Nagyot szakított az Allianz, javította éves kilátásait is

15 százalékkal nőtt az Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége, felülmúlva ezzel az elemzői várakozásokat, és javította a társaság idei kilátásait is. Az eredményt a vagyon- és kárbiztosítási üzletág erős teljesítménye és az alacsony természeti katasztrófakárok támogatták.

A részvényesekre jutó nettó eredmény július és szeptember között 2,847 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 2,471 milliárd euróról, és meghaladta a 2,676 milliárd eurós konszenzust - írja a a Reuters.

Csütörtökön késő este az Allianz megemelte idei eredményvárakozását is, és közölte, hogy a legnagyobb valószínűséggel

17–17,5 milliárd euró közötti működési nyereseget érhet el idén.

Ez javulást jelent az év elején megadott, 16 milliárd euró plusz/mínusz 1 milliárdos céltartományhoz képest.

A biztosítóóriás a harmadik negyedévben

kétszámjegyű növekedést ért el az üzemi eredményben és a részvényesi alapnyereségben,

teljes üzleti volumene 5,21 százalékkal emelkedett, minden szegmens hozzájárulása mellett

a működési eredmény 12,6 százalékkal 4,4 milliárd euróra emelkedett, különösen erős volt a vagyon- és balesetbiztosítási szegmens hozzájárulása,

a részvényesek alapvető nettó jövedelme 12,7 százalékkal nőtt és elérte a 2,9 milliárd eurót,

Az év első kilenc hónapjában

a teljes üzleti volumen 8,51 százalékkal emelkedett és elérte a 141,2 milliárd eurót,

a működési eredmény 10,4 százalékkal 13,1 milliárd euróra nőtt, ami minden idők legmagasabb kilenc havi üzemi eredményét jelenti, és eléri az egész évre vonatkozó előrejelzés 82 százalékát,

a részvényesi nettó nyereség 10,5 százalékkal 8,4 milliárd euróra emelkedett, üzletrészeladásokkal korrigálva 8,3 százalék volt a növekmény,

az egy részvényre jutó alapnyereség (EPS) 12,2 százalékkal nőtt, és elérte a 21,43 eurót. a tőkearányos megtérülés (RoE) kiváló, 18,5 %-os szintet ért el, a szolvencia II szerinti tőkésítési mutató továbbra is erős, 209 százalékos.

A 2025. február 27-én bejelentett, legfeljebb 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot teljes egészében végrehajtotta a társaság 2025. szeptember 17-ig - közölték.

Az egyes üzletágak első kilenc hónapjáról az alábbiakat közölte a társaság.

Vagyon- és balesetbiztosítások

Erős belső növekedés a lakossági és a vállalati szegmensekben egyaránt.

Rekordműködési eredmény, amely eléri az éves célkitűzés sávközepének 86 százalékát.

Kiváló kombinált hányad a lakossági és vállalati üzletágakban, amelyet a kockázatelbírálási intézkedések is támogattak.

Élet- és egészségbiztosítások

Jó új üzleti növekedés, amely a legtöbb régióban megfigyelhető.

A működési eredmény eléri az éves célkitűzés sávközepének 77 százalékát,

A normalizált CSM 3,8 százalékos növekedése alapján jó úton haladnak ahhoz, hogy az év egészére kitűzött ~5 százalékos növekedési célt teljesítsék.

Vagyonkezelés

A működési eredmény 5 százalékkal, 2,4 milliárd euróra nőtt

A költség/bevétel arány 60,9 százalékra javult, összhangban a teljes évre vonatkozó, örülbelül 61 százalékos célkitűzéssel.

Kiemelkedő, 94 milliárd eurós harmadik féltől származó nettó beáramlás, amely a második legmagasabb kilenchavi érték a társaság történetében.

