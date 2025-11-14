Új háború robbanhat ki: ennyire lesz fájdalmas, ha Amerika támad

Kiemelten fontos a venezuelai nehézolaj, amely számos amerikai finomító számára nélkülözhetetlen alapanyag. Phil Flynn, a Price Futures Group vezető piaci elemzője szerint a globális olajpiac szempontjából Venezuela súlyát elsősorban a nehézolaj esetleges hiánya adja. Ez a minőség kell többek között a desztillátum és a dízel előállításához.

Az AFPM adatai alapján az amerikai finomítói kapacitás csaknem 70 százaléka a nehezebb, feldolgozásra költségesebb – ezért általában olcsóbb – kőolajjal működik a leghatékonyabban.

Flynn emlékeztetett, hogy Venezuela történetileg is nagy hatást gyakorolt a világpiacra: nemcsak a legnagyobb felderített készletekkel rendelkezik, hanem az OPEC alapító tagja is. Az amerikai Öböl-parti finomítókat eleve a venezuelai nehézolajra optimalizálták, mert az

olcsó és bőséges volt, és sok dízelt, illetve a nehézipar számára szükséges üzemanyagot adott.

Az OPEC szerdán közzétett havi jelentése szerint Venezuela kitermelése 2024 harmadik negyedévében mintegy 945 ezer hordó/napra emelkedett az év eleji megközelítőleg 867 ezer hordó/napról. Ez ugyanakkor nagyjából 70 százalékos visszaesés az öt évvel ezelőtti szinthez képest: az amerikai energiainformációs hivatal (EIA) adatai szerint akkor még hozzávetőleg 3,2 millió hordó/nap volt a termelés. Összevetésképp Szaúd-Arábia, az OPEC legnagyobb exportőre, a harmadik negyedévben 9,705 millió hordó/napot termelt.

A Chevron az év elején új engedélyt kapott venezuelai fúrásokra. A Kpler árupiaci elemzőcég amerikai vezető szakértője, Matt Smith szerint ennek nyomán Venezuela kőolajexportjának mintegy 20 százaléka az Egyesült Államokba tart, a fennmaradó rész többsége pedig Kínába.

Ha egy amerikai katonai beavatkozás megszakítaná a venezuelai olajáramlást, ez a két ország érezné leginkább az export kiesését

– mondta Smith.

Smith úgy véli, hogy közép- és hosszú távon akár jót is tehetne a venezuelai olajiparnak egy amerikai katonai beavatkozás, mert várhatóan visszatérne a befektetői érdeklődés. Felidézte, hogy a kitermelés az 1990-es évek végén tetőzött, nagyjából 3,5 millió hordó/napon. A múlt évtized második felében a beruházáshiány miatt nagyot zuhant, és bár az utóbbi években némileg magához tért, továbbra is 1 millió hordó/nap alatt marad.

Az amerikai–venezuelai feszültség az elmúlt hónapban került ismét reflektorfénybe. A Miami Herald bennfentes forrásokra hivatkozva Halloween napján arról írt, hogy

Az Egyesült Államok a venezuelai katonai létesítmények elleni támadást fontolgat.



A Wall Street Journal kedden arról számolt be, hogy az amerikai haditengerészet legnagyobb repülőgép-hordozója megérkezett Latin-Amerika vizeire, tovább erősítve a térségi katonai jelenlétet. A Wall Street Journal szerint az Egyesült Államok eddig 19 csapást hajtott végre feltételezett droghajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén. Ezt a Trump-kormányzat a kábítószer-csempészet megfékezésére irányuló erőfeszítésként jellemezte.

Donald Trump elnök és kormánya a hazai biztonságot és az Egyesült Államok térségbeli érdekeinek védelmét nevezték meg kiemelt prioritásként; egy magas rangú tisztviselő a MarketWatchnak azt mondta, hogy Trump kész "az amerikai erő minden elemét" bevetni a drogok beáramlásának megállítására és az érintettek felelősségre vonására.

A globális olajáramlás esetleges zavarait az Oroszországgal szembeni amerikai és európai szankciók is súlyosbíthatják. A Reuters szerint az intézkedések nyomán Oroszország egyik legnagyobb olajcége, a Lukoil vis maiorra hivatkozott egy iraki, többségi tulajdonában álló olajmezőről történő szállítások esetében, vagyis nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

"Az elvesző hordók apaszthatják a globális kínálatot", különösen a növekvő világszintű kereslet mellett – mondta Denton Cinquegrana, az Oil Price Information Service (OPIS) vezető olajpiaci elemzője. Szerinte egy amerikai támadás "megemelné a geopolitikai felárat" hordónként további 1–2 dollárral, még úgy is, hogy Venezuela "nem kiemelkedően jelentős exportőr". Az EIA a venezuelai kőolajexport idei névleges bevételét 12 milliárd dollárra becsülte, amely 2026-ban előrejelzése szerint 9 milliárd dollárra csökkenhet. Szaúd-Arábia esetében ez az összeg idén 147 milliárd, jövőre 133 milliárd dollár lehet.

Címlapkép forrása: Enea Lebrun/Bloomberg via Getty Images