Így működik a leggazdagabb magyar pénzgyára, amibe te is beszállhatsz!

Nagyot ment a neten a leggazdagabb magyar cégének legutóbbi beszámolója, újra kiderült, hogy masszív a növekedés, a cég pedig olyan profitmarzzsal dolgozik, ami már-már világbajnok, ilyenről még az Nvidia is csak álmodhat. Mutatjuk, mi a sztori, amibe bárki beszállhat!

Elitklub

Nvidia, Alphabet, Microsoft, Visa, Mastercard, Palantir, néhány ismert vállalat, amik nagyot nőttek az elmúlt években, de van még egy közös dolog bennük, az, hogy brutális profitabilitással működnek.

Ezeknek a cégeknek a nettó profit marzsa a 30-50 százalékos sávban van, ami világszinten is kiemelkedő.

Itt azonban érdemes egy kis kitérőt tenni. A pénzügyi cégeknél a nettó profitmarzs egészen mást jelent, mint például a termelő vállalatoknál. Ennek legfőbb oka, hogy a pénzügyi cégek bevétel fogalma teljesen más szerkezetű, egy gyártónál az árbevétel az eladott termékek értéke, náluk viszont döntően kamatbevételekből, jutalékokból és különféle pénzügyi műveletek elszámolt eredményeiből áll össze. A pénzügyi szektor alapvetően eszközalapú üzleti modellt követ, a lényeg, hogy az eszközállomány mekkora megtérülést hoz.