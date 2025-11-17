Esik az Alteo a gyorsjelentés után - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Az AI-szektor értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette a Morgan Stanley ma reggeli globális részvénypiaci kitekintőjében arról ír, hogy az Egyesült Államok részvénypiacát preferálja a többi tőzsdével szemben.

Az S&P 500 indexre vonatkozó 2026 végi célértékét 7800 pontra emelte,

ami közel 16 százalékos pluszt jelent a pénteki zárószinthez képest. A Morgan Stanley a vállalati profitok erőteljes növekedésével, a mesterséges intelligenciának köszönhető hatékonyságjavulással és a támogató gazdaságpolitikával indokolta optimizmusát.