Esik az Alteo a gyorsjelentés után - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.
Várakozó állásponton a befektetők
A vezető európai indexek kis mínuszban állnak a kereskedési nap felénél, a BUX pénteki záróértéke környékén mozog.
6 százalékot esett az Alteo
Tovább esik az Alteo árfolyama a délelőtt publikált negyedéves jelentés után, a papírok már 6,2 százalékos mínuszban tartózkodnak.
A piaci forgalom az átlagosnak közel megfelelő.
OTP-részvényeket vett a vezérigazgató-helyettes
Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese kétezer darab OTP-részvényt vett kedvezményes részvényvásárlási program keretében – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból.
Lefordultak az európai tőzsdék
Lefordultak a vezető európai indexek a déli órákra, a DAX 0,4 százalékos mínuszban áll, a CAC-40 0,2 százalékot esett, a Stoxx 600 0,2 százalékkal került lejjebb.
Alteo: -4%
Esnek a ma reggel jelentő magyar cégek, az Alteo már közel 4 százalékos mínuszban áll,
míg az AutoWallis 2,3 százalékot esett.
Az Alteo gyorsjelentéséről részletes elemzésünk itt:
Az AutoWallis negyedévéről pedig itt írtunk:
Esik az Alteo a gyorsjelentés után
2,7 százalékot esett az Alteo árfolyama ma délelőtt azt követően, hogy közzétette harmadik negyedéves számait a menedzsment: bár a bevétel tovább nőtt, a profit és az EBITDA visszaesett. A menedzsment megerősítette a második negyedévben már jelzett borús kilátásokat is: a szabályozási energia – ezen belül is a kiegyenlítőenergia-piac – körülményei tovább romlottak, és a jelenlegi trendek alapján az év hátralévő részében is kedvezőtlen piaci közegre kell számítani.
Az amerikai részvénypiacot preferálja a Morgan Stanley 2026-ra
Az AI-szektor értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette a Morgan Stanley ma reggeli globális részvénypiaci kitekintőjében arról ír, hogy az Egyesült Államok részvénypiacát preferálja a többi tőzsdével szemben.
Az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 végi célértékét 7800 pontra emelte,
ami közel 16 százalékos pluszt jelent a pénteki zárószinthez képest. A Morgan Stanley a vállalati profitok erőteljes növekedésével, a mesterséges intelligenciának köszönhető hatékonyságjavulással és a támogató gazdaságpolitikával indokolta optimizmusát.
Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál
Hétfőn 9%-kal drágult a legaktívabb lítium-karbonát-határidős kontraktus Kínában, tavaly július óta nem látott szintre, miután az egyik kínai cég vezetője optimista nyilatkozatokat tett - írja a Bloomberg.
Mától jegyezhető az SPP – Auchan hipermarketportfólióval lépnének a lengyel piacra
Lengyel Auchan hipermarketek megvételére közel 100 millió EUR tőke bevonását tervezi másodlagos részvénykibocsátás útján a Shopper Park Plus Nyrt. (SPP), hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő tőzsdei ingatlanbefektetési társasága. A mintegy bruttó 195-200 millió euró értékű beruházás felét banki finanszírozásból, a fennmaradó részét pedig a ma induló másodlagos részvénykibocsátás (SPO) révén bevont tőkéből fedeznék; a nyilvános tőkeemelésben magyar magánbefektetők is részt vehetnek. A növekedési stratégia részleteiről, a most induló tőkeemelés hátteréről és arról, hogy a bevásárlóparkok miért számítanak hosszú távon is stabil, magas hozamtermelő képességű ingatlaneszközöknek, Bárány Kristófot, az SPP igazgatóságának elnökét kérdeztük.
Kis mozgások Európában
Kis elmozdulásokkal indul a hét az európai tőzsdéken:
- a Stoxx 600 0,1 százalékot emelkedett
- a DAX 0,2 százalékos pluszban áll
- az FTSE-100 0,1 százalékot erősödött
- a CAC-40 0,1 százalékot esett.
Vállalati fronton kiemelhető, hogy zajlik a Dubai Air Show és a pletykák szerint az Airbus közel áll ahhoz, hogy 100 gépre vonatkozó megrendelést kössön az flydubai-jal, a hírre 1 százalékos pluszban állnak a repülőgépgyártó részvényei.
1,1 milliárd forint értékben vett saját részvényeket az OTP
34 099 darab saját részvényt vásárolt az OTP pénteken a Budapesti Értéktőzsdén 32 246 forintos átlagáron,
összesen 1,1 milliárd forint értékben
– derül ki a társaság BÉT-en publikált közleményéből. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13 490 179 darabra változott. A saját részvény állomány 4,82%.
Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek
Európában enyhén pozitív felütéssel indul a nap, a BUX is emelkedik a nyitást követő percekben.
Növekvő bevétel mellett csökkenő profit az AutoWallisnál
Az AutoWallis harmadik negyedévvel záruló első három negyedéves számai kettős képet mutatnak: a forgalom továbbra is erősen bővül, a cég piaci súlya nő, ugyanakkor a profitabilitás a tavalyi kiugró szintek alatt ragadt, és a gyors akvizíciós terjeszkedés nyomán érezhetően megemelkedett az adósság. A menedzsment narratívája szerint ez „vállalt” átmeneti gyengülés a növekedési sztoriért cserébe, a befektetők szempontjából viszont a kérdés az, hogy a 2026-ra várt margin-normalizáció valóban megérkezik-e.
Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került
A Berkshire Hathaway a harmadik negyedévben váratlanul 17,8 millió darab Alphabet-részvényt vásárolt, mintegy 4,9 milliárd dollár értékben, ami a portfólió legnagyobb bővítése volt - közölte a Cnbc.
Szünetel az Opus Global sajátrészvény-vásárlása
A negyedéves gyorsjelentés közzétételéig felfüggeszti a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global.
Részvényeket ad el a CATL egyik nagytulajdonosa, esnek a papírok
Nagyot estek a ma reggel kereskedésben a kínai tőzsdén a CATL részvényei, miután egy jelentős részvényes bejelentette részesedése csökkentését, miközben az amerikai importkorlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek - írja a Bloomberg.
Tovább veszi a saját részvényeket az Opus
Tovább vette saját részvényeit pénteken az Opus Global az áprilisban meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, november 14-én 63 684 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 530 forintos átlagáron, összesen 33,7 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 45 019 407 db, csoport szinten összesen 163 432 228 db (23,40%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb. Volatilisebb kereskedés jellemezte a múlt hetet, miután a részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak, a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások és a piaci rotáció nyomást gyakoroltak a mesterséges intelligencia szektorra.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében esnek, a Nikkei 0,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A japán tőzsdén nyomás alá kerültek az utazási részvények, miután Kína figyelmeztetést adott ki, amelyben arra szólította fel a jelenleg Japánban tanuló vagy hamarosan oda készülő kínai diákokat, hogy gondosan mérjék fel a kockázatokat, tegyenek meg a szükséges óvintézkedéseket, és körültekintően tervezzék meg tanulmányaikat. A minisztérium szerint a japánban tartózkodó kínai állampolgárok biztonsági kockázata megnőtt. Az Ana Holdings légitársaság árfolyama közel 4 százalékot esett, a tokiói Disney Resortot működtető Oriental Land pedig 4,5 százalékot esett.
- Kis eséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és az FTSE-100 0,1 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban nyithat.
-
Ami a nyersanyagpiacokat illeti, az arany 0,8 százalékos mínuszban áll, az olaj is esik, a WTI 1,1 százalékos mínuszban.
-
A kriptók emelkednek ma reggel, a bitocin 0,7 százalékos, az ether 2,7 százalékos pluszban áll.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét korán indult a japán ipari termelési adatokkal, amelyek a szeptemberi folyamatokról adnak majd képet, majd délután pedig érkezik az amerikai New York-i feldolgozóipari index októberi értéke. A hét első napja így már reggel fontos ázsiai jelzésekkel kezdődik majd, délután pedig az amerikai feldolgozóipar irányadó hangulatmutatója határozza meg a piacok fókuszát.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 55,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 147,48
|-0,7%
|0,3%
|1,9%
|10,8%
|7,8%
|59,9%
|S&P 500
|6 734,11
|-0,1%
|0,1%
|1,4%
|14,5%
|13,2%
|87,8%
|Nasdaq
|25 008,24
|0,1%
|-0,2%
|1,7%
|19,0%
|19,7%
|109,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 376,53
