,3% 0,4% 5,4% 21,5% 21,0% 114,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 842,93 -0,1% -1,3% 5,7% 27,4% 28,6% 100,6%
Hang Seng 26 696,41 0,2% 2,9% 1,5% 33,1% 30,7% 1,8%
CSI 300 4 652,17 -0,9% 0,7% 0,8% 18,2% 12,6% -5,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 088,06 0,5% 0,6% -0,6% 21,0% 23,9% 82,3%
CAC 8 156,23 1,3% 1,1% 3,0% 10,5% 9,8% 49,8%
FTSE 9 899,6 1,1% 1,9% 5,0% 21,1% 21,8% 55,1%
FTSE MIB 44 438,88 1,2% 2,7% 5,7% 30,0% 29,4% 111,7%
IBEX 16 388,8 1,3% 2,2% 5,9% 41,3% 41,3% 110,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 229,3 -0,6% -0,7% 5,1% 35,2% 39,5% 181,8%
ATX 4 858,93 0,5% 1,3% 4,1% 32,6% 36,2% 101,9%
PX 2 484,25 0,9% 3,3% 5,0% 41,1% 48,8% 173,8%
Magyar blue chipek              
OTP 32 000 -2,5% -1,5% 8,3% 47,5% 58,7% 157,6%
Mol 3 020 1,7% 3,4% 9,0% 10,6% 14,3% 59,3%
Richter 9 865 1,4% -6,0% -6,9% -5,1% -10,3% 46,1%
Magyar Telekom 1 782 -0,1% 1,3% -1,0% 39,9% 51,3% 388,9%
Nyersanyagok              
WTI 60,94 0,0% -0,7% 2,0% -15,9% -13,8% 47,7%
Brent 65,18 1,7% 1,1% 3,8% -12,8% -9,4% 48,6%
Arany 4 113,01 0,5% 3,8% 2,6% 56,7% 57,3% 120,5%
Devizák              
EURHUF 385,3750 0,5% -0,7% -1,5% -6,3% -6,2% 8,5%
USDHUF 332,3630 0,1% -1,6% -1,6% -16,3% -13,8% 10,0%
GBPHUF 437 0,0% -0,8% -3,2% -12,2% -11,8% 9,6%
EURUSD 1,1595 0,4% 0,9% 0,1% 12,0% 8,9% -1,4%
USDJPY 154,0300 0,0% 0,4% 1,0% -2,0% 0,1% 45,8%
GBPUSD 1,3177 0,2% 1,0% -1,0% 5,2% 2,4% -0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 103 015 -2,8% 1,5% -8,8% 9,1% 16,0% 555,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -1,1% -0,4% 0,7% -11,1% -6,3% 330,9%
10 éves német állampapírhozam 2,62 -0,3% 0,2% 0,9% 10,7% 12,6% -620,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,97 1,6% 1,2% 1,8% 5,3% 1,8% 209,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
