Bevásárlóparkokat vett a Gránit Alapkezelő számos magyar nagyvárosban
Portfolio
A Gránit Alapkezelő mint vevő a Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap nevében eljárva adásvételi szerződést kötött a Revetas Capital nemzetközi ingatlanbefektetési társasággal mint eladóval a magyarországi Park Center kiskereskedelmi portfólió megvásárlásáról - közölte a társaság.

A tranzakció az ország nagyvárosaiban 12 bevásárlóparkot és kiskereskedelmi egységet foglal magába, összesen 45 000 négyzetméter bruttó bérbeadható területtel. A megvásárolt ingatlanok az Alapkezelő által kezelt, több tízezer befektető tulajdonában lévő, nyílt végű ingatlanbefektetési alap tulajdonába kerülnek.

A tranzakció keretében történő eszközátruházás zárása a szerződésben rögzített feltételek teljesülését és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyását követően történhet meg.

A Gránit Alapkezelő a kibővült portfóliót a már hozzá tartozó Zone Bevásárlópark márkanév alatt fogja üzemeltetni. Az egységek a következő hónapok folyamán fokozatosan kapják meg a közös arculatot és kommunikációt. Az ügylet révén immár tizenhét strip mall – magyarul bevásárlópark – fog működni egységes irányítás alatt. A tulajdonolt kiskereskedelmi állomány így 97 800 négyzetméterről több mint 142 000 négyzetméterre nő - írja a Gránit Alapkezelő.

A tranzakció 8 kereskedelmi parkot és 4 egybérlős üzlethelyiséget foglal magába, amelyek Sopronban, Mosonmagyaróváron, Miskolcon, Debrecenben, Zalaegerszegen, Siófokon, Dunaújvárosban, Nagykanizsán, Marcaliban, Tolnában, Szekszárdon és Szentlőrincen találhatók.

A főként a 2000-es években fejlesztett ingatlanok közel száz százalékban bérbeadottak olyan erős bérlői körnek, mint többek között a C&A, a Deichmann, az Intersport, a Libri, a McDonald’s és a Müller.

A strip mall típusú kereskedelmi parkok forgalma az elmúlt években folyamatosan, az inflációt meghaladó ütemben növekedett, és az előrejelzések szerint ez a trend a jövőben is folytatódik, biztosítva hosszú távon is a stabil bevételt - írja az alapkezelő.

A Gránit Alapkezelőt a tranzakciós folyamatban a Kinstellar, a Sentient és a Grandum Ingatlankezelő támogatta. A CMS a Revetas Capital jogi tanácsadójaként működött közre, míg a Cushman & Wakefield brókerként képviselte az eladót a tranzakcióban.

