Ez a három részvény a profik legnagyobb kedvence 2026-ra!

Egymás után érkeznek a nagy elemzőházak jövő évre vonatkozó befektetési stratégiái, amikből megtudhatjuk, hogy milyen tőkepiaci környezetre számítanak a profik, és az alapján szerintük mibe érdemes fektetni. A Bank of America (BofA) is közzétette a várakozásait, most azt a három részvényt mutatjuk meg, amik a kedvenceik. Top pickekre felkészülni!

Kik lesznek 2026 nyertesei?

Egymás után jönnek ki a nagy elemzőházak 2026-os stratégiái, amikből több dolog is körvonalazódik. Ezekből alapvetően az derül ki, hogy a globális gazdasági növekedés 2026-ban továbbra is visszafogott lesz, ezen belül az európai növekedés 1–1,5 százalék lehet, az infláció a legtöbb előrejelzés szerint tovább mérséklődhet, ami a monetáris kondíciók további lazítását eredményezheti.

Ez alapvetően pozitívan hathat az európai részvényekre, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi portfóliókban ismét növekedhet az európai részvények aránya, főként, ha az amerikai részvényekben nő a kockázat vagy a koncentráció.

Azok a szektorok lehetnek 2026-ban a nyertesek, amik nemzetközi szinten versenyképesek, technológiai cégek, exportorientált vállalatok, vagy olyan vállalatok, amelyek jól alkalmazkodnak a globális trendekhez.