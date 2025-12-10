Csődbe ment az ország, most újra az IMF kezében van a sorsuk

Az IMF szóvivője hétfő este közölte, hogy az igazgatótanács jelenleg prioritásként kezeli Srí Lanka gyorsfinanszírozási kérelmét. A pontos időpontot később jelentik be.
A szigetország korábban arra készült, hogy december 15-én mintegy 347 millió dolláros részletet kap az IMF-től, miután megállapodtak egy 3 milliárd dolláros hitelprogramról.
December 5-én az IMF bejelentette, hogy Srí Lanka közel 200 millió dollárt kért a ciklon okozta károk enyhítésére, amely az elmúlt 20 év legsúlyosabb pusztítását okozta és több mint 630 halálos áldozatot követelt.
Az IMF delegációja 2026 elején látogat Srí Lankára, hogy felmérje a gazdasági fejleményeket és felülvizsgálja a program céljait, figyelembe véve a ciklon hatásait. A felülvizsgálat során megállapodást keresnek a szükséges gazdaságpolitikai intézkedésekről és reformokról.
A program teljesítményét a 2025 júniusára, szeptemberére és decemberére kitűzött kvantitatív célok alapján értékelik majd, amelyeket a negyedik felülvizsgálat során határoztak meg.
Emellett a 2025 júniusa és 2026 eleje között esedékes strukturális mérföldköveket is értékelni fogják.
Srí Lanka 2022 májusában jelentett fizetésképtelenséget (technikai csődöt) külföldi adósságaival kapcsolatban, miután lejárt egy 78 millió dolláros kamatfizetési határidő. Az ország kormánya már 2022 áprilisában bejelentette, hogy átmenetileg felfüggeszti a külső adósságok törlesztését, mivel a koroanvírus-járvány alatt a devizatartalékok kimerültek, valamint súlyos károkat okoztak a turisztikai bevételek elmaradásai is.
