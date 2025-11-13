Üzbegisztánban járt Jászai Gellért

Jászai Gellért üzbég kormányzati vezetőkkel egyeztetett Taskentben a magyar-üzbég gazdasági együttműködés erősítéséről.

Taskentben folytatott magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A kétoldalú megbeszéléseken Rózsa József, Magyarország Üzbegisztánba akkreditált nagykövete is részt vett. A magyar delegáció Zsamshid Hodzsaev miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Sukhrat Vafajevvel, az Üzbegisztáni Újjáépítési és Fejlesztési Alap vezetőjével folytatott egyeztetéseket.

A megbeszélések középpontjábanÜzbegisztán távközlési és digitális infrastruktúrájában rejlő befektetési lehetőségekáttekintése állt

– beleértve az infrastruktúra korszerűsítését, a szolgáltatások minőségének javítását -, valamint egy közös üzbég-magyar befektetési alap létrehozásának előkészítése, amely a két ország gazdasági együttműködésének további erősítését szolgálná. A felek áttekintették a „Digitális Üzbegisztán 2030” nemzeti program keretébenmegvalósuló partnerségi lehetőségeket is.

Jászai Gellért a látogatással kapcsolatban kiemelte: Üzbegisztán gyorsan fejlődő, jelentős technológiai és ipari potenciállal rendelkező ország, amely vonzó lehetőségeket kínál magyar vállalatok számára is. A mostani konzultációk újabb fontos lépést jelentenek a magyar-üzbég gazdasági partnerség mélyítésében, különösen a digitális és infokommunikációs szektorban.

A folyamat jelentőségét jelzi, hogy idén tavasszal magyar–üzbég kapcsolatok kibővített stratégiai partnerségi szintre emelkedtek. A mostani látogatás egyben folytatása az idén májusban megkezdett kétoldalú tárgyalásoknak a távközlési, digitalizációs és energetikai együttműködési lehetőségekről.

