  • Megjelenítés
Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál
Üzlet

Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál

Portfolio
Hétfőn 9%-kal drágult a legaktívabb lítium-karbonát-határidős kontraktus Kínában, tavaly július óta nem látott szintre, miután az egyik kínai cég vezetője optimista nyilatkozatokat tett - írja a Bloomberg.

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Kuangcsoui Határidős Tőzsdén a lítium-karbonát ára 9%-ot ugrott, és a napi limiten zárva 95 200 jüanon fejezte be a kereskedést. A rali azt követően gyorsult, hogy a Ganfeng Lithium Group Co. elnöke, Li Liangbin a Cailian szerint vasárnap közölte:

2026-ban 30%-os keresletnövekedésre számít.

A lítium-karbonát az elmúlt hetekben jelentős emelkedést könyvelt el, amit a nagy léptékű akkumulátoros energiatárolási igények bővülésével kapcsolatos optimizmus támasztott alá.

Li egy iparági konferencián – a Cailian tudósítása alapján – hozzátette: ha a jövő évi keresletnövekedés meghaladja a 30%-ot, vagy eléri a 40%-ot, az árak 150 ezer, sőt akár 200 ezer jüan/tonnáig is emelkedhetnek. Úgy véli, ilyen esetben a kínálat rövid távon nem tudna lépést tartani, jóllehet idén mintegy 200 ezer tonnás piaci többlet látható.

Még több Üzlet

Fontos jelzést kapnak a héten a techrészvények miatt aggódók - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

Mától jegyezhető az SPP – Auchan hipermarketportfólióval lépnének a lengyel piacra

Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor az akkumulátoripar a vártnál lassabban növekvő elektromos autó-eladásokkal szembesül. Viszont közben erősödik a kereslet az energiatárolási megoldások iránt az elektromos hálózatok stabilizálásához és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok működésének támogatásához.

A Ganfeng részvényei a ma reggeli kereskedésben Sencsenben 8%-ot emelkedtek, míg a rivális Tianqi Lithium Corp. és a Szecsuan Yahua Industrial Group Co. papírjai egyaránt elérték a 10%-os emelkedési limitet.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre többen fedezik fel maguknak a nagy megatrendet

A világ legnagyobb lítiumlelőhelyére bukkanhattak Németországban

Durva tévedésben van a piac? A jövő meghatározó nyersanyaga nagyon alulértékelt lehet

Váratlan dolog történt, kilőtt a kritikus anyag ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Ezt nem gondoltuk volna a MÁV-ról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility