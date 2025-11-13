  • Megjelenítés
Hatalmas bukások az amerikai tőzsdén, fájdalmas mínuszban zártak az indexek
Hatalmas bukások az amerikai tőzsdén, fájdalmas mínuszban zártak az indexek

Portfolio
Alapvetően jó volt a hangulat a napokban a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örültek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Csütörtökön azonban fordulat történt, délutánra számottevő esések indultak meg az európai és az amerikai részvénypiacokon is. Estére a tengerentúlon a Nasdaq-ot nagyon megütötték, a Dow több mint 800 pontot gyengült. A Budapesti Értéktőzsde viszont enyhe pluszban állt meg.
Durva veszteségekkel fejeződött be a nap

A csütörtöki záráskor vaskos mínuszban álltak meg az amerikai részvényindexek:

a Dow 809 ponttal, 1,7 százalékkal gyengült.

Az S&P 500 1,8 százalékot veszített, a Nasdaq pedig 2,5 százalékkal esett vissza. Mindhárom fő index – a Russell 2000-rel együtt – október 10. óta a legrosszabb napját produkálta.

A gyengülést elsősorban a technológiai és kommunikációs szolgáltatói szektor húzta le, a Disney 7 százalékos esése mellett az AI-szektor kulcspapírjai – Nvidia, Broadcom, Intel – is 3 százalék feletti mínuszba kerültek.

A Nasdaq a tavasz–ősz közötti időszakban látott több mint 50 százalékos AI-lendület után az elmúlt hetekben egyre volatilisabbá vált, mivel egyre több befektető von párhuzamot a mostani szárnyalás és a 2000 körüli technológiai buborék között.

A részvénypiaci eladásokat erősítette a kötvényhozamok emelkedése is: a két éves amerikai állampapír hozama 3,59 százalékra kúszott fel, miután a piac csökkenő esélyt áraz a decemberi kamatvágásra, ami különösen érzékenyen érinti a magas növekedésű, kamatvárakozásokra érzékeny technológiai részvényeket.

Egyre véresebb a helyzet

Az utolsó 45 perc kezdetére tovább romlott a hangulat a Wall Streeten: a Dow már 716 pontos, 1,5 százalékos mínuszban jár.

Az S&P 500 esése 1,7 százalékra mélyült, főleg a kommunikációs szolgáltatók és a technológiai szektor húzza le az indexet.

A Nasdaqon már szinte vérengzés folyik: 2,4 százalékos visszaesésben áll az index.

Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU

Brüsszel új ajánlattal próbál lendületet adni a nyári EU–USA kereskedelmi alku végrehajtásának: az Unió alacsonyabb amerikai vámokat és átfogó szabályozási párbeszédet szeretne. A terv célja, hogy kezelje a 50 százalékos amerikai acél- és alumíniumvámok okozta feszültséget, és kvótarendszerrel, valamint gazdasági biztonsági, illetve egy energiavásárlási együttműködéssel stabilizálja a transzatlanti kereskedelmet – számolt be a Bloomberg. A tárgyalások kimenetele a magyar gazdaságra is kihathat.

Nagyon ütik a techcégeket

Továbbra is éles eladási hullám söpör végig a Wall Streeten: az S&P 500 1,62 százalékkal 6 739,60 pontra esett, a Nasdaq 2,48 százalékkal 22 825,50 pontra gyengült, míg a Dow 1,38 százalékkal 47 590,87 pontra süllyedt.

A zuhanást leginkább az AI-szektor gyengülése okozza, miután az Nvidia 4,7, a Broadcom 5,4 esett, ami erősen rányomta a bélyegét az informatikai és a fogyasztói szektorra is.

A piaci esést rontotta, hogy a befektetők egyre kisebb esélyt adnak a decemberi kamatvágásnak: a FedWatch szerint már csak 47 százalék a valószínűsége a 25 bázispontos csökkentésnek, szemben a múlt heti 70 százalékkal. A rekordhosszú, 43 napos kormányzati leállás ugyan véget ért, de a friss makroadatok – az ADP szerint heti 11 ezres magánszektorbeli munkahelyvesztés, az Indeednél 16 százalékos visszaesés a kiskereskedelmi álláshirdetésekben – tovább növelték a bizonytalanságot.

Pozitív meglepetést egyelőre csak a Cisco okozott, amely 5 százalékot erősödött a megemelt profitvárakozások miatt.

