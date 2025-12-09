Kiszivárgott: súlyos döntés előtt Zelenszkij, csupán pár napot adott neki Trump

Volodimir Zelenszkij európai partnereinek elmondta, hogy a szombati, mintegy kétórás telefonbeszélgetés során Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje gyors döntést sürgetett.

A Kijevnek szabott határidőt ismerő forrás szerint Trump karácsonyig szeretné a megállapodást tető alá hozni.

Az ukrán elnök az amerikai küldötteknek jelezte: időre van szüksége, hogy egyeztessen európai szövetségeseivel, mielőtt választ adna Washington javaslatára. Kijev attól tart, ha az Egyesült Államok az európaiak beleegyezése nélkül lép, az megbontaná a nyugati egységet.

Egy nyugati tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél jelenleg két szék között a pad alá eshet: egyrészt elfogadhatatlan területi követelésekkel, másrészt egy nélkülözhetetlen amerikai partnerrel kell számolnia. Ezt Zelenszkij is érzékeltette, amikor hétfőn újságíróknak azt mondta:

Őszintén szólva az amerikaiak kompromisszumot keresnek.

Az ukrán elnök hétfőn Londonban találkozott francia, német és brit kollégájával. Friedrich Merz német kancellár a Downing Street 10-ben tartott megbeszélés elején a helyzet súlyosságára utalva azt mondta:

Az elkövetkező napokról egyeztetünk, mert ez döntő fontosságú időszak lehet mindannyiunk számára.

Zelenszkij kedden közölte, hogy "nagyon aktívan" dolgozik a háborút lezáró megállapodás elemein. Hozzátette, a béketerv ukrán és európai elemeit már részletesen kidolgozták, és készen állnak arra, hogy bemutassák amerikai partnereiknek.

Trump a Politicónak adott hétfői interjújában arra a kérdésre, hogy szabott-e határidőt Zelenszkijnek, úgy fogalmazott:

Össze kell szednie magát, és el kell kezdenie elfogadni a dolgokat, mert veszít.

