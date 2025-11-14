Nagy mínuszból próbálnak fordulni a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Esett a magyar tőzsde
0,6 százalékos mínuszban zárt a BUX pénteken. A blue chipek estek: a Richter 1, a Mol 0,8, a Telekom 0,7, az OTP pedig 0,3 százalékos mínuszban zárt.
Óvatos felülteljesítés a tech-részvényeknél
Amerikában fordulat látszik, a Nasdaq már 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 stagnál, a Dow pedig 0,7 százalékos esésben van.
Kisebb ugrás Európában, de így is nagyobb még a mínusz
A FTSE 1,1, a CAC 0,9, a DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van a záráshoz közeledve. Minimálisan javult a hangulat az amerikai nyitást követően.
Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól
Az USA 39%-ról 15%-ra csökkenti a svájci termékekre kivetett vámokat.
Esik Amerika
A Nasdaq és a Dow egyaránt 1,2-1,2, az S&P 500 pedig 1,1 százalékos mínuszban van.
Nagy veszélybe került a pénzed: csúnya napok jöhetnek ennél a befektetésnél
Egyre többen kongatják a harangot a tőzsdéken a magas, rekordközeli értékeltségek közepette, ráadásul most a Federal Reserve háza tájáról érkező kommentárok is odacsaptak a befektetői hangulatnak. Több eszköz árfolyama is meredek esésben van, de van egy, amelyet különösen érzékenyen érintenek a mostani események.
A tech-papírok vezetésével eshet tovább Amerika
A Nasdaq 1,5, az S&P 500 1, a Dow pedig 0,7 százalékos mínuszban nyithat.
Ütik az aranyat
Az arany már 2,5 százalékos mínuszban van, ezzel pedig 4000 dollár felé halad az árfolyam:
Egyre csúnyább
A FTSE már 1,8, a DAX és a CAC pedig egyaránt 1,5-1,5 százalékos mínuszban vannak.
Megéri most aranyba fektetni?
Vegyes hete van az aranyba fektetőknek, ugyanis a hét végére látványosan elfogyott a lendület az év egyik legjobb befektetésében, ami nem is meglepetés a fundamentumok fényében. Megnéztük, hogy meddig eshet még az árfolyam. Emellett pedig a hosszútávú, továbbra is pozitív kilátásokkal is foglalkoztunk.
Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka
A Jaguar Land Rover gyártása visszatért a megszokott rendbe az Egyesült Királyságban.
Nincs jele fordulatnak
Délhez közeledve továbbra is negatív a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül az FTSE 1,4, a DAX és a CAC pedig egyaránt 0,9 százalékos mínuszban vannak.
A német index egyébként ezzel az eséssel imést 24 000 pont alá süllyedt:
Tovább romlik a hangulat
Az angol FTSE már 1,1, a német DAX 0,8, a francia CAC pedig 0,6 százalékos esésben van.
A repedések megjelentek, valami készül a piacokon - Meddig tarthat az esés?
Masszív emelkedés után a globális piacok most egyszerre több oldalról is nyomás alá kerültek. Több, egymást erősítő tényező is párhuzamosan hat, az elmúlt napok mozgásai alapján úgy tűnik, a befektetők most jóval érzékenyebben reagálnak, mint korábban. Egyre markánsabb az esés a világ tőkepiacain, főként a részvény- és kriptopiacokon, a korábbi nagy vezetők egymás után esnek el, ami mindenképpen intő jel. A kérdés most az, hogy mindez csak átmeneti megingás, vagy egy nagyobb korrekció kezdete? Mutatjuk, meddig mehet még az esés, milyen szinteket érdemes figyelni a befektetőknek! Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mire fel ez a hangulatromlás?
Egyrészt, Kína gazdasági lassulása októberben tovább mélyült: a beruházások az év első tíz hónapjában zsugorodtak, a kiskereskedelem és az ipari termelés pedig gyengült.
A befektetők emellett aggódnak az AI-részvények magas értékeltsége miatt is, egyrte többen kongatják már a vészharangot.
Ráadásul a Fed döntéshozóinak közelmúltbeli kommentárjai miatt a piac már csak 52 százalékos esélyt lát egy decemberi kamatvágásra, szemben az egy hónappal korábbi 95 százalékkal.
Európában közben megugrottak a brit állampapírhozamok, miután kiszivárgott, hogy a kormány visszakozhat egy tervezett jövedelemadó-emeléstől. A 10 éves hozam 4,55 százalékra emelkedett, míg a hosszabb lejáratokon 12-13 bázispontos ugrás következett be.
Esik a magyar tőzsde
A BUX 0,4 százalékos esésben van péntek reggel. A blue chipek közül a Mol 0,9, az OTP 0,7, a Telekom és a Richter pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban van.
Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre
A BlackRock legfeljebb 2 milliárd eurót fizet az ACS-nek egy adatközpont-fókuszú vegyesvállalat (joint venture) létrehozásának céljából – írja a Bloomberg.
Esés Európában
Az angol FTSE 1, a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,3 százalékos eséssel kezdi a pénteki kereskedést. A befektetők világszerte profitrealizálásba kezdtek.
Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!
