Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál

A Kuangcsoui Határidős Tőzsdén a lítium-karbonát ára 9%-ot ugrott, és a napi limiten zárva 95 200 jüanon fejezte be a kereskedést. A rali azt követően gyorsult, hogy a Ganfeng Lithium Group Co. elnöke, Li Liangbin a Cailian szerint vasárnap közölte:

2026-ban 30%-os keresletnövekedésre számít.

A lítium-karbonát az elmúlt hetekben jelentős emelkedést könyvelt el, amit a nagy léptékű akkumulátoros energiatárolási igények bővülésével kapcsolatos optimizmus támasztott alá.

Li egy iparági konferencián – a Cailian tudósítása alapján – hozzátette: ha a jövő évi keresletnövekedés meghaladja a 30%-ot, vagy eléri a 40%-ot, az árak 150 ezer, sőt akár 200 ezer jüan/tonnáig is emelkedhetnek. Úgy véli, ilyen esetben a kínálat rövid távon nem tudna lépést tartani, jóllehet idén mintegy 200 ezer tonnás piaci többlet látható.

Megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor az akkumulátoripar a vártnál lassabban növekvő elektromos autó-eladásokkal szembesül. Viszont közben erősödik a kereslet az energiatárolási megoldások iránt az elektromos hálózatok stabilizálásához és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok működésének támogatásához.

A Ganfeng részvényei a ma reggeli kereskedésben Sencsenben 8%-ot emelkedtek, míg a rivális Tianqi Lithium Corp. és a Szecsuan Yahua Industrial Group Co. papírjai egyaránt elérték a 10%-os emelkedési limitet.