Vége a 106 napos sztrájknak: 24%-os béremelést kaptak a dolgozók az amerikai repülőgépgyárnál

Elfogadták a vállalat legújabb ötéves szerződési ajánlatát a Boeing gyári dolgozói, véget vetve a repülőgépgyártó leghosszabb sztrájkjának az 1948-as munkabeszüntetés óta – számolt be a Bloomberg.

Leleplezték Von der Leyen tervét: olyan autós szabályt készít elő, ami miatt sokan aggódhatnak

Az EU a 2035-ös benzines–dízel tilalom lazítását készíti elő, de cserébe drasztikus elektromosautó-kvótát kényszerítene a vállalati flottákra. Ursula von der Leyen bizottsági elnök terve szerint a cégeknek 2027-re már 50, 2030-ra pedig 90 százalékban elektromos autókat kellene venniük, miközben az iparág profitja zsugorodik, a használt e-autók értéke zuhan, és erősödik a kínai függés. A gyártók és a flottakezelők szerint ez egy hátsó ajtón visszahozott motorbetiltás, amely tovább növelheti a költségeket és torzíthatja a piacot – írta elemzésében a Handelsblatt.

Egyre rosszabb a hangulat

A csütörtöki kereskedésben tovább romlott a hangulat az amerikai piacokon: a részvények széles körben esnek, miközben a technológiai szektor különösen erős nyomás alá került, és a befektetők egyre pesszimistábban ítélik meg a kamatkilátásokat, hiába nyílt meg újra a kormány a rekordszintű leállás után.

A Dow már 619 pontos, 1,3 százalékos mínuszban járt a tegnapi csúcsokról visszafordulva.

Az S&P 500 már 1,6 százalékot veszített, a gyengülést főként a kommunikációs szolgáltatók és a technológiai cégek vezették, miközben a Disney 7 százalékot zuhant a vegyes negyedéves számok miatt.

A Nasdaq esése 2,5 százalékra mélyült este 8-ig, jelezve, hogy a technológiai papírokban zajló eladási hullám tovább erősödött.

Az IMF riasztó jelentést tett közzé az Egyesült Államokról

Az IMF szerint a negyedik negyedévben lassulhat az amerikai gazdasági növekedés a részleges kormányzati leállás és a gyengülő belföldi kereslet miatt – számolt be a Reuters.

Megosztottság a Fednél: 50% alá esett a decemberi kamatcsökkentés esélye

Egyre kevésbé egyértelmű, hogy a Federal Reserve folytatja az ősszel megkezdett kamatcsökkentéseit. A döntéshozók nyilatkozatai alapján egyre többük hajlandósága csökken, miközben az inflációs aggodalmak és a munkaerőpiaci stabilitás jelei erősödnek – jelentette a Reuters. A piac már kétesélyesnek látja az újabb lazítást.

Óriási összegű finanszírozás vagy fake news? – Musk tagadja a tranzakciót

Elon Musk cáfolta, hogy mesterséges intelligencia vállalata, az xAI 15 milliárd dolláros befektetést kapott volna, miután a CNBC erről számolt be. A cég körül több ellentmondás is kialakult az utóbbi időben – számolt be a Cnbc.

Folytatódik a vörösköd

Továbbra is jelentősen gyengülnek az amerikai indexek: a Dow már 465 pontot, azaz 0,8 százalékot esett a tegnapi rekord után, az S&P 500 1,2 százalékkal gyengült eddig, míg a technológiai szektor vesszőfutása miatt a Nasdaq 1,8 százalékos visszaesést mutat.

Fantom beruházások miatt drágul az áram: soha meg nem épülő projektek számláját fizeti a világ

Az amerikai adatközpont-fejlesztők túlzó növekedési tervekkel árasztják el az energiaszolgáltatókat, ami megnehezíti a jövőbeli energiaigények tervezését, mivel sok bejelentett projekt valójában soha nem valósul meg – írta meg a Financial Times.

Nagy esésben a New York-i indexek

A csütörtöki kereskedésben nagy esésben állnak az amerikai részvényindexek, miután szerdán ugyan rekordközelbe húzták a Dow-t, de ma már ismét eladói nyomás látszik, különösen a technológiai szektorban.

A Dow 0,6 százalékot esett eddig, az S&P 500 1 százalékkal gyengült, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot gyengült.

Főként az AI-hoz kötődő nagyvállalatok – Nvidia, Broadcom, Alphabet – eladása miatt, így az index harmadik egymást követő veszteséges napja felé tart.

