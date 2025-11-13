Brutális mínuszban az amerikai tőzsdék, egyre borúsabb a hangulat

A csütörtöki kereskedésben tovább romlott a hangulat az amerikai piacokon: a részvények széles körben esnek, miközben a technológiai szektor különösen erős nyomás alá került, és a befektetők egyre pesszimistábban ítélik meg a kamatkilátásokat, hiába nyílt meg újra a kormány a rekordszintű leállás után.

A Dow már 619 pontos, 1,3 százalékos mínuszban járt a tegnapi csúcsokról visszafordulva.

Az S&P 500 már 1,6 százalékot veszített, a gyengülést főként a kommunikációs szolgáltatók és a technológiai cégek vezették, miközben a Disney 7 százalékot zuhant a vegyes negyedéves számok miatt.

A Nasdaq esése 2,5 százalékra mélyült este 8-ig, jelezve, hogy a technológiai papírokban zajló eladási hullám tovább erősödött.