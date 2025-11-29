Kitörés előtt az olcsó részvény, amit most hetedáron megvehetsz!

Van egy vállalat, aminek a bevételei szépen nőnek, kiemelkedő jövedelmezőséggel működik, szép profitot termel, veszi vissza a részvényeit, a papírjai olcsók, ráadásul a technikai kép is jól néz ki, nagyon közel van az árfolyam egy ígéretes kitöréshez. Ráadásul most a csúcshoz képest hetedáron lehet megszerezni a részvényeket. Mutatjuk az izgalmas befektetés részleteit, amire érdemes lesz figyelni a következő napokban!

A Covid egyik nyertese

A Covid alaposan megmozgatta a világ tőkepiacait, 2020 elején példátlan sokkot okozott a globális tőkepiacokon. Az év azzal indult, hogy a befektetők még főként helyi, kínai egészségügyi krízisnek tekintették a fertőzés terjedését, ezért a részvénypiacok csak mérsékelt ingadozást mutattak. A helyzet azonban február végére gyorsan romlott, amikor világossá vált, hogy a vírus megjelent Európában, majd rövid időn belül globális járvánnyá alakult.

Március közepére a világ tőzsdéin drámai esés indult, mivel a befektetők egyszerre kezdték árazni a lezárások miatt a várható gazdasági visszaesés és a céges profitok összeesésének kockázatát. A meredek esésben a világ tőzsdéin sorra egymás után kellett felfüggeszteni a kereskedést, akkora volt a pánik.

A részvénypiacok mellett az olajár is történelmi mélységbe zuhant. Az utazási korlátozások és a világgazdaság leállása miatt az energiahordozók iránti kereslet összeomlott, ez volt az az időszak, amikor WTI olaj ára rövid időre negatív lett, ez addig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. A kötvénypiacokon a befektetők menekülni kezdtek a biztonságos eszközökbe, így az amerikai állampapírhozamok történelmi mélypontra estek, a kockázatos vállalati kötvényeknél viszont durva eladási hullám indult el.