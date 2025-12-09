  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Holnap csak a dízel ára változik, írja a holtankoljak.

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

A mai átlagárak a következők szerint alakulnak (2025.12.09-én):

  • 95-ös benzin: 567 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
