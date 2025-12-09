Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres

Elon Musk űripari cége, a SpaceX a tőzsdei bevezetésre készül, amely során több mint 30 milliárd dollárnyi tőkét vonnának be, miközben a vállalat értékét 1500 milliárd dollárra becsülik.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A SpaceX vezetése és tanácsadói 2026 közepére vagy második felére tervezik a teljes vállalat tőzsdei bevezetését - értesült a Bloomberg News. A pontos időpont a piaci körülményektől és egyéb tényezőktől függ, így akár 2027-re is tolódhat az IPO.

Musk már 2020-ban jelezte, hogy a SpaceX néhány éven belül tőzsdére viheti a Starlinket, amint az üzletág bevételnövekedése kellően kiszámíthatóvá válik.

A Bloomberg információi szerint a tőzsdei bevezetésből származó források jelentős részét űrbéli adatközpontok fejlesztésére fordítanák, beleértve az ezek működtetéséhez szükséges chipek beszerzését is. Musk egy közelmúltbeli, a Baron Capital által szervezett rendezvényen beszélt részletesebben erről a tervről.

A vállalat bevétele 2025-ben várhatóan eléri a 15 milliárd dollárt, majd 2026-ban 22-24 milliárd dollárra nőhet, elsősorban a Starlink szolgáltatásnak köszönhetően.

A múlt héten még arról érkeztek hírek, hogy a rakétagyártó 800 milliárd dolláros értékelés mellett indít másodlagos részvényértékesítést,

és ezzel az OpenAI-jal versenyezne a legértékesebb magánvállalat címéért. Musk azonban szombaton pontatlannak minősítette ezeket a beszámolókat.

Címlapkép: A SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es hordozórakétája a levegőbe emeli az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal (NRO) NROL-77 elnevezésű hírszerzési műholdját a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjából 2025. december 9-én. Forrása: MTI/EPA/Cristobal Herrera

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