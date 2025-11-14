  • Megjelenítés
Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék
Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Portfolio
Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthatunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is esés jöhet
Nyomás alatt a bitcoin

2,5 százalékos esést követően már 100 000 dollár alá süllyedt a bitcoin árfolyama, ezzel pedig egészen május óta nem látott szintre esett a jegyzés.

BTCUSD_2025-11-14_08-58-45
Csúnya mínuszok Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,7 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,07 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,85 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma aztán megint kicsit felpörögnek az események, itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az építőipar friss számai lehetnek érdekesek, főleg azért, mert augusztusban jókora negatív meglepetést okozott a szektor visszaesése, így most kérdés lesz, hogy szeptemberben tudott-e szépíteni. Péntek hajnalban kínai adatok is jönnek, illetve számunkra is lényeges lehet

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 457,22 -1,7% 1,2% 3,0% 11,5% 8,0% 61,0%
S&P 500 6 737,49 -1,7% 0,3% 1,2% 14,6% 12,6% 87,9%
Nasdaq 24 993,46 -2,1% -0,5% 1,0% 18,9% 18,8% 109,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 281,83 0,4% 0,8% 6,6% 28,5% 32,4% 102,0%
Hang Seng 27 073,03 0,6% 2,2% 4,6% 35,0% 36,6% 3,5%
CSI 300 4 702,07 1,2% 0,2% 2,4% 19,5% 14,4% -3,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 041,62 -1,4% 1,3% -1,4% 20,8% 26,5% 83,9%
CAC 8 232,49 -0,1% 3,4% 3,8% 11,5% 14,1% 53,0%
FTSE 9 807,68 -1,0% 0,7% 3,9% 20,0% 22,1% 55,3%
FTSE MIB 44 755,36 -0,1% 3,9% 6,1% 30,9% 32,8% 114,1%
IBEX 16 577,4 -0,2% 2,9% 6,7% 43,0% 45,7% 113,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 213,6 0,1% 1,2% 5,5% 36,4% 40,3% 189,8%
ATX 4 901,81 -0,6% 2,8% 3,6% 33,8% 41,6% 103,4%
PX 2 502,41 0,0% 3,5% 5,3% 42,2% 50,8% 174,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 440 0,7% 0,0% 7,8% 49,6% 58,0% 170,3%
Mol 3 062 -0,7% 5,4% 9,6% 12,2% 16,6% 61,6%
Richter 9 835 -0,6% -0,7% -5,7% -5,4% -8,6% 49,2%
Magyar Telekom 1 762 -2,1% -1,6% -1,8% 38,3% 45,4% 382,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,54 0,4% -1,2% -0,4% -17,8% -13,4% 49,0%
Brent 63,09 0,5% -0,6% -0,4% -15,6% -12,7% 47,3%
Arany 4 210,12 0,6% 5,7% 2,8% 60,4% 61,8% 122,4%
Devizák              
EURHUF 384,0500 -0,3% -0,6% -2,0% -6,6% -6,1% 7,5%
USDHUF 329,9540 -0,7% -1,5% -2,7% -16,9% -14,5% 9,2%
GBPHUF 435,8799 0,0% -0,8% -3,4% -12,4% -11,2% 9,4%
EURUSD 1,1640 0,4% 0,9% 0,7% 12,4% 9,9% -1,5%
USDJPY 154,7400 0,0% 1,1% 1,5% -1,5% -0,2% 47,9%
GBPUSD 1,3198 0,5% 0,7% -1,0% 5,4% 3,7% 0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 99 618 -2,0% -1,6% -13,6% 5,5% 10,0% 509,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,9% 0,4% 1,7% -10,3% -7,8% 368,4%
10 éves német állampapírhozam 2,65 1,6% 1,1% 2,2% 12,1% 11,0% -584,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 -0,1% 1,9% 3,1% 6,6% 3,8% 223,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

