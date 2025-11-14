Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nyomás alatt a bitcoin
2,5 százalékos esést követően már 100 000 dollár alá süllyedt a bitcoin árfolyama, ezzel pedig egészen május óta nem látott szintre esett a jegyzés.
Csúnya mínuszok Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,7 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,07 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,85 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma aztán megint kicsit felpörögnek az események, itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az építőipar friss számai lehetnek érdekesek, főleg azért, mert augusztusban jókora negatív meglepetést okozott a szektor visszaesése, így most kérdés lesz, hogy szeptemberben tudott-e szépíteni. Péntek hajnalban kínai adatok is jönnek, illetve számunkra is lényeges lehet
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 457,22
|-1,7%
|1,2%
|3,0%
|11,5%
|8,0%
|61,0%
|S&P 500
|6 737,49
|-1,7%
|0,3%
|1,2%
|14,6%
|12,6%
|87,9%
|Nasdaq
|24 993,46
|-2,1%
|-0,5%
|1,0%
|18,9%
|18,8%
|109,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 281,83
|0,4%
|0,8%
|6,6%
|28,5%
|32,4%
|102,0%
|Hang Seng
|27 073,03
|0,6%
|2,2%
|4,6%
|35,0%
|36,6%
|3,5%
|CSI 300
|4 702,07
|1,2%
|0,2%
|2,4%
|19,5%
|14,4%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 041,62
|-1,4%
|1,3%
|-1,4%
|20,8%
|26,5%
|83,9%
|CAC
|8 232,49
|-0,1%
|3,4%
|3,8%
|11,5%
|14,1%
|53,0%
|FTSE
|9 807,68
|-1,0%
|0,7%
|3,9%
|20,0%
|22,1%
|55,3%
|FTSE MIB
|44 755,36
|-0,1%
|3,9%
|6,1%
|30,9%
|32,8%
|114,1%
|IBEX
|16 577,4
|-0,2%
|2,9%
|6,7%
|43,0%
|45,7%
|113,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 213,6
|0,1%
|1,2%
|5,5%
|36,4%
|40,3%
|189,8%
|ATX
|4 901,81
|-0,6%
|2,8%
|3,6%
|33,8%
|41,6%
|103,4%
|PX
|2 502,41
|0,0%
|3,5%
|5,3%
|42,2%
|50,8%
|174,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 440
|0,7%
|0,0%
|7,8%
|49,6%
|58,0%
|170,3%
|Mol
|3 062
|-0,7%
|5,4%
|9,6%
|12,2%
|16,6%
|61,6%
|Richter
|9 835
|-0,6%
|-0,7%
|-5,7%
|-5,4%
|-8,6%
|49,2%
|Magyar Telekom
|1 762
|-2,1%
|-1,6%
|-1,8%
|38,3%
|45,4%
|382,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,54
|0,4%
|-1,2%
|-0,4%
|-17,8%
|-13,4%
|49,0%
|Brent
|63,09
|0,5%
|-0,6%
|-0,4%
|-15,6%
|-12,7%
|47,3%
|Arany
|4 210,12
|0,6%
|5,7%
|2,8%
|60,4%
|61,8%
|122,4%
|Devizák
|EURHUF
|384,0500
|-0,3%
|-0,6%
|-2,0%
|-6,6%
|-6,1%
|7,5%
|USDHUF
|329,9540
|-0,7%
|-1,5%
|-2,7%
|-16,9%
|-14,5%
|9,2%
|GBPHUF
|435,8799
|0,0%
|-0,8%
|-3,4%
|-12,4%
|-11,2%
|9,4%
|EURUSD
|1,1640
|0,4%
|0,9%
|0,7%
|12,4%
|9,9%
|-1,5%
|USDJPY
|154,7400
|0,0%
|1,1%
|1,5%
|-1,5%
|-0,2%
|47,9%
|GBPUSD
|1,3198
|0,5%
|0,7%
|-1,0%
|5,4%
|3,7%
|0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|99 618
|-2,0%
|-1,6%
|-13,6%
|5,5%
|10,0%
|509,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,9%
|0,4%
|1,7%
|-10,3%
|-7,8%
|368,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|1,6%
|1,1%
|2,2%
|12,1%
|11,0%
|-584,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|-0,1%
|1,9%
|3,1%
|6,6%
|3,8%
|223,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
