Figyelmeztetés jött: új vírustörzs jelent meg Magyarországon, itt a H3N2 új változata

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. A jelenlegi adatok alapján
az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős.
A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. Az új törzset az ún. „K alcsoport”-ba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül. Ennek során a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt.
Ennek következtében
továbbra is fennáll az antigének részleges azonossága, ami lehetővé teszi az ún. keresztimmunitás kialakulását.
Ez azt jelenti, hogy akár egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés, akár az oltásban szereplő vírustörzs révén kialakult immunválasz jelenleg is részleges védelmet nyújthat az új, K alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben. Ezért az influenza elleni oltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából.
A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők lehetnek érintettek a szövődmények kockázata tekintetében.
A megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette a miniszter: itt az újabb hitelmoratórium Magyarországon!
Jövő év novemberéig tart.
Mutatunk egy részvényt, ami 2026 nagy nyertese lehet!
Izgalmas sztori jelentős hozampotenciállal.
Durva robbanást jöhet jövőre az elektromos autók számában
Hiába szűnnek meg a támogatások, a növekedés nem áll le.
Most kiderül, mitől olyan boldog nemzet a magyar
Töltsd ki te is a kérdőívünket!
Újabb fronton támad Kína, jövőre már prémiumautókkal tarolhatják le az európai piacot
Az olcsóbb modellek után.
Európa kiakadt: rejtett cselt erőszakolhatnak bele a nagy béketervbe az oroszok
Hamis zászlós műveletektől, hibrid taktikáktól tartanak.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő? - interaktív online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Megszólalt az európai atomhatalom a békéről: ebből a feltételből nem enged Európa!
A területi kérdések tárgyalása előtt ezt még tisztázni kell.
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!