|-1,8%
|0,2%
|7,5%
|26,3%
|30,7%
|98,4%
|Hang Seng
|26 572,46
|-1,8%
|1,3%
|4,4%
|32,5%
|36,7%
|1,6%
|CSI 300
|4 628,14
|-1,6%
|-1,1%
|2,0%
|17,6%
|14,6%
|-4,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 876,55
|-0,7%
|1,3%
|-1,5%
|19,9%
|23,9%
|82,6%
|CAC
|8 170,09
|-0,8%
|2,8%
|3,2%
|10,7%
|11,7%
|51,9%
|FTSE
|9 698,37
|-1,1%
|0,2%
|2,6%
|18,7%
|20,2%
|53,5%
|FTSE MIB
|43 994,69
|-1,7%
|2,5%
|4,6%
|28,7%
|28,0%
|110,5%
|IBEX
|16 345,9
|-1,4%
|2,8%
|4,9%
|41,0%
|41,8%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 297,4
|-0,8%
|0,0%
|4,8%
|35,3%
|38,0%
|187,4%
|ATX
|4 853,39
|-1,0%
|2,1%
|3,3%
|32,5%
|37,2%
|101,4%
|PX
|2 480,93
|-0,9%
|2,2%
|4,1%
|40,9%
|48,6%
|172,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 170
|-0,8%
|-0,9%
|6,7%
|48,3%
|54,7%
|168,1%
|Mol
|3 046
|-0,5%
|4,3%
|10,9%
|11,6%
|14,1%
|60,7%
|Richter
|9 725
|-1,1%
|-1,3%
|-6,3%
|-6,5%
|-9,8%
|47,6%
|Magyar Telekom
|1 740
|-1,2%
|-2,2%
|-3,5%
|36,6%
|44,8%
|376,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,87
|2,2%
|0,5%
|1,9%
|-16,0%
|-11,8%
|52,4%
|Brent
|63,09
|0,0%
|-0,9%
|1,0%
|-15,6%
|-12,9%
|47,3%
|Arany
|4 084,18
|-3,0%
|2,1%
|-1,4%
|55,6%
|58,8%
|115,7%
|Devizák
|EURHUF
|384,3500
|0,1%
|-0,2%
|-2,1%
|-6,6%
|-5,4%
|7,6%
|USDHUF
|330,9653
|0,3%
|-0,5%
|-2,3%
|-16,7%
|-13,8%
|9,5%
|GBPHUF
|435,7351
|0,0%
|-0,5%
|-3,1%
|-12,4%
|-10,9%
|9,3%
|EURUSD
|1,1613
|-0,2%
|0,3%
|0,2%
|12,1%
|9,8%
|-1,8%
|USDJPY
|154,2050
|0,0%
|0,7%
|1,6%
|-1,9%
|-1,1%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3141
|-0,4%
|-0,1%
|-1,2%
|4,9%
|3,4%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|94 509
|-5,1%
|-8,5%
|-16,4%
|0,1%
|8,2%
|478,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,7%
|1,0%
|3,2%
|-9,7%
|-7,0%
|371,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|1,1%
|1,9%
|4,4%
|13,3%
|14,4%
|-589,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|0,1%
|1,9%
|3,5%
|6,8%
|4,6%
|224,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid a forint sorsa
A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.
„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB
Az elmúlt hónapok kommunikációja után meglepetés lenne, ha változtatna a 6,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden. Varga Mihály elég egyértelművé tette, hogy kár lenne az idén kamatcsökkentést várni, az elemzők többsége pedig csak a jövő év közepén tudja elképzelni a kamatszint csökkentését.
Esés lett a vége Amerikában, a bitcoint is ütötték
Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthattunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap, délutánra azonban jelentősen begyorsult a hangulatromlás, majd az amerikai nyitást követően kisebb pozitív irányú korrekció kezdődött. A Dow Jones esett, az S&P 500 és a Nasdaq stagnált, a bitcoint pedig adták a befektetők. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Pár éven belül jöhet az új európai háború Oroszországgal, meg is vannak a NATO-célpontok
Fontos figyelmeztetés érkezett.
Döntöttek az uniós ipari támogatásokról, Magyarország is több milliárdnak örülhet
Két hazai projektet is támogat Brüsszel.
Addig pakolják a kormányok a Jenga-tornyot, amíg maga alá nem temeti a gazdaságot
Globális pandémia lett abból, hogy túlbonyolított szabályozások ölik a bővülést.
Röpcke: egyre közelebb az ukránok stratégiai veresége, akár egy éven belül véget érhet a háború
Megállíthatatlan az orosz gőzhenger.
Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron
Ennyi gépe a kontinensen senkinek sincs.
Vannak meglepetések a legújabb adócsökkentési csomagban
Az üzemanyagok jövedéki adójának emelését is elhalasztja a kormány fél évvel, ezzel 8-9 forintos drágulást úsznak meg az autósok átmenetileg.
Megjött a brüsszeli ítélet: kimászhat a gödörből a magyar gazdaság?
Megszólalt az Európai Bizottság.
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Mi lehet a háttérben?
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.