Kitörés előtt az olcsó részvény, amit most hetedáron megvehetsz!

A Covid egyik nyertese
A Covid alaposan megmozgatta a világ tőkepiacait, 2020 elején példátlan sokkot okozott a globális tőkepiacokon. Az év azzal indult, hogy a befektetők még főként helyi, kínai egészségügyi krízisnek tekintették a fertőzés terjedését, ezért a részvénypiacok csak mérsékelt ingadozást mutattak. A helyzet azonban február végére gyorsan romlott, amikor világossá vált, hogy a vírus megjelent Európában, majd rövid időn belül globális járvánnyá alakult.
Március közepére a világ tőzsdéin drámai esés indult, mivel a befektetők egyszerre kezdték árazni a lezárások miatt a várható gazdasági visszaesés és a céges profitok összeesésének kockázatát. A meredek esésben a világ tőzsdéin sorra egymás után kellett felfüggeszteni a kereskedést, akkora volt a pánik.
A részvénypiacok mellett az olajár is történelmi mélységbe zuhant. Az utazási korlátozások és a világgazdaság leállása miatt az energiahordozók iránti kereslet összeomlott, ez volt az az időszak, amikor WTI olaj ára rövid időre negatív lett, ez addig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. A kötvénypiacokon a befektetők menekülni kezdtek a biztonságos eszközökbe, így az amerikai állampapírhozamok történelmi mélypontra estek, a kockázatos vállalati kötvényeknél viszont durva eladási hullám indult el.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés