Újabb elektromos Ikarus buszok állnak forgalomba

Az első hét e-busz Keszthelyen, Komáromban, Hajdúszoboszlón, illetve Balatonfüreden már forgalomba állt,

a következő hat jármű pedig Tatán korszerűsíti a helyi flottát mostantól. Hamarosan Komlón is zöldül a helyi buszállomány.

A projekt keretében elsőként forgalomba állt Ikarus 120e típusú autóbuszokat március 20-án Keszthelyen, április 23-án Komáromban és június 27-én Hajdúszoboszlón mutatta be a MÁV-csoport. Az e-buszok szeptember végéig összesen 81.568 kilométert tettek meg, ezalatt 68 067 kWh energiát használtak fel, amely 83,4 kWh/100 km-es átlagfogyasztásnak felel meg.

A dízelbuszok kiváltásával az e-buszok hozzávetőlegesen 65 tonna széndioxid-kibocsátástól óvták meg a környezetünket, és különösebb meghibásodás nélkül, megbízhatóan működnek.

Címlapkép forrása: MÁV