Ahogy korábban ígértük, unikális Signature elemzéseink mellett rendszeresen várjuk előfizetőinket professzionális rendezvényeinkre. Legközelebb november 18-án, a hazai befektetési világ legrangosabb eseményén, a Portfolio Investment Day 2025 konferencián vehetnek részt díjmentesen az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink. Érdemes már most regisztrálni a kivételes szakmai találkozóra, ahol a befektetési nagyágyúk osztják meg legfrissebb stratégiáikat és piaci kilátásaikat. További információk és regisztráció itt.
Nyomás alatt a bitcoin
2,5 százalékos esést követően már 100 000 dollár alá süllyedt a bitcoin árfolyama, ezzel pedig egészen május óta nem látott szintre esett a jegyzés.
Csúnya mínuszok Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,7 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,07 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,85 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma aztán megint kicsit felpörögnek az események, itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az építőipar friss számai lehetnek érdekesek, főleg azért, mert augusztusban jókora negatív meglepetést okozott a szektor visszaesése, így most kérdés lesz, hogy szeptemberben tudott-e szépíteni. Péntek hajnalban kínai adatok is jönnek, illetve számunkra is lényeges lehet
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 457,22
|-1,7%
|1,2%
|3,0%
|11,5%
|8,0%
|61,0%
|S&P 500
|6 737,49
|-1,7%
|0,3%
|1,2%
|14,6%
|12,6%
|87,9%
|Nasdaq
|24 993,46
|-2,1%
|-0,5%
|1,0%
|18,9%
|18,8%
|109,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 281,83
|0,4%
|0,8%
|6,6%
|28,5%
|32,4%
|102,0%
|Hang Seng
|27 073,03
|0,6%
|2,2%
|4,6%
|35,0%
|36,6%
|3,5%
|CSI 300
|4 702,07
|1,2%
|0,2%
|2,4%
|19,5%
|14,4%
|-3,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 041,62
|-1,4%
|1,3%
|-1,4%
|20,8%
|26,5%
|83,9%
|CAC
|8 232,49
|-0,1%
|3,4%
|3,8%
|11,5%
|14,1%
|53,0%
|FTSE
|9 807,68
|-1,0%
|0,7%
|3,9%
|20,0%
|22,1%
|55,3%
|FTSE MIB
|44 755,36
|-0,1%
|3,9%
|6,1%
|30,9%
|32,8%
|114,1%
|IBEX
|16 577,4
|-0,2%
|2,9%
|6,7%
|43,0%
|45,7%
|113,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 213,6
|0,1%
|1,2%
|5,5%
|36,4%
|40,3%
|189,8%
|ATX
|4 901,81
|-0,6%
|2,8%
|3,6%
|33,8%
|41,6%
|103,4%
|PX
|2 502,41
|0,0%
|3,5%
|5,3%
|42,2%
|50,8%
|174,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 440
|0,7%
|0,0%
|7,8%
|49,6%
|58,0%
|170,3%
|Mol
|3 062
|-0,7%
|5,4%
|9,6%
|12,2%
|16,6%
|61,6%
|Richter
|9 835
|-0,6%
|-0,7%
|-5,7%
|-5,4%
|-8,6%
|49,2%
|Magyar Telekom
|1 762
|-2,1%
|-1,6%
|-1,8%
|38,3%
|45,4%
|382,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,54
|0,4%
|-1,2%
|-0,4%
|-17,8%
|-13,4%
|49,0%
|Brent
|63,09
|0,5%
|-0,6%
|-0,4%
|-15,6%
|-12,7%
|47,3%
|Arany
|4 210,12
|0,6%
|5,7%
|2,8%
|60,4%
|61,8%
|122,4%
|Devizák
|EURHUF
|384,0500
|-0,3%
|-0,6%
|-2,0%
|-6,6%
|-6,1%
|7,5%
|USDHUF
|329,9540
|-0,7%
|-1,5%
|-2,7%
|-16,9%
|-14,5%
|9,2%
|GBPHUF
|435,8799
|0,0%
|-0,8%
|-3,4%
|-12,4%
|-11,2%
|9,4%
|EURUSD
|1,1640
|0,4%
|0,9%
|0,7%
|12,4%
|9,9%
|-1,5%
|USDJPY
|154,7400
|0,0%
|1,1%
|1,5%
|-1,5%
|-0,2%
|47,9%
|GBPUSD
|1,3198
|0,5%
|0,7%
|-1,0%
|5,4%
|3,7%
|0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|99 618
|-2,0%
|-1,6%
|-13,6%
|5,5%
|10,0%
|509,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,9%
|0,4%
|1,7%
|-10,3%
|-7,8%
|368,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|1,6%
|1,1%
|2,2%
|12,1%
|11,0%
|-584,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|-0,1%
|1,9%
|3,1%
|6,6%
|3,8%
|223,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás
Ismét sikerült Azerbajdzsánba gázolnia Moszkvának.
Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól
Csökken a Svájcra kivetett vám.
Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre
Németország rekordtámogatást biztosít jövőre.
Új adómentességi lehetőségeket terjesztett be a kormány: itt a részletek
Bonyolult, új szabályozást mutatott be a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat
Ikonikus orosz célpontra mértek támadást.
Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ
Azt mondják, eljött az idő.
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.