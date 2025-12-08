Mániák, pánikok és a mesterséges intelligencia – így látja a Nobel-díjas professzor

Charles Kindleberger 1978-ban publikálta Manias, Panics, and Crashes című művét, amely azonnal klasszikussá vált a fellendülések és az azokat követő összeomlások történetében. Ezek a boomok két csoportra oszthatók:
- azokra, amelyek végül valami hasznosat hoznak létre (például a vasúthálózat kiépítése a 19. század közepén Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és más országokban);
- valamint azokra, amelyek nem (például a hírhedt holland tulipánmánia a 17. században vagy a 2000-es évek eleji amerikai subprime-jelzálogőrület).
Bármely mércével nézve az Egyesült Államok – és így a világ – jelenleg egy intenzív, mesterséges intelligenciával kapcsolatos spekulatív fellendülésben van.
- De vajon a hatalmas mennyiségű beruházás, amely most az iparágba áramlik, valóban létrehoz-e valami hasznosat?
- Ha igen, kinek és milyen céllal?
- És ha van árnyoldal, az hogyan fog kinézni?
Kindleberger munkája – és minden, ami 1978 óta történt – azt sugallja, hogy három kulcskérdést érdemes feltenni, amikor egy beruházási boomot értékelünk.
