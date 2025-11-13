Itt a következő Nvidia? Ez most a profik titkos tippje, amiben nagy potenciál van!

Nagyot ment az AI
A ChatGPT 2022 novemberi bemutatása alapjaiban forgatta fel a tőkepiacokat, ez volt az a pillanat, amikor a mesterséges intelligencia hirtelen a technológiai iparág jövőjének legfontosabb motorjává vált. A befektetők gyorsan felismerték, hogy az AI nem egy átmeneti trend, hanem olyan szerkezeti átalakulást indít el, amely évtizedekre meghatározza a vállalatok növekedési kilátásait. Ennek hatására a részvénypiacokon minden olyan vállalat árfolyama rakétaszerűen emelkedett, amely az AI fejlesztéséhez, működtetéséhez vagy kiszolgálásához kapcsolódik.
A legnagyobb nyertes egyértelműen az Nvidia lett, amely az AI-modellekhez nélkülözhetetlen grafikus gyorsítók területén gyakorlatilag monopóliumot épített ki. A cég árfolyama a ChatGPT indulása óta több mint tízszeresére nőtt, ami a modern tőkepiac egyik leglátványosabb ralija. Az Nvidia mellett az AMD, a Broadcom és a TSMC is hatalmas lendületet kapott, mivel mindannyian részt vesznek az AI-hardvergyártás felfutásában. Ugyanígy hatalmas sztori lett az AI-szervereket szállító Super Micro Computer, amelynek részvénye néhány év alatt többszörösére emelkedett.
A nagy amerikai technológiai vállalatok, a fantasztikus hetes tagjai is óriási árfolyamnyereséget értek el, nagyot ment az elmúlt években a Microsoft, a Meta, az Alphabet és az Amazon árfolyama is.
