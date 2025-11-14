  • Megjelenítés
Nagy mínuszból próbálnak fordulni a tőzsdék
Üzlet

Nagy mínuszból próbálnak fordulni a tőzsdék

Portfolio
Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthattunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap, délutánra azonban jelentősen begyorsult a hangulatromlás, majd az amerikai nyitást követően kisebb pozitív irányú korrekció kezdődött. Ha már Amerika: az elmúlt napok esése után a tech-részvények óvatos felülteljesítést mutatnak. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Esett a magyar tőzsde

0,6 százalékos mínuszban zárt a BUX pénteken. A blue chipek estek: a Richter 1, a Mol 0,8, a Telekom 0,7, az OTP pedig 0,3 százalékos mínuszban zárt.

Óvatos felülteljesítés a tech-részvényeknél

Amerikában fordulat látszik, a Nasdaq már 0,3 százalékot emelkedett, az S&P 500 stagnál, a Dow pedig 0,7 százalékos esésben van.

Kisebb ugrás Európában, de így is nagyobb még a mínusz

A FTSE 1,1, a CAC 0,9, a DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban van a záráshoz közeledve. Minimálisan javult a hangulat az amerikai nyitást követően.

Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól

Az USA 39%-ról 15%-ra csökkenti a svájci termékekre kivetett vámokat.

Tovább a cikkhez
Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól
Esik Amerika

A Nasdaq és a Dow egyaránt 1,2-1,2, az S&P 500 pedig 1,1 százalékos mínuszban van.

Nagy veszélybe került a pénzed: csúnya napok jöhetnek ennél a befektetésnél

Egyre többen kongatják a harangot a tőzsdéken a magas, rekordközeli értékeltségek közepette, ráadásul most a Federal Reserve háza tájáról érkező kommentárok is odacsaptak a befektetői hangulatnak. Több eszköz árfolyama is meredek esésben van, de van egy, amelyet különösen érzékenyen érintenek a mostani események.

Tovább a cikkhez
Nagy veszélybe került a pénzed: csúnya napok jöhetnek ennél a befektetésnél
A tech-papírok vezetésével eshet tovább Amerika

A Nasdaq 1,5, az S&P 500 1, a Dow pedig 0,7 százalékos mínuszban nyithat.

Ütik az aranyat

Az arany már 2,5 százalékos mínuszban van, ezzel pedig 4000 dollár felé halad az árfolyam:

XAUUSD_2025-11-14_14-26-04
Egyre csúnyább

A FTSE már 1,8, a DAX és a CAC pedig egyaránt 1,5-1,5 százalékos mínuszban vannak.

Megéri most aranyba fektetni?

Vegyes hete van az aranyba fektetőknek, ugyanis a hét végére látványosan elfogyott a lendület az év egyik legjobb befektetésében, ami nem is meglepetés a fundamentumok fényében. Megnéztük, hogy meddig eshet még az árfolyam. Emellett pedig a hosszútávú, továbbra is pozitív kilátásokkal is foglalkoztunk.

Tovább a cikkhez
Megéri most aranyba fektetni?
Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka

A Jaguar Land Rover gyártása visszatért a megszokott rendbe az Egyesült Királyságban.

Tovább a cikkhez
Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka
Nincs jele fordulatnak

Délhez közeledve továbbra is negatív a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül az FTSE 1,4, a DAX és a CAC pedig egyaránt 0,9 százalékos mínuszban vannak.

A német index egyébként ezzel az eséssel imést 24 000 pont alá süllyedt:

DAX_2025-11-14_11-48-14
Tovább romlik a hangulat

Az angol FTSE már 1,1, a német DAX 0,8, a francia CAC pedig 0,6 százalékos esésben van.

A repedések megjelentek, valami készül a piacokon - Meddig tarthat az esés?

Masszív emelkedés után a globális piacok most egyszerre több oldalról is nyomás alá kerültek. Több, egymást erősítő tényező is párhuzamosan hat, az elmúlt napok mozgásai alapján úgy tűnik, a befektetők most jóval érzékenyebben reagálnak, mint korábban. Egyre markánsabb az esés a világ tőkepiacain, főként a részvény- és kriptopiacokon, a korábbi nagy vezetők egymás után esnek el, ami mindenképpen intő jel. A kérdés most az, hogy mindez csak átmeneti megingás, vagy egy nagyobb korrekció kezdete? Mutatjuk, meddig mehet még az esés, milyen szinteket érdemes figyelni a befektetőknek!

Tovább a cikkhez
A repedések megjelentek, valami készül a piacokon - Meddig tarthat az esés?
Mire fel ez a hangulatromlás?

Egyrészt, Kína gazdasági lassulása októberben tovább mélyült: a beruházások az év első tíz hónapjában zsugorodtak, a kiskereskedelem és az ipari termelés pedig gyengült.

A befektetők emellett aggódnak az AI-részvények magas értékeltsége miatt is, egyrte többen kongatják már a vészharangot.