A hangulatot rontotta a Disney 8 százalékos zuhanása is a vegyes negyedéves eredmények után. A rotáció ugyan továbbra is érzékelhető – a defenzívebb, értékalapú szektorok, például az egészségügy szerdán felülteljesítettek –, de ez egyben óvatosabb befektetői hozzáállást is jelezhet a kockázatosabb eszközökkel szemben, miközben a tőzsdék még nyitva vannak és az irányok nap végéig változhatnak.

50%-kal emeli osztalékát a Disney, miközben súlyos bevételkiesés fenyegeti a vállalatot

A Disney arra számít, hogy elhúzódhat a YouTube TV-vel zajló terjesztési vita, ami tovább fokozta a befektetői aggodalmakat: a részvény 8%-ot esett, miután a negyedéves bevétel elmaradt a várakozásoktól, noha a profit felülmúlta az előrejelzéseket – számolt be a Reuters.

Éppencsak pluszban zárt a BUX

Elromlott a hangulat az európai és amerikai tőzsdéken csütörtök délutánra, de a BUX még minimális emelkedéssel zárt.

Határozott esések

Határozott esés bontakozott ki az európai és amerikai tőzsdéken, a vezető indexek közül a DAX 1 százalékos mínuszban áll, az amerikai tőzsdéken a techszektor nyomása alatt a Nasdaq 1,7 százalékot esett, de az S&P 500 is 1 százalékos csökkenésnél tart.

Szenvednek a nagyok

Főként az eddig a ralit vezető amerikai nagypapírok vezetik ma az esést. Az Alphabet, a Tesla és az Nvidia is 3 százalékot esett a nyitás után.

Kis mínusz az USA-ban

Miközben nap elején még további emelkedést vetítettek előre a határidős részvényindexek, a vezető amerikai tőzsdék kis mínuszban indították a napot, a vezető indexek 0,2-0,7 százalékot estek. Dráma nincs, kisebb profitrealizálás van.

Lefordult a Mol

Gulyás Gergely a mai kormányinfón előre vetítette, hogy a pénzügyi szektor mellett az energetikai vállalatoknak is nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből. Vagyis, akár a Mol terhei is emelkedhetnek. Ezt kezdték el árazni a befektetők, a nap eleji pluszból 1,5 százalék mínuszba fordult a Mol árfolyama.

Lezárul egy korszak: szakít egymással a koronavírus oltás két fejlesztője a Pfizer és a Biontech

A Bloomberg úgy tudja, hogy a Pfizer értékesíti a Biontechben maradt teljes részesedését.

Bedobta a törölközőt a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető

Michael Burry ismét sokkolta a piacokat, a The Big Short főszereplőjeként ismert befektető bezárja a Scion Asset Management alapját, írja a MarketWatch.

Nyomaszt a Siemens

Alapvetően jó lenne a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken, a francia CAC 0,4 százalék pluszban áll, a német DAX-ot viszont nyomás alatt tartja néhány nagy papír, ami miatt a vezető német részvényindex 0,6 százalék mínuszban áll.

A Siemens most tette közzé gyorsjelentését, a profit esett, ráadásul a menedzsment a kilátásokkal kapcsolatban is említett kockázatokat, többek között a negatív devizahatások tarthatják nyomás alatt a bevételt és a profitot. Ráadásul a cég kikonszolidálja az egyik nagy leánycégét, aminek már nem lesz irányító tulajdonosa, így annak a profitja nem lesz már bekonszolidálva a Siemens eredményébe.

A Siemens árfolyama már közel 6 százalék mínuszban áll, a Siemens Health pedig 3 százalékot esett.

Esik a Telekom

A blue chipek közül kilógva, 2 százalékot esett ma a Magyar Telekom. A vállalat tegnap piaczárás után tette közzé gyorsjelentését, amiben arról számolt be, hogy 5 év után ismét csökkent a negyedéves bevétel, ami így elmaradt az elemzői várakozásoktól. Erre fókuszálnak ma a befektetők, miközben egyébként operatív és nettó profit szinten a vártnál jobb lett az eredmény, és ott magas a növekedés.

Pluszban az európai tőzsdék

A német DAX 0,1, a francia CAC 0,6 százalék pluszban áll a nyitás után. A német tőzsde magasabban is lehetne, a komponensek többsége emelkedik, viszont nagyot esett az egyik legnagyobb súlyú Siemens árfolyama, a 4 százalékos esés mögött a gyorsjelentés áll.

