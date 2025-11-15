Hamarosan jön az új vasúti menetrend, erre kell készülni

A javaslatok összhangban állnak az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részéről megfogalmazott elvárással, hogy a jelenleg érvényben lévő, megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet.

Az utasok többségének így a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia:

megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülnek az elérhető szolgáltatások.

Ahogy minden menetrendváltásnál, úgy néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosításra ezúttal is sor kerül, ezek december 14-től lépnek érvénybe.

A Debrecen–Füzesabony vonal részleges átépítését követően, előreláthatóan tavasztól fejlesztjük, javítjuk a kínálatot. Addig még jellemzően Látókép és Balmazújváros között pótlóbuszok közlekednek a rekonstrukció ideje alatt. A vonatok menetideje a tervek szerint mintegy 20 perccel csökken a felújításnak és az idei pályakarbantartásnak köszönhetően.

Salgótarján jobb elérése érdekében munkanapokon megszakítás nélküli órás ütemben járnak a vonatok, hétvégén pedig 7 új eljutási lehetőséget biztosítanak.

A Budapest–Szolnok–Békéscsaba (120-as) vonalon a pályaátépítést követően a belföldi InterCityk is Lőkösházáig, illetve onnan közlekednek.

Székesfehérvár és Baja között egy pár délelőtti Gemenc InterRégió naponta fog közlekedni a menetrendváltástól, így vasárnap is egységes, kétórás ütemet biztosítanak.

A Helikon InterRégiók jelenlegi, Győr–Celldömölk–Tapolca és Keszthely közötti közlekedése már a teljes menetrendi évben fennmarad. Keszthely és Tapolca, illetve Pécs között a Fenyves sebesvonatokat lehet igénybe venni.

További fontos belföldi változás, hogy a Székesfehérvár–Szombathely (20-as) vonalon a Budapest-Zalaegerszeg viszonylatú napi első és utolsó Göcsej InterCity minden nap fog közlekedni a menetrendváltástól. (A Veszprém és Ajka közötti pályaszakasz helyreállításáig továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat.)

Néhány regionális vonalon a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása miatt vagy önkormányzati kérésre megszűnik a napközbeni több órás vonatmentes időszak. Ennek érdekében például szezonális időszak helyett egész évben közlekedik egy járat a Kál-Kápolna és Kisújszállás közötti 102-es vonalon, új vonatpár indul Vésztő és Gyoma között (127-es vonal), valamint a teljes turisztikai időszakban (március 14-től november 1-jéig) naponta a Dombóvár–Bátaszék–Baja (50-es) vonalon.

A Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Baja közötti a Kiskun InterRégiók esetében Kiskunhalason át kell szállni mindkét irányban.

Budapest és Dunaújváros, a főváros és Gödöllő, továbbá Győr és Hegyeshalom között bővül az üzemidő:

Új vonat indul Győrből Hegyeshalomba 23:46-kor.

Az eddig éjszakánként Budapest-Kelenföld és Pusztaszabolcs között közlekedő vonat hétvégenként Dunaújvárosig jár, Kelenföldről 0:50-kor indul.

Szintén hétvégén a Keletiből Gödöllőre 1:55-kor is indul vonat.

A műszakos munkarendben dolgozók hazajutását pedig egy Szolnokról Hatvanba 22:32-kor induló járat segíti.

A H8-as és H9-es HÉV-eket érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV- vonalakon.

Főbb nemzetközi változások

A Budapest, Pozsony és Prága között – Vác, Szob érintésével – napi öt pár EuroCity vonatot már railjetként közlekedtet a cseh vasúttársaság.

A Debrecen–Nyírábrány (105-ös) vonalon több vonat útvonalát Érmihályfalváig hosszabbítják meg.

A nemzetközi forgalomban új EuroCity vonatpár fog közlekedni Budapest és Bécs között Semmelweis Ignác és Bartók Béla elnevezéssel a jelenlegi Dacia EuroCity menetidejében. Menetrendváltástól Dacia-Ung elnevezéssel Bécs és Bukarest között indul egy új EuroCity, amely a Keleti pályaudvar érintése nélkül, Kőbánya-Kispesten és Szolnokon át közlekedik, továbbá közvetlen kocsikat továbbítva Kijevbe. Ehhez kapcsolódóan új Ung gyorsvonatpár teremt közvetlen összeköttetést a Bécs–Budapest–Szolnok–Kijev viszonylatban.

Ezzel összefüggésben a Hortobágy EuroCity ezentúl már csak Bécs–Budapest és Nyíregyháza között közlekedik, Kijevbe nem továbbít kocsikat.

Budapest és Bécs között a railjet vonatok jelenlegi hegyeshalmi áthaladása megmarad.

A külföldre vagy a külföldről hazánkba utazók már megválthatják nemzetközi jegyüket a karácsonyi időszakra.

