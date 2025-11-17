  • Megjelenítés
Figyelmeztetnek a kutatók: furcsa hatása van a viselkedésünkre a mesterséges intellgenciának
Figyelmeztetnek a kutatók: furcsa hatása van a viselkedésünkre a mesterséges intellgenciának

Egy finn kutatás szerint a mesterséges intelligencia használata szinte eltünteti, sőt részben meg is fordítja a Dunning–Kruger-hatást - írja a Livescience.com

Amikor meg kell ítélnünk, mennyire vagyunk jók valamiben, gyakran nagyot tévedünk. Ez a Dunning–Kruger-hatás lényege. A jelenség univerzális, és leginkább az alacsonyabb képességszinteken jelenik meg:

aki gyengébben teljesít, hajlamos túlértékelni magát, míg a magas képességűek gyakran alábecsülik tudásukat.

A hatás tipikusan olyan kognitív teszteken látszik, amelyek figyelmet, döntéshozatalt, ítélőképességet vagy nyelvi készségeket mérnek.

A Finnországban működő Aalto Egyetem kutatói német és kanadai partnereikkel most azt találták, hogy a mesterséges intelligencia használata szinte teljesen eltünteti – sőt majdnem meg is fordítja – a Dunning–Kruger-hatást.

Amikor hétköznapi chatbotokat vetettek be problémamegoldásra, minden résztvevő túlzott bizalmat tanúsított a kapott válaszok minősége iránt, függetlenül a saját képességszintjétől. Ez a hatás a legtapasztaltabb AI-felhasználók körében volt a legerősebb.

Bár a nagy nyelvi modellek terjedése alapján a kutatók azt várták, hogy a résztvevők nemcsak az AI-jal való interakcióban, hanem a saját teljesítményük megítélésében is pontosabbá válnak, végül azt tapasztalták, hogy AI-használat közben a minta egésze nem tudta helyesen felmérni a saját teljesítményét – mondta Robin Welsch, az Aalto Egyetem informatikusa.

A vizsgálatban 500 résztvevő kapott logikai érvelési feladatokat a Law School Admission Testből (LSAT). A csoport fele használhatta a népszerű ChatGPT chatbotot, a másik fele nem. Ezt követően mindkét csoportot megkérdezték AI-ismereteikről, valamint arról, hogyan értékelik a saját teljesítményüket. Pluszjutalmat ígértek azoknak, akik ezt pontosan becsülték meg.

Az AI-t használók gyakran már az első kérdés vagy prompt után elégedettek voltak a válasszal, és ellenőrzés nélkül elfogadták azt. Ez Robin Welsch szerint "kognitív teheráthelyezéshez" vezet: kevesebb reflexióval, "felszínesebben" közelítettek a feladathoz.

A saját gondolkodással való kisebb mértékű foglalkozás – az úgynevezett metakognitív monitorozás – megkerüli a kritikai gondolkodás szokásos visszacsatolásait, és rontja annak képességét, hogy helyesen mérjük fel a teljesítményünket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