Ráadásul a Fed döntéshozóinak közelmúltbeli kommentárjai miatt a piac már csak 52 százalékos esélyt lát egy decemberi kamatvágásra, szemben az egy hónappal korábbi 95 százalékkal.

Európában közben megugrottak a brit állampapírhozamok, miután kiszivárgott, hogy a kormány visszakozhat egy tervezett jövedelemadó-emeléstől. A 10 éves hozam 4,55 százalékra emelkedett, míg a hosszabb lejáratokon 12-13 bázispontos ugrás következett be.

Esik a magyar tőzsde

A BUX 0,4 százalékos esésben van péntek reggel. A blue chipek közül a Mol 0,9, az OTP 0,7, a Telekom és a Richter pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban van.

Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre

A BlackRock legfeljebb 2 milliárd eurót fizet az ACS-nek egy adatközpont-fókuszú vegyesvállalat (joint venture) létrehozásának céljából – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre
Esés Európában

Az angol FTSE 1, a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,3 százalékos eséssel kezdi a pénteki kereskedést. A befektetők világszerte profitrealizálásba kezdtek.

Nyomás alatt a bitcoin

2,5 százalékos esést követően már 100 000 dollár alá süllyedt a bitcoin árfolyama, ezzel pedig egészen május óta nem látott szintre esett a jegyzés.

BTCUSD_2025-11-14_08-58-45
Csúnya mínuszok Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,7 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,07 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,85 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,12 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,35 százalékot eshet, míg a FTSE 0,35 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,57 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma aztán megint kicsit felpörögnek az események, itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az építőipar friss számai lehetnek érdekesek, főleg azért, mert augusztusban jókora negatív meglepetést okozott a szektor visszaesése, így most kérdés lesz, hogy szeptemberben tudott-e szépíteni. Péntek hajnalban kínai adatok is jönnek, illetve számunkra is lényeges lehet

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 457,22 -1,7% 1,2% 3,0% 11,5% 8,0% 61,0%
S&P 500 6 737,49 -1,7% 0,3% 1,2% 14,6% 12,6% 87,9%
Nasdaq 24 993,46 -2,1% -0,5% 1,0% 18,9% 18,8% 109,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 281,83 0,4% 0,8% 6,6% 28,5% 32,4% 102,0%
Hang Seng 27 073,03 0,6% 2,2% 4,6% 35,0% 36,6% 3,5%
CSI 300 4 702,07 1,2% 0,2% 2,4% 19,5% 14,4% -3,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 041,62 -1,4% 1,3% -1,4% 20,8% 26,5% 83,9%
CAC 8 232,49 -0,1% 3,4% 3,8% 11,5% 14,1% 53,0%
FTSE 9 807,68 -1,0% 0,7% 3,9% 20,0% 22,1% 55,3%
FTSE MIB 44 755,36 -0,1% 3,9% 6,1% 30,9% 32,8% 114,1%
IBEX 16 577,4 -0,2% 2,9% 6,7% 43,0% 45,7% 113,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 213,6 0,1% 1,2% 5,5% 36,4% 40,3% 189,8%
ATX 4 901,81 -0,6% 2,8% 3,6% 33,8% 41,6% 103,4%
PX 2 502,41 0,0% 3,5% 5,3% 42,2% 50,8% 174,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 440 0,7% 0,0% 7,8% 49,6% 58,0% 170,3%
Mol 3 062 -0,7% 5,4% 9,6% 12,2% 16,6% 61,6%
Richter 9 835 -0,6% -0,7% -5,7% -5,4% -8,6% 49,2%
Magyar Telekom 1 762 -2,1% -1,6% -1,8% 38,3% 45,4% 382,7%
Nyersanyagok              
WTI 59,54 0,4% -1,2% -0,4% -17,8% -13,4% 49,0%
Brent 63,09 0,5% -0,6% -0,4% -15,6% -12,7% 47,3%
Arany 4 210,12 0,6% 5,7% 2,8% 60,4% 61,8% 122,4%
Devizák              
EURHUF 384,0500 -0,3% -0,6% -2,0% -6,6% -6,1% 7,5%
USDHUF 329,9540 -0,7% -1,5% -2,7% -16,9% -14,5% 9,2%
GBPHUF 435,8799 0,0% -0,8% -3,4% -12,4% -11,2% 9,4%
EURUSD 1,1640 0,4% 0,9% 0,7% 12,4% 9,9% -1,5%
USDJPY 154,7400 0,0% 1,1% 1,5% -1,5% -0,2% 47,9%
GBPUSD 1,3198 0,5% 0,7% -1,0% 5,4% 3,7% 0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 99 618 -2,0% -1,6% -13,6% 5,5% 10,0% 509,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,9% 0,4% 1,7% -10,3% -7,8% 368,4%
10 éves német állampapírhozam 2,65 1,6% 1,1% 2,2% 12,1% 11,0% -584,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 -0,1% 1,9% 3,1% 6,6% 3,8% 223,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
