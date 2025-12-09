Feltámadtak az európai autógyártók - Egyelőre csak a tőzsdén

Az elmúlt években az európai autóipar a befektetők szemében kerülendő szektorrá vált. Az erőltetett elektrifikáció, a kínai konkurencia térnyerése, a vámháborús kockázatok és a romló számok padlóra küldték az árazásokat. Miközben a szélesebb európai részvénypiac menetelt, az autóipari papírok évek óta látványosan alulteljesítettek. November végétől azonban hirtelen megváltozott a hangulat: enyhülni látszik a szabályozói oldal Európában és az USA-ban, oldódnak az ellátási lánc körüli félelmek, és a vállalatoknál végrehajtott hatékonyságjavító lépések is kezdenek lecsapódni a számokban. A kérdés most az, hogy egy klasszikus értékalapú rali kezdetét látjuk az egyik legalacsonyabban árazott szektorban, vagy csak egy pillanatnyi fellélegzést egy továbbra is kockázatokkal teli történetben.

Nyomott árazás

Rájárt a rúd az európai autóiparra az elmúlt években. Az erőltetett EU-s elektrifikáció, a kínai versenytársak irányából érkező nyomás, valamint maga a Kínában tapasztalt piacvesztés, és a vámháború egyszerre helyezik nyomás alá a szektort. Az említett problémák hatására a befektetők látványosan elfordultak az autógyártók részvényeitől. Gyakorlatilag évek óta alulteljesítők az autóipari részvények a szélesebb piachoz képest,

a Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts index az elmúlt 5 évben 4,2 százalékot emelkedett, miközben a Stoxx 600 46 százalékot.

Hároméves időtávon az autóipari index 1 százalékos mínuszban van, miközben a Stoxx 600 32,8 százalékot emelkedett.

Idén pedig 2,3 százalékot esett az autóipari alindex, miközben a Stoxx 600 13,9 százalékot emelkedett.

Tehát gyakorlatilag évek óta gyengébben szerepel az autóipari szektor, mint a szélesebb piac, ez pedig a piaci árazásokban is megmutatkozik. A Volkswagen, a Renault, és a Stellantis 2026-os bevételek alapján számolt P/S rátája 0,2 alatt van, ennél csak a súlyos problémákkal küzdő Nissan olcsóbb. A 2-5 százalékos évesített árbevétel-növekedésre mindössze nagyjából 0,2-0,4-es P/S szorzók jutnak, ami lényegesen alacsonyabb, mint a gyorsabban növekvő kínai gyártók (BYD, Great Wall) 0,6-1 körüli P/S mutatói, miközben a japán és koreai cégek is valamivel magasabb szorzón forognak. A Porsche árazása felfelé lóg ki, hasonló növekedés mellett közel 1,2-es P/S rátával forog a papír, vagyis a piac hajlandó prémiumot fizetni a magasabb marzsokat ígérő termékportfólióért.

A nagy európai gyártók 3-5 százalék közötti nettó profitmarzzsal működnek (2026-os várakozás), ami a globális mezőnyben inkább a gyengébbek közé tartozik. Ennek megfelelően a 2026-ra várt profitok alapján számolt P/E szintek is alacsonyak: a Renault 4,9-es, a VW 5,1-es, a Stellantis 7,3-as, a BMW 8,7-es, a Mercedes 9,1-es szinten forog. Ismét a Porsche a kivétel, hiszen közel 5 százalékos nettó marzs mellett 20,4-es P/E-t kap, elsősorban a luxusszegmens általánosan magasabb értékeltsége miatt (összehasonlításképp, a Ferrari 2026-os P/E rátája 38,3-as).