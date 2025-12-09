  • Megjelenítés
Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője
Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője

Portfolio
Az Ukrajna és Oroszország közötti, területfeladással járó olcsó tűzszünet egész Európa számára drága békét hozna – figyelmeztetett Espen Barth Eide norvég külügyminiszter a Sky News beszámolója szerint.

Espen Barth Eide hangsúlyozta, egy ilyen forgatókönyv nemzedékeken átívelő biztonsági kockázatokat hordozna, és az egész kontinens jövőjét veszélyeztetné.

Éppen ezért kell Ukrajnának, európai szövetségeseinek és az Egyesült Államoknak közös álláspontra jutniuk, mielőtt megpróbálnának megállapodást kötni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – hangsúlyozta a norvég politikus a Sky Newsnak adott interjújában, londoni látogatása során.

Nagyon remélem, hogy béke lesz Ukrajnában, és senki sem akarja ezt jobban, mint maguk az ukránok

– mondta Eide. Ugyanakkor hozzátette,

attól tart, ha egy "olcsó tűzszünetre" kényszerülnek, az végül nagyon "drága békéhez" vezetne.

