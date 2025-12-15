Donald Trump találkozóra hívta Robert Ficót

Donald Trump a jövő évi labdarúgó-világbajnokság idejére hívta meg az Egyesült Államokba Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy aláírják az amerikai–szlovák atomerőmű-építési megállapodást.

Donald Trump meghívta Robert Fico szlovák miniszterelnököt az Egyesült Államokba a jövő évi labdarúgó-világbajnokság idejére. A tervek szerint ekkor írják alá a két ország közötti atomerőmű-építési megállapodást – jelentette be Fico hétfőn.

A szlovák kormány az idei évben hagyta jóvá azt a kormányközi szerződést, amely alapján az amerikai Westinghouse vállalat több mint 1000 megawatt teljesítményű atomreaktort épít Szlovákiában.