Egyre magasabban az arany

Nincs már közel az új csúcs az aranyban, az elmúlt napokban közel 8 százalékot ralizott.

Felpattanás a kriptóknál

A bitcoin 2, az ethereum 4 százalékot emelkedett ma. Volt honnan felpattanni, az ethereum augusztus, a bitcoin pedig október eleje óta esik.

Stagnál a magyar tőzsde

Stagnálással nyitott a BUX, az OTP és a Magyar Telekom kis pluszban, a Mol és a Richter kis mínuszban nyitott.

Szerbiában vásárolhat be a Mol!

Hamarosan megoldódhat a szerb olajcég, a NIS körül hónapok óta tartó bizonytalanság, a Mol ugyanis részesedést szerezhet a szerb cégben, ami segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a vállalatra kivetett szankciókat, írja a NIN.rs.

Gigantikus megrendelést kapott a CATL

Nagy emelkedést hozott a kínai akkumulátorgyártók részvényeinél a CATL óriásmegrendelése. A Beijing Hyperstrong 200 GWh energiatároló akkumulátort kötött le a következő három évre, ami fél évnyi teljes CATL-termelést is kitesz, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,36 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,24 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,05 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,65 százalékot emelkedhet, a CAC 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Itthon ipari termelési adat érkezik, amely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 254,82 0,7% 2,0% 6,1% 13,4% 9,9% 65,9%
S&P 500 6 850,92 0,1% 0,8% 4,6% 16,5% 14,5% 93,7%
Nasdaq 25 517,33 -0,1% -0,4% 5,3% 21,4% 21,1% 115,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 063,31 0,4% 1,7% 6,2% 28,0% 29,7% 100,1%
Hang Seng 26 922,73 0,8% 3,8% 2,4% 34,2% 35,7% 2,9%
CSI 300 4 645,91 -0,1% 0,4% 0,6% 18,1% 13,7% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 381,46 1,2% 1,4% 0,6% 22,5% 28,1% 86,8%
CAC 8 241,24 1,0% 2,1% 4,1% 11,7% 14,0% 53,7%
FTSE 9 911,42 0,1% 1,4% 5,1% 21,3% 23,5% 56,4%
FTSE MIB 44 792,64 0,8% 3,1% 6,5% 31,0% 33,3% 115,2%
IBEX 16 615,8 1,4% 3,2% 7,4% 43,3% 46,0% 115,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 149,9 0,9% 0,6% 6,0% 36,3% 40,5% 186,8%
ATX 4 931,68 1,5% 3,1% 5,7% 34,6% 40,8% 106,3%
PX 2 502,88 0,7% 3,8% 5,8% 42,2% 50,0% 175,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 200 0,6% -0,9% 8,9% 48,5% 57,1% 161,8%
Mol 3 084 2,1% 6,7% 11,3% 13,0% 18,2% 64,5%
Richter 9 890 0,3% -3,7% -6,7% -4,9% -8,5% 48,9%
Magyar Telekom 1 800 1,0% 2,2% 0,0% 41,3% 50,8% 389,1%
Nyersanyagok              
WTI 59,3 -2,7% -1,8% -0,8% -18,1% -13,3% 44,8%
Brent 62,77 -3,7% -1,3% -0,1% -16,0% -13,1% 44,1%
Arany 4 184,58 1,7% 5,2% 4,4% 59,4% 61,0% 122,7%
Devizák              
EURHUF 385,1250 -0,1% -0,4% -1,5% -6,4% -6,2% 8,7%
USDHUF 332,1475 -0,1% -1,4% -1,7% -16,4% -14,2% 10,7%
GBPHUF 435,7549 -0,3% -0,8% -3,5% -12,4% -11,6% 10,5%
EURUSD 1,1595 0,0% 1,0% 0,1% 12,0% 9,3% -1,8%
USDJPY 153,9750 0,0% -0,2% 1,0% -2,0% -0,4% 46,5%
GBPUSD 1,3132 -0,3% 0,7% -1,3% 4,9% 2,9% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 635 -1,3% -2,1% -10,1% 7,7% 15,5% 523,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 0,0% -2,2% 0,6% -11,1% -8,4% 367,8%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -0,4% -0,9% 0,5% 10,3% 11,0% -589,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 1,4% 2,2% 3,2% 6,8% 3,7% 218,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik

