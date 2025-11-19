Fontos megállapodást kötött a ritkaföldfém-vállalat, el is szálltak a részvények

Az MP Materials árfolyama azt követően ugrott meg, miután a vállalat megállapodást kötött az Egyesült Államok védelmi minisztériumával és a szaúdi Maaden nevű vállalattal egy szaúd-arábiai ritkaföldfém-finomító fejlesztéséről.

A cég közlése szerint az MP és a Pentagon együttesen 49%-os tulajdoni hányadot szerez a vegyesvállalatban.

A Maaden legalább 51%-os részesedéssel rendelkezik majd. Az amerikai fél finanszírozását a védelmi minisztérium biztosítja, az MP pedig műszaki és marketingtámogatást nyújt.

A kötelező erejű megállapodás a felek májusi együttműködési szándéknyilatkozatát követi. A vállalat szerint a konstrukció "jelentősen bővíti az MP globális lábnyomát", és úgy alakították ki, hogy "biztosítsa az amerikai felügyeletet és a nemzetbiztonsági célokkal való összhangot". Az MP emellett tárgyal egy lehetséges együttműködésről a szaúd-arábiai mágnesgyártás beindítására.

Júliusban a Pentagon áttörést jelentő megállapodást kötött az MP-vel, amely tulajdonrészt, árpadlót és átvételi megállapodást is tartalmaz. A Trump-kormányzat az MP-be fektet, célja az Egyesült Államok kínai ritkaföldfém-importtól való függőségének mérséklése és egy hazai ellátási lánc kiépítése.

James Litinsky vezérigazgató az MP-t az amerikai ritkaföldfém-ipar "nemzeti bajnokának" nevezte. A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak az amerikai fegyverrendszerekben, az elektromos járművekben, a tisztaenergia-technológiákban, a félvezetőgyártásban és a fogyasztói elektronikában.

A Goldman Sachs kedden kezdte meg az MP Materials követését 77 dolláros célárral, ami körülbelül 32%-os felértékelődési potenciált jelez a hétfői záróárhoz képest. "Úgy véljük, hogy az MP finomítási és mágnesgyártási irányú downstream bővítése, amelyet az amerikai kormánnyal való partnerség gyorsít, stratégiailag kulcsfontosságú ellátási lánc-elemmé pozícionálja a vállalatot a ritkaföldfém-finomítás és a mágnesgyártás területén" – írta Brian Lee, a Goldman elemzője az ügyfeleknek.

