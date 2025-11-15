Vámháború: Trump visszakozott, de így is brutális a vám a brazil kávén

A brazil alelnök szerint Donald Trump legutóbbi lépései ellenére továbbra is 40 százalékos amerikai vám sújtja a brazil kávét, marhahúst és trópusi gyümölcsöket, írja az AP.

Geraldo Alckmin brazil alelnök bejelentette, hogy

az Egyesült Államok továbbra is 40 százalékos vámot vet ki több fontos brazil exportra, például kávéra, marhahúsra, mangóra és ananászra.

Ez annak ellenére marad érvényben, hogy Donald Trump pénteken váratlan lépéssel eltörölte az áprilisban bejelentett tíz százalékos vámot.

A negyven százalékos pótlólagos teher azonban Trump júliusi döntéséből származik, amelyet többek között Jair Bolsonaro perére hivatkozva vezetett be. A volt elnököt később több mint huszonhét év börtönre ítélték puccskísérlet miatt.

Alckmin szerint néhány termék, például a narancslé mentesül az extra vámtól, de a kulcsfontosságú brazil exportcikkek továbbra is súlyos terhet viselnek, és ez torzítja a kereskedelmi kapcsolatokat.

Bár az alelnök pozitív lépésnek nevezte Trump döntését, hangsúlyozta, hogy a brazil vámszint még így is nagyon magas. Azonnali hatásként a brazil termékek 26 százaléka lép be az amerikai piacra pótlólagos vám nélkül a korábbi 23 százalék helyett.

Az amerikai kormány továbbra is azzal érvel, hogy a vámok hozzájárultak a költségvetés bevételeihez és nem okoztak érezhető áremelkedést, de bírálók szerint a döntések rontották az amerikai fogyasztók helyzetét, különösen a rekordmagas marhahúsárak miatt, amelyekben a Brazíliára kivetett vámok is szerepet játszottak.

Címlapkép forrása: Victor Moriyama/Bloomberg via Getty Images