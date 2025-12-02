A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást

Michael Burry szerint

elszabadult a bitcoin körüli hype. A blokklánc‑alapú valutát "korunk tulipánhagymájának" nevezte.

Ezzel az 1600-as években kialakult, hype vezérelte tulipánlufi összeomlására utalt.

Szerintem a 100 000 dolláros bitcoin a legképtelenebb dolog. Ez még a tulipánhagymánál is rosszabb, mert rengeteg bűnözői tevékenységet vitt a mélybe

– mondta Burry, aki a kriptovalutát "nem ér semmit"-ként írta le.

A riportot készítő Michael Lewis 2010-es könyvében írta meg Burry híressé vált, ingatlanpiac elleni fogadását.

A bitcoin kedden kora reggel körülbelül 1,5%-os pluszban, mintegy 88 700 dolláron állt. A digitális deviza októberben több mint 120 000 dolláros történelmi csúcsot ért el, azóta azonban több mint 30%-ot esett.

Burry hosszú hallgatás után a múlt hónapban nagy téteket hozott nyilvánosságra a piac kedvencei, az Nvidia és a Palantir ellen. A korábbi alapkezelő a Teslát is "nevetségesen túlértékeltnek" nevezte, és rendszeresen figyelmeztet az AI‑lufira az X-en és frissen indított Substackjén.

Nem ez az első alkalom, hogy Burry bírálja a kriptót. 2021-ben arra figyelmeztetett, hogy bár a bitcoin létezésének okai "relevánsak", a kriptovaluta "spekulatív buborék", amely több kockázatot hordoz, mint lehetőséget.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