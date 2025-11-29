Globális káosz a repülésben - Kényszerjavításra küldték az Airbus legfontosabb géptípusát

A világ légitársaságai világszerte járatokat töröltek, és módosították a menetrendjüket, miután kiderült, hogy
az Airbus A320 típuscsalád több mint 6500 repülőgépét érinti egy sürgős szoftverhiba, amely a repülésbiztonságot veszélyeztetheti.
A hibát az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség azonnali frissítéssel rendelte el, ami azt jelenti, hogy az érintett gépek nem repülhetnek tovább, amíg a javítás meg nem történik. A váratlan kötelezettség a globális A320 flotta több mint felét kényszerítette ellenőrzésre, és ezzel komoly fennakadást okozott a nemzetközi légiközlekedésben, különösen a zsúfolt ünnepi utazási időszak kezdete előtt.
A problémát egy októberben történt eset hozta felszínre, amikor egy JetBlue járat fedélzeti repülésvezérlő számítógépe hibás adatot kapott, és a gép váratlanul lefelé kezdett dőlni. A vizsgálatok szerint az ELAC nevű vezérlőegység hibásodhatott meg, amely a repülőgép stabilitásának fontos része. A technikusok szerint a hiba egyik kiváltó oka az lehetett, hogy erős napsugárzás zavarta a fedélzeti rendszert. Senki nem sérült meg, de az eset után a gép kényszerleszállást hajtott végre, és a vizsgálat arra jutott, hogy a hiba ismétlődhet, ezért rövid időn belül globális kötelező frissítés vált szükségessé.
Az Airbus közölte, hogy a frissítés a legtöbb esetben egyszerű szoftvertelepítés a pilótafülkéből, ami kevés leállási időt igényel, viszont közel 1000 régebbi gép hardvercserére szorul, ami több órás vagy akár teljes napos földre kényszerítést jelenthet. Ez különösen nagy kihívást okozott azoknak a légitársaságoknak, amelyek flottájának nagy része A320 típusú gép, például az Avianca, ahol a flotta mintegy 70 százaléka érintett, vagy a Wizz Air, ahol a közel 250 repülő mindegyike ebbe a típuscsaládba tartozik. A javítások miatt több cég járatokat törölt, vagy átszervezett, például a japán ANA 95 járatot vett le a menetrendről, ami 13 ezer utast érintett egyetlen napon, és hasonló fennakadások voltak Ausztráliában és Új Zélandon is, ahol a Jetstar és az Air New Zealand több gépet is ideiglenesen kivont a forgalomból.
Az Egyesült Államokban a hálaadási időszak rekord légi forgalmat hozott, ezért a légitársaságok arra törekedtek, hogy a frissítések a lehető legkisebb fennakadással járjanak. Az American Airlines jelezte, hogy a 209 érintett gép közül péntek estére kevesebb mint 150-nél kellett frissítést végrehajtani, és folyamatosan dolgoztak azon, hogy az összes gép visszatérhessen a forgalomba. Az easyJet közölte, hogy az érintett gépei nagy részén már elvégezték a telepítést, de a hatóságok figyelmeztettek, hogy egyes gépek csak a következő napokban szerezhetik meg az újbóli repülési engedélyt.
A légitársaságok együttesen több száz járatot töröltek az elmúlt 48 órában, és a frissítések hatása még napokig érezhető lesz.
A Bloomberg szerint a karácsonyi időszak előtt ez az egyik legnagyobb technikai fennakadás az iparágban az elmúlt évtizedben, és jelentős pénzügyi nyomást helyez a légitársaságokra, amelyeknek újra kell szervezniük a kapacitásokat, a gépek rotációját és a személyzeti beosztást. A Financial Times arról írt, hogy több iparági szereplő attól tart, hogy a naptevékenység várható erősödése miatt a jövőben további fedélzeti elektronikai rendszerek válhatnak sérülékennyé, ami hosszabb távon új technológiai fejlesztéseket tehet szükségessé.
Az A320 típuscsalád különösen fontos szereplője a világ légiközlekedésének, mivel közel 11 300 gép repül világszerte.
Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
