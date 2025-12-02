A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást

Michael Burry szerint
elszabadult a bitcoin körüli hype. A blokklánc‑alapú valutát "korunk tulipánhagymájának" nevezte.
Ezzel az 1600-as években kialakult, hype vezérelte tulipánlufi összeomlására utalt.
Szerintem a 100 000 dolláros bitcoin a legképtelenebb dolog. Ez még a tulipánhagymánál is rosszabb, mert rengeteg bűnözői tevékenységet vitt a mélybe
– mondta Burry, aki a kriptovalutát "nem ér semmit"-ként írta le.
A riportot készítő Michael Lewis 2010-es könyvében írta meg Burry híressé vált, ingatlanpiac elleni fogadását.
A bitcoin kedden kora reggel körülbelül 1,5%-os pluszban, mintegy 88 700 dolláron állt. A digitális deviza októberben több mint 120 000 dolláros történelmi csúcsot ért el, azóta azonban több mint 30%-ot esett.
Burry hosszú hallgatás után a múlt hónapban nagy téteket hozott nyilvánosságra a piac kedvencei, az Nvidia és a Palantir ellen. A korábbi alapkezelő a Teslát is "nevetségesen túlértékeltnek" nevezte, és rendszeresen figyelmeztet az AI‑lufira az X-en és frissen indított Substackjén.
Nem ez az első alkalom, hogy Burry bírálja a kriptót. 2021-ben arra figyelmeztetett, hogy bár a bitcoin létezésének okai "relevánsak", a kriptovaluta "spekulatív buborék", amely több kockázatot hordoz, mint lehetőséget.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges
Ez a deal még benne sincs a hatalmas megrendelésállományban.
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?
Még mindig van pár vitás pont, ma is lesz róluk szó.
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom
Közös vállalatot hoznak létre.
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Ezeket nemrég Putyin személyesen jelentette be.
Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják
Pár nap alatt 40 ezer posztot töröltek a világ második legnagyobb gazdaságában.
Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával
Persze csak akkor lesz ilyen szerinte, ha Európa támad először.
Gyerekeken is tesztelné a kísérleti fogyasztószerét a Novo Nordisk
A késői fázisú kutatás januárban indul.
Nagy hozamok nyomában: ezekkel a részvényekkel lehet sokat keresni 2026-ban
Megtették tétjeiket a Jefferies elemzői.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.