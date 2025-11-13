Éppencsak pluszban zárt a BUX

Elromlott a hangulat az európai és amerikai tőzsdéken csütörtök délutánra, de a BUX még minimális emelkedéssel zárt.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Richter, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama esett, miközben csak az OTP árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A midcap részvények közül az ANY és a MBH JZB vezette a sort 5,4 illetve 3,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a BIF állt 2,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

