Alig mozdult a magyar tőzsde

Bár az európai tőzsdéken határozott emelkedés volt látható a mai kereskedésben, a magyar piac lemaradt.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Felemás volt a hangulat a magyar részvénypiacon, vegyes elmozdulással zártak a blue chipek.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Opus és a Gránit Bank vezette a sort 2,2 illetve 1,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a 4iG állt 3,1 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 6,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

