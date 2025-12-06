Ez a három részvény a profik legnagyobb kedvence 2026-ra!

Kik lesznek 2026 nyertesei?
Egymás után jönnek ki a nagy elemzőházak 2026-os stratégiái, amikből több dolog is körvonalazódik. Ezekből alapvetően az derül ki, hogy a globális gazdasági növekedés 2026-ban továbbra is visszafogott lesz, ezen belül az európai növekedés 1–1,5 százalék lehet, az infláció a legtöbb előrejelzés szerint tovább mérséklődhet, ami a monetáris kondíciók további lazítását eredményezheti.
Ez alapvetően pozitívan hathat az európai részvényekre, ezzel párhuzamosan pedig a nemzetközi portfóliókban ismét növekedhet az európai részvények aránya, főként, ha az amerikai részvényekben nő a kockázat vagy a koncentráció.
Azok a szektorok lehetnek 2026-ban a nyertesek, amik nemzetközi szinten versenyképesek, technológiai cégek, exportorientált vállalatok, vagy olyan vállalatok, amelyek jól alkalmazkodnak a globális trendekhez.
