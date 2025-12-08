  • Megjelenítés
 
Mániák, pánikok és a mesterséges intelligencia – így látja a Nobel-díjas professzor

A mesterséges intelligencia körüli eufória ma ugyanúgy felforrósítja a befektetői kedélyeket, mint korábban a vasút vagy a dotkomláz – de miközben dollármilliárdok ömlenek adatközpontokba és chipgyárakba, egyre sürgetőbb kérdés, hogy ez a mostani fellendülés valódi termelékenységi ugrást hoz-e, vagy csupán egy újabb spekulatív buborék nyitóakkordja.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Charles Kindleberger 1978-ban publikálta Manias, Panics, and Crashes című művét, amely azonnal klasszikussá vált a fellendülések és az azokat követő összeomlások történetében. Ezek a boomok két csoportra oszthatók:

  • azokra, amelyek végül valami hasznosat hoznak létre (például a vasúthálózat kiépítése a 19. század közepén Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és más országokban);
  • valamint azokra, amelyek nem (például a hírhedt holland tulipánmánia a 17. században vagy a 2000-es évek eleji amerikai subprime-jelzálogőrület).

Bármely mércével nézve az Egyesült Államok – és így a világ – jelenleg egy intenzív, mesterséges intelligenciával kapcsolatos spekulatív fellendülésben van.

  • De vajon a hatalmas mennyiségű beruházás, amely most az iparágba áramlik, valóban létrehoz-e valami hasznosat?
  • Ha igen, kinek és milyen céllal?
  • És ha van árnyoldal, az hogyan fog kinézni?

Kindleberger munkája – és minden, ami 1978 óta történt – azt sugallja, hogy három kulcskérdést érdemes feltenni, amikor egy beruházási boomot értékelünk.

