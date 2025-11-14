Nagy mínuszból próbálnak fordulni a tőzsdék

Egyrészt, Kína gazdasági lassulása októberben tovább mélyült: a beruházások az év első tíz hónapjában zsugorodtak, a kiskereskedelem és az ipari termelés pedig gyengült.

A befektetők emellett aggódnak az AI-részvények magas értékeltsége miatt is, egyrte többen kongatják már a vészharangot.

Ráadásul a Fed döntéshozóinak közelmúltbeli kommentárjai miatt a piac már csak 52 százalékos esélyt lát egy decemberi kamatvágásra, szemben az egy hónappal korábbi 95 százalékkal.

Európában közben megugrottak a brit állampapírhozamok, miután kiszivárgott, hogy a kormány visszakozhat egy tervezett jövedelemadó-emeléstől. A 10 éves hozam 4,55 százalékra emelkedett, míg a hosszabb lejáratokon 12-13 bázispontos ugrás következett be.