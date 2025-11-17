Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.
A Kuangcsoui Határidős Tőzsdén a lítium-karbonát ára 9%-ot ugrott, és a napi limiten zárva 95 200 jüanon fejezte be a kereskedést. A rali azt követően gyorsult, hogy a Ganfeng Lithium Group Co. elnöke, Li Liangbin a Cailian szerint vasárnap közölte:
2026-ban 30%-os keresletnövekedésre számít.
A lítium-karbonát az elmúlt hetekben jelentős emelkedést könyvelt el, amit a nagy léptékű akkumulátoros energiatárolási igények bővülésével kapcsolatos optimizmus támasztott alá.
Li egy iparági konferencián – a Cailian tudósítása alapján – hozzátette: ha a jövő évi keresletnövekedés meghaladja a 30%-ot, vagy eléri a 40%-ot, az árak 150 ezer, sőt akár 200 ezer jüan/tonnáig is emelkedhetnek. Úgy véli, ilyen esetben a kínálat rövid távon nem tudna lépést tartani, jóllehet idén mintegy 200 ezer tonnás piaci többlet látható.
Megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor az akkumulátoripar a vártnál lassabban növekvő elektromos autó-eladásokkal szembesül. Viszont közben erősödik a kereslet az energiatárolási megoldások iránt az elektromos hálózatok stabilizálásához és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok működésének támogatásához.
A Ganfeng részvényei a ma reggeli kereskedésben Sencsenben 8%-ot emelkedtek, míg a rivális Tianqi Lithium Corp. és a Szecsuan Yahua Industrial Group Co. papírjai egyaránt elérték a 10%-os emelkedési limitet.
