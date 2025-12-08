Jön az év vége, megkezdődött az állami pénzszórás

A Kormány 1535/2025. (XII. 8.) Korm. határozata előirányzat-túllépésről, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról alapvetően három pontra épül.
Az első kimondja, hogy az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző kasszáján belül a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzata 35 milliárd forinttal haladhatja meg az eredeti előirányzatot. A kormány ezt a plusz költést azonnali határidővel rendelte el.
A második pontja egy átrendezést jelent, összesen közel 90 milliárd forint értékben. Ennek az átrendezésnek vannak nyertesei és vesztesei, ugyanis bizonyos céloktól elvon idei forrást a kormány és más célokra adja.
Ennek az átcsoportosításnak a legnagyobb nyertese 63,7 milliárd forintos plusz összeggel a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése költségvetési sor.
Emellett a KKM is kapott pluszban közel 16 milliárd forintot beruházás ösztönzési előirányzatra. A KIM pedig Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása extra 5 milliárd forintban részesült.
Ezeknek a plusz finanszírozásoknak a fedezetét több más kiadási tétel lecsippentésével szedte össze a kormány. Így ennek nyomán rosszabbul járt az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután ott a vasúti fejlesztéseken belül a "Fenntarthatósági és modernizációs vasúti fejlesztésekre" jut 18 milliárd forinttal kevesebb, mint eredetileg az előirányzatban szerepelt. A KKM-nél "Külügyi fejlesztési és kutatási programokra" jut majd 10 milliárd forinttal kevesebb.
Több egyedi állami beruházás is rosszabbul járt. Egyedi magasépítési beruházások előirányzatát csökkentette ugyanis a kormány, de elvett 17,7 milliárd forintot a "Befejezés előtt álló építési beruházások" címsorról, jelentsen ez bármit is. Bizonyos közlekedési beruházási célokat is átrendezett a kormány, és ezen belül Debrecen rosszul járt: 9 milliárd forintot vont el ugyanis a kormány a Debrecen Ipari Park kapcsolódó közúti beruházások sorról, és 3,6 milliárd forintot Debrecen ÉNyGÖ kapcsolódó közúti beruházások sorról.
A határozat harmadik pontja pedig arról szól, hogy a kormány engedi, hogy 29 milliárd forinttal magasabb legyen idén a Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj kiadási előirányzata.
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé fizetendő állami összeg idén 29 milliárd forinttal magasabb lehet a tervezettnél.
Eredetileg a 2025-ös költségvetésben 370 milliárd forintos kiadási előirányzat szerepelt Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj soron.
Miért éppen most?
Érdemes megemlíteni, hogy épp ma jelentek meg a költségvetés első 11 havi egyenlegének főbb adatai, amelyek azt mutatják, hogy az 5055 milliárd forintra emelt éves pénzforgalmi hiánykeretbe még jelentős decemberi deficit is belefér, vagyis a kormány belekezdhet a szokásos év végi kiköltekezésébe is akár. Ez a hétfőn kihirdetett kormányhatározat is egy lehet a sorban.
Az időzítés sem mellékes, a Fitch péntek este tette közzé legutóbbi értékelését a magyar gazdaságról és államadósságról, és Magyarország megúszta a romló költségvetési folyamatok helyzetét egy kilátásrontással. Ezzel mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőtől megkapta a bizonyítványát hazánk, és ez alapján a kormány gondolhatja akár úgy is, hogy némiképp bátrabb is lehet.
