Egyszerre lépett a gázra és a fékre a CIG Pannónia - Összejön a 4 milliárdos nyereség?

A társaság közlése szerint konszolidált szinten az év első három negyedévében
- a biztosítástechnikai eredmény 81%-kal 2,904 milliárd forintra emelkedett (egy máshol lefedezett 300 milliós árfolyamnyereség nélkül ez 61% lett volna, lásd alább),
- az adózott eredmény 10%-kal 3,367 milliárd forintra bővült (hozzátehetjük, így év végére a régóta várt 4 milliárd forint is összejöhet, ami tavaly az „olasz meló” miatt elmaradt),
- a díjbevételek 14%-kal 45,9 milliárd forintra nőttek, ezen belül az életbiztosító díjai 11%-kal, a vagyon- és felelősségbiztosító EMABIT-é 22%-kal bővültek
az egy évvel korábbihoz képest. Megállapíthatjuk, hogy
eredmény szempontból gyorsult, díjbevételi szempontból lassult a növekedés
az év első felében látott éves dinamikával összevetve.
Ha termékszinten nézzük a növekedés motorjait, akkor az az érdekesség látható, hogy a hosszú ideig „egyeduralkodó” befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosításokat megelőzték a hitelfedezeti termékek, ugyanis
- a hitelfedezeti biztosítások 1,724 milliárd forintos növekedést mutattak fel,
- unit-linked fronton 1,700 milliárdos növekedés látható, miközben
- a vállalati vagyonbiztosítások is erőteljes, 1,030 milliárdos plusz bevételt hoztak.
Miközben a vagyonbiztosítások nagyjából hozták az első félévben látott növekedést, az életbiztosításoknál – úgy tűnik, elsősorban az egyszeri díjas biztosítások miatt – jelentősen csökkent a harmadik negyedévben a növekedés.
Az értékesítés növekedésében viszonylag egyenletes az egyes csatornák idei teljesítménye:
- a banki csatorna 19 %-kal,
- a független csatorna 10%-kal,
- az alternatív csatorna 11%-kal növelte
saját szerződésállományának a díjbevételét.
Az adózott eredmény 10%-os növekedése a biztosítástechnikai eredmény 81%-os bővülésének köszönhető a társaságnál, amihez egyszerre járult hozzá
- az üzleti állomány növekedése és
- az állomány eredményességének a javulása, valamint
- az 1,3 milliárd forintos eredménynövekedésből 300 millió forint a már kifutott olasz kezesi termékekre képzett, deviza alapú kártartalékon képződött nem realizált árfolyamnyereségből származott, aminek viszont az ellentételezése negatív tételként az egyéb (hozam)eredményen látszódik, enélkül 61%-os biztosítástechnikai eredmény növekedésről lehet beszélni.
Az IFRS 17 alapján termékcsoportonként mutatja be a gyorsjelentés az eredményváltozásokat, ez alapján az alábbiak okozták a legnagyobb változást a biztosító eredményében:
- Csoportos élet, baleset- és egészségbiztosítási termékek (éves eredménynövekedés: 787 millió Ft): A csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások, a csoportos élet-, baleset és egészségbiztosítás portfóliók, valamint az MVM balesetbiztosítási portfóliók kárhányadai javultak a megelőző év azonos időszakához képest.
- Vállalati vagyonbiztosítás termékek (éves eredményjavulás: 500 millió Ft): A termékcsoportot továbbra is alacsony kárhányad és bővülő állomány jellemzi. Az eredményjavulás mögött ezen kívül a saját kockázatok fedezetére bevont viszontbiztosítási megállapodások és ezek költségeinek csökkenése, ezen szerződési feltételek kedvező változása is áll.
- Gépjármű biztosítási termékek (éves eredményjavulás: 454 millió Ft): Az eredményjavulás oka a kárhányad csökkenése volt, mely a már előző évben elkezdett állománytisztítási tevékenység folyamatos javulást okozó eredménye. A kombinált hányad javulásának következtében veszteségkomponenst a biztosító nem képzett 2025-ben.
- Rendszeres díjas unit-linked termékek (éves eredménycsökkenés: 326 millió Ft): Az eredménycsökkenés három okra vezethető vissza: 1. a 2024. első negyedévében feloldott kártartalék felszabadításához hasonló lépésre az idén nem volt szükség, ami éves összehasonlításban romlást okoz. 2. a biztosítások mögött lévő befektetések hozama 2025. első három negyedévében elmaradt a tervezett szinttől, amely a szolgáltatási margin (CSM) csökkenését és ezáltal az eredmény csökkenését is okozta, 3. 2024. év végén megvizsgálták és frissítették a költség-, és ügyfélviselkedési feltételezéseket a biztosítónál, amely a portfóliócsoport jövőben elvárt szolgáltatási eredményeit (szolgáltatási margint, CSM-t) és annak feloldása révén az idei évi eredményt is rontotta.
- Hitelfedezeti biztosítás és számlavédelem termékek (éves eredménycsökkenés: 321 millió Ft): Az állomány folyamatos és bíztató bővülése mellett a portfóliócsoport eredményessége összességében pozitív. A negatív eredményváltozás több hatás következménye: 1. 2023 utolsó negyedévében képeztek, majd 2024 első negyedévében feloldottak egy jelentősnek tekinthető veszteségkomponenst, amely a tavalyi eredményt javította, azonban ilyen hatás 2025-ben már nem jelentkezett, 2. némely szerződéstípus esetében növekedett a viszontbiztosítási szolgáltatási margin (VB CSM) feloldása, ezáltal a viszontbiztosítási ráfordítás, mely az eredmény csökkenését okozta.
A társaság október 17-én bejelentette, hogy leányvállalata, az EMABIT, peren kívüli megállapodást kötött a nagy értékű „olasz ügyben”. Ez a megállapodás annak a stratégiai felülvizsgálatnak az eredménye, amelyet az EMABIT idén februárban indított el az érintett olasz biztosítási ügyek tartalékainak ellenőrzésére és szükséges korrigálására. A vállalat közlése szerint: a megállapodás egy olyan kárügyet zár le véglegesen, amely a még folyamatban lévő, peresített követelések több mint felét tette ki. Az egyezséget az érintett tőkekövetelés 70%-án sikerült megkötni. A lezárás teljes mértékben illeszkedik a 2024-ben felülvizsgált és újraszámolt tartalékokhoz, és az EMABIT saját forrásaiból rendezte a kifizetést. Ehhez tehát nem volt szükség a tulajdonostól korábban biztosított alárendelt kölcsön igénybevételére.
A biztosító tőkehelyzete stabil, a konszolidált tőke-megfelelési mutató 205% - közölte a társaság.
