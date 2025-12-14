Egyre nagyobb a baj a megszokott adórendszerrel, mégis elszabotálják az uniós reformokat

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az európai uniós adópolitikai ajánlások fókusza az elmúlt másfél évtizedben radikálisan eltolódott: a munka- és fogyasztási adók helyett ma már a tőkeadózás, az adóadminisztráció és a környezeti adók állnak a középpontban. A kutatás kimutatta, hogy a tagállamok az ajánlások mindössze 14 százalékát hajtották végre teljesen vagy nagyrészt, vagyis a prioritásváltásokat nem sikeres reformok, hanem politikai hangsúlyeltolódások magyarázzák. A Bizottság növekedési fókusza az évtized elején erős volt, majd visszaszorult, de 2024–25-ben ismét erősödni kezdett a versenyképességi aggodalmak nyomán – állapította meg a Bruegel Intézet friss elemzése.

Az Európai Bizottság egyre szélesebb körben próbálná az adópolitikát olyan eszközként alkalmazni, amely egyszerre képes válaszokat adni a versenyképességi kihívásokra, a zöld átállás finanszírozására és a globális adóelkerülés – így a költségvetési bevételek növelésének – problémájára. A Bruegel Intézet friss, részletes adatfeldolgozáson alapuló elemzése alapján viszont hiába hatékony módszer az adószabályozás, az uniós tagállamoknak szóló adópolitikai ajánlások az elmúlt másfél évtizedben rendre elbuktak a nemzeti kormányokon.

Az uniós döntéshozatalban befolyásos kutatóintézet vizsgálata szerint a prioritások látványosan eltolódtak az adópolitikában mutatva, hogy sok esetben a legcélszerűbb eszköznek tartja azt a brüsszeli végrehajtó testület:

a 2010-es évek elején az országspecifikus ajánlásokban még a munkát és a fogyasztást terhelő adók mérséklése dominált, ami abszolút a lakosság megélhetésének könnyítését célozta,

mára viszont a tőke megadóztatása, a környezeti adók szerepének növelése, illetve minden korábbinál hangsúlyosabban az adóadminisztráció javítása és az adóelkerülés elleni fellépés került előtérbe, ami a tagállami költségvetési egyensúly elérését segítené.

A Bruegel azonban már itt felhívja a figyelmet arra: mindebből a tagállamok meglepően keveset valósítottak meg. Az adóügyi ajánlásoknak alig több mint nyolcadát hajtották végre teljesen vagy nagyobb mértékben. Mindez egyértelművé teszi: nem a sikeres reformok vitték tovább az Európai Bizottság fókuszát, hanem az EU politikai napirendjének átalakulása.

Jól látleletet ad az adott korról az adópolitika

A tanulmány hátterét az Európai Szemeszter részeként kiadott, 2011 és 2025 között született országspecifikus ajánlásai adják. Ezek közül a Bruegel 406 adózási relevanciájú elemet azonosított, majd kulcsszavas mintázatok alapján kategorizálta őket adónemtípus és szakpolitikai cél szerinti bontásban.

A teljes adatállomány méretére jellemző, hogy a vizsgált időszakban több mint 33 ezer ajánlást rögzítettek az Európai Bizottság adatbázisában, és ezek előrehaladását minden évben értékelték. A 2025-ös ajánlások még nem szerepeltek a hivatalos rendszerben, ezért a kutatás kézi feldolgozással egészítette ki azokat.

A jelentés első látványos megállapítása, hogy az adópolitikai jellegű ajánlások súlya ciklikusan emelkedett. Míg 2011-ben az összes ajánlás alig több mint 7 százaléka érintette az adózást, ez az arány 2015-re 15 százalékig emelkedett, majd fokozatosan visszaesett.

Kivételt – és így mélypontot – a 2021-es év jelentett, amikor a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt gyakorlatilag kizárólag csak fiskális jellegű ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság. A Covid-válság elmúltát követően ismét nőtt az adópolitikai ajánlások aránya 18 százalékig, ám 2025-ben újabb visszaesés következett be.

Mindez jól mutatja, mennyire érzékenyen reagál a Szemeszter ajánlási rendszere a gazdasági ciklusokra és az EU politikai hangsúlyváltásaira.

A Bruegel elemzése adatokkal alátámasztva mutatja meg, hogyan változott a fókusz az egyes adónemek között. A 2010-es évek elején a munkát terhelő adók csökkentése volt az ajánlások egyik központi eleme: bizonyos években az összes adózási országspecifikus ajánlás 60-65 százaléka kapcsolódott ehhez. Közgazdasági érvekkel ez aligha vitatható: az EU-ban egy átlagkeresetű dolgozó adóéke 2024-ben még mindig 41,7 százalék volt, míg az OECD-országok átlaga 25,7 százalék, az Egyesült Államoké pedig 30 százalék körül mozgott.

Ennek ellenére a munkaadó jellegű ajánlások 2020-ra szinte teljesen eltűntek, és bár 2025-ben néhány javaslatot újra megfogalmaztak, súlyuk az előző tíz évhez mérten így is jóval mérsékeltebb, 3-4 százalékos.

A fogyasztási adók – főként az áfa – esetében is hasonló trend rajzolódik ki. 2017 után szinte teljesen megszűnt az ilyen típusú ajánlások jelenléte, noha a tagállamok közötti áfarés jelentős, és a rendszer modernizálására sok országban lenne igény. A háttérben az állhat, hogy a Bizottság ezt a területet inkább uniós szintű jogalkotással formálja: az e-kereskedelmi áfareformok és a 2025-ben elfogadott „VAT in the Digital Age” csomag például rendszerszintű változásokat hoz, amelyekhez nincs szükség egyedi tagállami ajánlásokra.

A hangsúly ezzel párhuzamosan három területre tolódott át: elsősorban a vagyoni jellegű adók bevezetésére és korszerűsítésére vonatkozó ajánlásokra,

az adóbeszedés és az adóadminisztráció hatékonyságának javítását célzó intézkedésekre,

valamint a környezeti – zöld- – adók szélesebb körű alkalmazását sürgető javaslatokra.

Míg ez 2011-ben az adózási országspecifikus ajánlások egyötödét érintette, 2022-ben már több mint felét. Az Európai Bizottság egyre gyakrabban tett javaslatot ingatlanadó-rendszerek korszerűsítésére, a társasági adó torzító elemeinek felszámolására vagy a „debt bias” csökkentésére. Utóbbi egy magyarra kevéssé lefordított kifejezés, ami azt jelenti, hogy a vállalatok számára az adórendszer a hitelből történő finanszírozást kedvezőbbé teszi, mint a saját tőkéből való finanszírozást például azért, mert a kamatköltségek levonhatók az adóalapból, míg az osztalékfizetés nem.

A Bizottság ezen gyakorlata szorosan összefügg a világszerte erősödő, adóelkerülési gyakorlatokat visszaszorítani hivatott BEPS-folyamattal és az OECD globális minimumadó-megállapodásával, valamint a társadalmi-politikai nyomással, amely a multinacionális vállalatok adóelkerülését övezi.

A második fókuszba került terület az adóadminisztráció, amely lényegében a már meglévő adók hatékonyabb beszedését jelenti. A 2015 és 2020 között volt a legmarkánsabb a jelentősége: volt olyan év, amikor az adózási ajánlások több mint 60 százaléka erre vonatkozott. Ugyanakkor a Bruegel hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság ajánlásai ezen a téren gyakran túl általánosak, és csak olyan megállapítások jelennek meg, mint „javítani kell az adóbeszedés hatékonyságát”, vagy „erősíteni kell az adóhatóság működését”, ami kevéssé ad kapaszkodót a tagállami reformokhoz.

A harmadik és egyre jelentősebb terület a környezeti célokat érintő adók kivetésének ajánlása.

A zöld adók kezdetben még számottevő szerepet játszottak, majd 2017-re szinte teljesen eltűntek, ám a Zöld Megállapodás és az EU klímapolitikai ambícióinak erősödésével látványosan visszatértek. 2023-ban már az adózási országspecifikus ajánlások több mint 40 százaléka tartalmazott környezeti elemeket – annak ellenére, hogy az EU-ban az elmúlt másfél évtizedben a környezeti adók GDP-arányos bevétele csökkent.

A szakpolitikai célok szerinti bontás még jobban kirajzolja a trendeket. A 2010-es évek elején az ajánlások háromnegyede növekedési és foglalkoztatási célokat követett, ám ez az arány 2020-ra 20 százalék alá süllyedt. A versenyképességi aggodalmak azonban 2024–25-ben újra előtérbe kerültek, ami a növekedési fókusz visszarendeződését jelzi. A költségvetési fenntarthatóság szintén a válság utáni konszolidáció évtizedében volt meghatározó, majd háttérbe szorult. Ezzel szemben az adóelkerülés elleni fellépéshez köthető ajánlások szerepe 2020-ban tetőzött, amikor az adózási országspecifikus ajánlások mintegy kétharmada kapcsolódott ehhez a témához.

A kutatás legkritikusabb tanulsága azonban az, hogy a változó prioritások mögött nem a korábbi ajánlások sikeres megvalósítása áll.

A tagállamok az adózási javaslatok mindössze 14,44 százalékát hajtották végre teljesen vagy nagyrészt, a többség „korlátozott” vagy „némi” előrehaladást mutat, és jelentős számú ajánlás esetében egyáltalán nem történt érdemi lépés.

Ráadásul országonként drámaiak a különbségek: míg Ciprus és Dánia a kevés rájuk jutó ajánlást végrehajtotta, Franciaország és Görögország is viszonylag jól teljesített, addig Magyarország, Németország és Olaszország alig néhány százaléknyi eredményt mutatott fel. Több ország – köztük Ausztria, Írország, Luxemburg vagy Svédország – pedig egyetlen adózási ajánlást sem teljesített teljesen a vizsgált időszakban.

A Bruegel összegzése világos: a jövőbeli hatékonyságnövelés érdekében az Európai Bizottságnak világosabban kell priorizálnia az adópolitikai célokat, konkrétabb ajánlásokat kellene megfogalmaznia, és jobban figyelembe kellene vennie a tagállami politikai és adminisztratív valóságot. Enélkül az európai adópolitikai koordináció továbbra is lassú és töredezett marad – ami miatt hamarosan komoly gazdasági és társadalmi árat kell fizetnünk.

Címlapkép forrása: EU