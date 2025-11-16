Ezt nem gondoltuk volna a MÁV-ról

Egy éve indult el az új közlekedési riport, amely a MÁV-csoport történetében először teszi átláthatóan és részletesen közzé működésük legfontosabb mutatóit - közölte a vállalatcsoport vezérigazgatója vasárnap a Facebook oldalán. A vasúttársaság beszámolója szerint októberben javult a vonatok menetrendszerűsége, szeptemberhez képest viszont romlott a helyzet.

Hegyi Zsolt úgy fogalmazott, visszatekintve az elmúlt egy évre, voltak jobb és kevésbé jó hónapok, de egy dolog biztos: adataikból jól kirajzolódnak fejlesztéseik hatásai. Hozzátette, a célzott karbantartások, a mozdonybeszerzések és az Országos Haváriaközpont működése pozitív változásokat indított el.

A MÁV-csoport az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, az első 12 hónap elteltével most már a téli és a nyári szélsőséges időjárás során szerzett tapasztalatok is rendelkezésre állnak, hogy a célzott flotta- és infrastruktúraerősítő lépések hatásait mérni lehessen.

Jelezték, az adatok azt mutatják, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer bevezetését követően elindított olyan intézkedések, mint a mozdonybeszerzések, a stratégiai pontokon elvégzett pályakarbantartások vagy épp a haváriakezelés új rendszere nem csupán egyszeri javulást hoztak, de fokozatos, trendszerű pozitív változásokat is be tudtak indítani. Azt írták, ezt részben az októberi adatok is tükrözik, mert

a tavalyi év hasonló időszakához képest négy százalékponttal lett jobb a vasút menetrendszerűsége.

Szeptemberhez képest ugyanakkor enyhe visszaesést mutatnak a számok.

Úgy fogalmaztak, ez nem független attól, hogy a vizsgált időszakban számos haváriahelyzettel szembesült a MÁV-csoport: egy Győrben keletkezett biztosítóberendezési kábeltűz például több napos jelentős zavart okozott, ami nemcsak az 1-es vonalat, hanem az egész Északnyugat-Dunántúlt érintette, és az ország más részeire is továbbgyűrűzött.

Az eladott ország- és vármegyebérletek, IC-helyjegyek és prémium helyjegyek száma két éve folyamatosan növekszik, a tavalyi év októberéhez képest mindegyik termék értékesítési számai emelkedtek.

Mára havonta közel egymillió ilyen terméket vásárolnak az ingázók,

a több utas természetesen hosszabb vonatokat és hosszabb utascsereidőt is jelent, ami a menetrendszerűséget kismértékben ronthatja, ezért a balatoni állomásokon és Kelenföldön bevezetett szektorjelölést a jövőben további vasútállomások peronjaira tervezik kiterjeszteni - áll a közleményben.

Emlékeztettek, a tíz miniszteri vállalás egyike volt a száz darab korszerű, új vagy használt vontatójármű beszerzése, amelyből októberben már több mint negyven teljesített szolgálatot országszerte. A nagy teljesítményű mozdonyok üzembe állásával minimálisra csökkent azon nagy kapacitású IC-vonatok száma, amelyeket még hagyományos V43-as mozdonyok vontatnak, és az új mozdonyok forgalomba állítása a teljes vasúti közlekedésre is pozitívan hat - áll a közleményben.

