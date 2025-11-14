  • Megjelenítés
Nagyot szakított az Allianz, javította éves kilátásait is
Nagyot szakított az Allianz, javította éves kilátásait is

Portfolio
15 százalékkal nőtt az Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége, felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat, és javította a társaság idei kilátásait is. Az eredményt a vagyon- és kárbiztosítási üzletág erős teljesítménye és az alacsony természeti katasztrófakárok támogatták.
A részvényesekre jutó nettó eredmény július és szeptember között 2,847 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 2,471 milliárd euróról, és meghaladta a 2,676 milliárd eurós konszenzust - írja a a Reuters.

Csütörtökön késő este az Allianz megemelte idei eredményvárakozását is, és közölte, hogy a legnagyobb valószínűséggel

17–17,5 milliárd euró közötti működési nyereseget érhet el idén.

Ez javulást jelent az év elején megadott, 16 milliárd euró plusz/mínusz 1 milliárdos céltartományhoz képest.

A biztosítóóriás a harmadik negyedévben

  • kétszámjegyű növekedést ért el az üzemi eredményben és a részvényesi alapnyereségben,
  • teljes üzleti volumene 5,21 százalékkal emelkedett, minden szegmens hozzájárulása mellett
  • a működési eredmény 12,6 százalékkal 4,4 milliárd euróra emelkedett, különösen erős volt a vagyon- és balesetbiztosítási szegmens hozzájárulása,
  • a részvényesek alapvető nettó jövedelme 12,7 százalékkal nőtt és elérte a 2,9 milliárd eurót,

Az év első kilenc hónapjában

  • a teljes üzleti volumen 8,51 százalékkal emelkedett és elérte a 141,2 milliárd eurót,
  • a működési eredmény 10,4 százalékkal 13,1 milliárd euróra nőtt, ami minden idők legmagasabb kilenc havi üzemi eredményét jelenti, és eléri az egész évre vonatkozó előrejelzés 82 százalékát,
  • a részvényesi nettó nyereség 10,5 százalékkal 8,4 milliárd euróra emelkedett, üzletrészeladásokkal korrigálva 8,3 százalék volt a növekmény,
  • az egy részvényre jutó alapnyereség (EPS) 12,2 százalékkal nőtt, és elérte a 21,43 eurót. a tőkearányos megtérülés (RoE) kiváló, 18,5 %-os szintet ért el, a szolvencia II szerinti tőkésítési mutató továbbra is erős, 209 százalékos.

A 2025. február 27-én bejelentett, legfeljebb 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot teljes egészében végrehajtotta a társaság 2025. szeptember 17-ig - közölték.

Az egyes üzletágak első kilenc hónapjáról az alábbiakat közölte a társaság.

Vagyon- és balesetbiztosítások

  • Erős belső növekedés a lakossági és a vállalati szegmensekben egyaránt.

  • Rekordműködési eredmény, amely eléri az éves célkitűzés sávközepének 86 százalékát.

  • Kiváló kombinált hányad a lakossági és vállalati üzletágakban, amelyet a kockázatelbírálási intézkedések is támogattak.

Élet- és egészségbiztosítások

  • Jó új üzleti növekedés, amely a legtöbb régióban megfigyelhető.

  • A működési eredmény eléri az éves célkitűzés sávközepének 77 százalékát,

  • A normalizált CSM 3,8 százalékos növekedése alapján jó úton haladnak ahhoz, hogy az év egészére kitűzött ~5 százalékos növekedési célt teljesítsék.

Vagyonkezelés

  • A működési eredmény 5 százalékkal, 2,4 milliárd euróra nőtt

  • A költség/bevétel arány 60,9 százalékra javult, összhangban a teljes évre vonatkozó, örülbelül 61 százalékos célkitűzéssel.

  • Kiemelkedő, 94 milliárd eurós harmadik féltől származó nettó beáramlás, amely a második legmagasabb kilenchavi érték a társaság történetében.

