Hatalmas bukások az amerikai tőzsdén, fájdalmas mínuszban zártak az indexek

A csütörtöki záráskor vaskos mínuszban álltak meg az amerikai részvényindexek:

a Dow 809 ponttal, 1,7 százalékkal gyengült.

Az S&P 500 1,8 százalékot veszített, a Nasdaq pedig 2,5 százalékkal esett vissza. Mindhárom fő index – a Russell 2000-rel együtt – október 10. óta a legrosszabb napját produkálta.

A gyengülést elsősorban a technológiai és kommunikációs szolgáltatói szektor húzta le, a Disney 7 százalékos esése mellett az AI-szektor kulcspapírjai – Nvidia, Broadcom, Intel – is 3 százalék feletti mínuszba kerültek.

A Nasdaq a tavasz–ősz közötti időszakban látott több mint 50 százalékos AI-lendület után az elmúlt hetekben egyre volatilisabbá vált, mivel egyre több befektető von párhuzamot a mostani szárnyalás és a 2000 körüli technológiai buborék között.

A részvénypiaci eladásokat erősítette a kötvényhozamok emelkedése is: a két éves amerikai állampapír hozama 3,59 százalékra kúszott fel, miután a piac csökkenő esélyt áraz a decemberi kamatvágásra, ami különösen érzékenyen érinti a magas növekedésű, kamatvárakozásokra érzékeny technológiai részvényeket.