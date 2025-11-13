  • Megjelenítés
Szerbiában vásárolhat be a Mol!
Üzlet

Szerbiában vásárolhat be a Mol!

Portfolio
Hamarosan megoldódhat a szerb olajcég, a NIS körül hónapok óta tartó bizonytalanság, a Mol ugyanis részesedést szerezhet a szerb cégben, ami segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a vállalatra kivetett szankciókat, írja a NIN.rs.
A Naftna Industrija Srbije (NIS) tulajdonosi válságának megoldása közel lehet, a NIN.rs úgy tudja, hogy a jelenlegi tárgyalások alapján

a Mol a legesélyesebb vevő a NIS 11,3%-os részvénycsomagjára, amelyet szeptemberben a Gazprom egyik leányvállalata, az Intelligence vett át.

Oroszország azért sürgeti az üzletet, mert azt remélik, hogy az amerikai OFAC felfüggeszti a NIS-re vonatkozó szankciókat, ha láthatóvá válik a fokozatos kivonulásuk a tulajdonból.

A találkozót a magyar és orosz felek között várhatóan november közepére, 15-ére tervezik, és a megállapodás akár november 25-ig megszülethet,

írja a NIN.

A tárgyalások jelentősen felgyorsultak Viktor Orbán amerikai útja után, Donald Trump egyéves mentességet ígért Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól, ami politikailag is megnyitotta az utat a Mol előtt, írja a szerb lap.

A Molon kívül az Egyesült Arab Emírségek is potenciális vevőjelölt, későbbi többségi vásárlóként pedig Abu-Dzabi sejkje is szóba kerülhet.

Ha a Mol valóban megveszi a 11,3%-os csomagot, akkor Szerbia (29,87%), a kisrészvényesek (13,9%) és a Mol együtt már többséget (55,07%) szereznének a Gazpromnyefttel szemben, amely részesedése 44,93%-ra csökkenne.

A külföldi NIS-leányvállalatok helyzete jeleleg nagyon nehéz, Romániában, Bulgáriában és Boszniában 84 benzinkút zárt be a szankciók miatt, a felhalmozott veszteségek pedig 350–360 millió eurót tesznek ki, írja a NIN.

A lap szerint a magyar tulajdonszerzés megnyithatja az utat egy új magyar–szerb olajvezeték felgyorsított építése előtt is, amelyet diplomáciai források szerint egy éven belül kellene megvalósítani.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

