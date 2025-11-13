Bedobta a törölközőt a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető

Michael Burry ismét sokkolta a piacokat, a The Big Short főszereplőjeként ismert befektető bezárja a Scion Asset Management alapját, írja a MarketWatch.

Michael Burry, a provokatív és sokszor előrelátó befektetési vezető, aki a 2008-as ingatlanpiaci összeomlást sikeresen előre jelezte, ismét nagy figyelmet keltett döntésével. Az amerikai tőkepiaci felügyeletnél benyújtott dokumentumok alapján

a Scion Asset Management megszüntette a regisztrációját.

Ez arra utal, hogy az alap gyakorlatilag bezár, hiszen a több mint százmillió dollárt kezelő befektetési társaságok számára a regisztráció kötelező. A Scion márciusban mintegy százötvennégy millió dollárt kezelt, így a döntés jelentős üzleti fordulatot jelez.

A piacon gyorsan terjedt egy levél képernyőfotója, amely ugyan nem lett megerősítve, de azt állítja, hogy Burry visszautalja a befektetők pénzét. A levél szerint Burry úgy érzi, hogy az általa meghatározott értékítélet már egy ideje nincs összhangban a piac mozgásával. Ez egybeesik korábbi nyilatkozataival, amelyekben élesen kritizálta a mesterséges intelligenciára épülő részvények értékeltségét. Burry gyakran figyelmeztetett az AI körüli túlzott optimizmusra.

Egy 2023. január végi bejegyzésében csupán annyit írt, hogy eladni kellene, de az S&P 500 index azóta több mint 70 százalékot emelkedett. Ez jól mutatja, milyen mértékben elszakadtak a piacok az általa helyesnek tartott fundamentumoktól.

Burry ugyan nem kommentálta közvetlenül az alap bezárását, de a közösségi médiában utalt rá, hogy november 25-től valami sokkal jobb vár rá.

A befektető korábban is markáns véleményeket fogalmazott meg, például az Oracle és a Meta részvényének értékeltségéről, amelyeket szerinte túl magasra árazott a piac.

Címlapkép forrása: Astrid Stawiarz/Getty Images

