Hamarosan jön az új vasúti menetrend, erre kell készülni

A javaslatok összhangban állnak az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részéről megfogalmazott elvárással, hogy a jelenleg érvényben lévő, megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet.
Az utasok többségének így a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia:
megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülnek az elérhető szolgáltatások.
Ahogy minden menetrendváltásnál, úgy néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosításra ezúttal is sor kerül, ezek december 14-től lépnek érvénybe.
- A Debrecen–Füzesabony vonal részleges átépítését követően, előreláthatóan tavasztól fejlesztjük, javítjuk a kínálatot. Addig még jellemzően Látókép és Balmazújváros között pótlóbuszok közlekednek a rekonstrukció ideje alatt. A vonatok menetideje a tervek szerint mintegy 20 perccel csökken a felújításnak és az idei pályakarbantartásnak köszönhetően.
- Salgótarján jobb elérése érdekében munkanapokon megszakítás nélküli órás ütemben járnak a vonatok, hétvégén pedig 7 új eljutási lehetőséget biztosítanak.
- A Budapest–Szolnok–Békéscsaba (120-as) vonalon a pályaátépítést követően a belföldi InterCityk is Lőkösházáig, illetve onnan közlekednek.
-
Székesfehérvár és Baja között egy pár délelőtti Gemenc InterRégió naponta fog közlekedni a menetrendváltástól, így vasárnap is egységes, kétórás ütemet biztosítanak.
- A Helikon InterRégiók jelenlegi, Győr–Celldömölk–Tapolca és Keszthely közötti közlekedése már a teljes menetrendi évben fennmarad. Keszthely és Tapolca, illetve Pécs között a Fenyves sebesvonatokat lehet igénybe venni.
- További fontos belföldi változás, hogy a Székesfehérvár–Szombathely (20-as) vonalon a Budapest-Zalaegerszeg viszonylatú napi első és utolsó Göcsej InterCity minden nap fog közlekedni a menetrendváltástól. (A Veszprém és Ajka közötti pályaszakasz helyreállításáig továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat.)
- Néhány regionális vonalon a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása miatt vagy önkormányzati kérésre megszűnik a napközbeni több órás vonatmentes időszak. Ennek érdekében például szezonális időszak helyett egész évben közlekedik egy járat a Kál-Kápolna és Kisújszállás közötti 102-es vonalon, új vonatpár indul Vésztő és Gyoma között (127-es vonal), valamint a teljes turisztikai időszakban (március 14-től november 1-jéig) naponta a Dombóvár–Bátaszék–Baja (50-es) vonalon.
- A Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Baja közötti a Kiskun InterRégiók esetében Kiskunhalason át kell szállni mindkét irányban.
Budapest és Dunaújváros, a főváros és Gödöllő, továbbá Győr és Hegyeshalom között bővül az üzemidő:
- Új vonat indul Győrből Hegyeshalomba 23:46-kor.
- Az eddig éjszakánként Budapest-Kelenföld és Pusztaszabolcs között közlekedő vonat hétvégenként Dunaújvárosig jár, Kelenföldről 0:50-kor indul.
- Szintén hétvégén a Keletiből Gödöllőre 1:55-kor is indul vonat.
- A műszakos munkarendben dolgozók hazajutását pedig egy Szolnokról Hatvanba 22:32-kor induló járat segíti.
A H8-as és H9-es HÉV-eket érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV- vonalakon.
Főbb nemzetközi változások
- A Budapest, Pozsony és Prága között – Vác, Szob érintésével – napi öt pár EuroCity vonatot már railjetként közlekedtet a cseh vasúttársaság.
- A Debrecen–Nyírábrány (105-ös) vonalon több vonat útvonalát Érmihályfalváig hosszabbítják meg.
- A nemzetközi forgalomban új EuroCity vonatpár fog közlekedni Budapest és Bécs között Semmelweis Ignác és Bartók Béla elnevezéssel a jelenlegi Dacia EuroCity menetidejében. Menetrendváltástól Dacia-Ung elnevezéssel Bécs és Bukarest között indul egy új EuroCity, amely a Keleti pályaudvar érintése nélkül, Kőbánya-Kispesten és Szolnokon át közlekedik, továbbá közvetlen kocsikat továbbítva Kijevbe. Ehhez kapcsolódóan új Ung gyorsvonatpár teremt közvetlen összeköttetést a Bécs–Budapest–Szolnok–Kijev viszonylatban.
- Ezzel összefüggésben a Hortobágy EuroCity ezentúl már csak Bécs–Budapest és Nyíregyháza között közlekedik, Kijevbe nem továbbít kocsikat.
- Budapest és Bécs között a railjet vonatok jelenlegi hegyeshalmi áthaladása megmarad.
A külföldre vagy a külföldről hazánkba utazók már megválthatják nemzetközi jegyüket a karácsonyi időszakra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál
Elszállhatnak a hitelkamatok is.
Hihetetlen átalakulás: így lett a világ egyik legszegényebb országából gazdasági nagyhatalom
De ez nem maradt áldozatok nélkül.
Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát
Az eszközök túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak.
Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!
Év végéig van idő.
Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját
Úgy tűnik, van rá kereslet.
Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac
Elemzők szerint a bitcoin kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Trump visszakozik és ez akár egy beismerés is lehet
Hamarosan aláír egy vámcsökkentési csomagot.
Fontos találkozón vett részt Orbán Viktor
Sulyok Tamás hívta meg a horvát elnököt.
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.