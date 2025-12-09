  • Megjelenítés
Kiszivárgott: súlyos döntés előtt Zelenszkij, csupán pár napot adott neki Trump
Donald Trump amerikai elnök követei néhány napos határidőt szabtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy érdemben reagáljon egy olyan béketervre, amely területi veszteségek elfogadását várja el Ukrajnától, egyelőre homályos amerikai biztonsági garanciákért cserébe – írja a Financial Times beszámolójában.

Volodimir Zelenszkij európai partnereinek elmondta, hogy a szombati, mintegy kétórás telefonbeszélgetés során Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje gyors döntést sürgetett.

A Kijevnek szabott határidőt ismerő forrás szerint Trump karácsonyig szeretné a megállapodást tető alá hozni.

Az ukrán elnök az amerikai küldötteknek jelezte: időre van szüksége, hogy egyeztessen európai szövetségeseivel, mielőtt választ adna Washington javaslatára. Kijev attól tart, ha az Egyesült Államok az európaiak beleegyezése nélkül lép, az megbontaná a nyugati egységet.

Egy nyugati tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél jelenleg két szék között a pad alá eshet: egyrészt elfogadhatatlan területi követelésekkel, másrészt egy nélkülözhetetlen amerikai partnerrel kell számolnia. Ezt Zelenszkij is érzékeltette, amikor hétfőn újságíróknak azt mondta:

Őszintén szólva az amerikaiak kompromisszumot keresnek.

Az ukrán elnök hétfőn Londonban találkozott francia, német és brit kollégájával. Friedrich Merz német kancellár a Downing Street 10-ben tartott megbeszélés elején a helyzet súlyosságára utalva azt mondta:

Az elkövetkező napokról egyeztetünk, mert ez döntő fontosságú időszak lehet mindannyiunk számára.

Zelenszkij kedden közölte, hogy "nagyon aktívan" dolgozik a háborút lezáró megállapodás elemein. Hozzátette, a béketerv ukrán és európai elemeit már részletesen kidolgozták, és készen állnak arra, hogy bemutassák amerikai partnereiknek.

Trump a Politicónak adott hétfői interjújában arra a kérdésre, hogy szabott-e határidőt Zelenszkijnek, úgy fogalmazott:

Össze kell szednie magát, és el kell kezdenie elfogadni a dolgokat, mert veszít.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

