Gyökeresen átalakul a magyar kutatási hálózat - Béremelés és AI-forradalom jön a HUN-REN-nél

További bérrendezés jöhet a HUN-REN-nél: a kutatók teljesítményalapú bérként az alapbérükkel megegyező szintű pluszjuttatást szerezhetnek meg, az új teljesítmény alapú rendszernek a kialakítása folyamatban van - árulta el lapunknak Jakab Roland. A magyar kutatási hálózat vezérét többek között a hálózat finanszírozásáról minap aláírt szerződésről, az új működési modellről, a kiemelt kutatási célokról és projektekről, illetve arról kérdeztük, hogyan léphet be az AI-korszakba Magyarország.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át március 18-ai AI in Business 2026 rendezvényünkön! Regisztráció és részletek itt!

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke aláírta a kutatási hálózat működését megalapozó közfeladat-finanszírozási szerződést. Miről szól pontosan ez a szerződés és mi a jelentősége?

A szerződés jelentőségét az adja, hogy ezáltal egy stabil, kiszámítható rendszert tudunk építeni a kutatóink és a HUN-REN-ben dolgozók számára. A Magyar Kutatási Hálózat működését egy erre alkotott törvény szabályozza. A megújult szervezet október végén bejegyzésre került a Fővárosi Törvényszéknél, ezzel létrejött az a jogi entitás, amelyre HUN-REN törvény vonatkozik. Ebben a konstrukcióban mi az állammal megkötött szerződés alapján tudunk építkezni: ez egy 25 éves keretmegállapodás, amelyben a magyar állam megbízza a HUN-REN-t a modern kutatások elvégzésére és 6 éves ciklusokra bontva egy közfeladat finanszírozási szerződést kötünk vele.

Milyen konkrét célokat határoznak meg?

A kormány meghatározza, hogy milyen kutatási területeken szeretné, hogy a HUN-REN kifejtse hatását, illetve úgynevezett indikátorokat állapít meg, amely mérhetővé teszi azt a teljesítményt, amelyért cserébe az állam finanszírozza a HUN-REN működését.

Azokat a metrikákat használjuk, amelyek a nemzetközi kutatási ökoszisztémában bevett mérőszámai a tudományos teljesítménynek. Ilyen például a legjobb, legelismertebb szaklapokban történő publikációk száma, a létrehozott spin-offok, startupok, licencek, különböző szellemi termékek - tehát a hasznosulás irányába elvitt eredmények száma. Fontos a tehetséggondozás is, és hogy az egyetemekkel való együttműködés is kapjon egy új lendületet. Mindezekről a HUN-REN éves beszámolót készít a magyar állam részére, amely mérhetővé teszi a hálózat teljesítményét és megalapozza a teljesítményarányos állami finanszírozást.

Jakab Roland MI Koalíció/HUN-REN, elnök/vezérigazgató Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. 2008-ban marketing- é Tovább … Tovább Jakab Roland az elmúlt 23 évben az Ericsson Magyarország Kft.-nél számos hazai és régiós vezetői tisztséget töltött be mind vállalatvezetési, mind stratégiai, mind KFI területen. 2008-ban marketing- é

A kutatási hálózat2026-ban 76,8 milliárd forint, 2027-től kezdődően évente 89,3 milliárd forintot kap az államtól. A korábbi évekhez képest ez milyen működési kereteket teremt meg? Hol kell majd meghúzni a nadrágszíjat és hol lesz tere a költekezésnek?

A 2024-es bázishoz képest az állami finanszírozás több, mint a duplájára emelkedik 2027-ben. A már 2025-ben is megnövelt mértékű finanszírozásunk lehetővé tette a kutatók bérrendezését, valamint létrehoztunk egy, a HUN-REN teljes hálózatát segítő technológiatranszfer vállalatot is. A 2026. évtől tovább növekedő finanszírozásunk pedig lehetőséget nyújt új kapacitások kiépítésére is. Szeretnénk olyan típusú szolgáltatásokat nyújtani a kutatóknak, amelyek aktívan segítik a tudományos tevékenységüket. Mesterséges intelligencia alkalmazásokat és olyan új eszközöket adunk a kutatóink kezébe, amelyekkel gyorsabban jutnak eredményre. Folyamatos, új képzéseket biztosítunk nekik a vezetés, a projektmenedzsment, a pályázatírás, a különböző pályázatokon való szerepléshez szükséges készségek elsajátítására. További bérrendezésre is készülünk: a kutatók teljesítményalapú bérként még az alapbérükkel megegyező szintű pluszjuttatást szerezhetnek meg, ennek az új teljesítmény alapú rendszernek a kialakítása folyamatban van.

A napokban a HVG arról írt, hogy a kutatói átlagbér a HUN-REN-nél bruttó 800 ezer forint körül alakul, vagyis az elmúlt egy évben lezajlott 30%-os béremelés ellenére is keveset keresnek a kutatók, míg a csúcsvezetők közel 10 millió forintot visznek haza. Mennyire pontosak ezek a számok, ezt meg tudja erősíteni?

A bérrendezések folytatódni fognak a HUN-REN-ben, ennek – ahogy említettem - a nagy része már teljesítményalapon történik. Teljesen nyílttá és átláthatóvá tesszük azt, hogy a jó teljesítményért cserébe milyen jövedelmet tudunk biztosítani a kollégák számára. Ezen felül bevezettük a technológia transzfer rendszert is: ha valakinek van szabadalma vagy cége, és abból bevétele származik a HUN-REN-nek vagy a kutatónak, akkor az első 150 ezer euró árbevétel a kutatót illeti meg. Utána pedig a többletbevételeket egymás között számoljuk el, más hasonló típusú technológiai intézményeket megvalósító modellek alapján.

Ami pedig a vezetői béreket illeti, a nyilvánosságban megjelent adatokkal ellentétben egy nemzetközileg bevált, versenyképes jövedelmet, bérezést tesz lehetővé a modell. Ez a bérszint egyáltalán nem kirívó a hasonló felelősségi kört betöltő hazai állami vezetőkhöz képest sem. A nyilvánosságban úgy fogalmazódott meg, hogy többet keresnek a HUN-REN vezetői, mint a legmagasabb pozíciójú állami vezetők, ám ez nem így van. Az Irányító Testület, amely kutatókból, tudósokból és ipari szakemberekből áll, mind a múltban, mind pedig mostani összetételben döntött az elnök bérezéséről. Ez a döntés olyan keretek között született, hogy az elnök sem a szavazásban, sem a döntésben nem vett részt.

Milyen szerepet tölt be az Irányító Testület a kutatóhálózat vezetésében, és milyen jogosítványokkal rendelkezik?

Az Irányító Testület a legfontosabb irányítója a HUN-REN-ben zajló folyamatoknak. Az az egység, amely meghatározza a hálózat stratégiáját, folyamatosan nyomon követi a tudományos teljesítmény alakulását, dönt arról, hogy milyen kutatóintézeteket, milyen új kutatási programokat indítsunk el.

A HUN-REN kutatási irányain belül melyek lesznek a speciális, kiemelt területek a következő időszakban?

Az egyik ilyen kiemelt terület egyértelműen a mesterséges intelligencia kutatása és használata: ehhez eszköztárat biztosítunk a kutatók számára, és egy új mesterséges intelligencia kutatóközpont felállítását tervezzük. Az elmúlt évben egy olyan AI szimpóziumot szerveztünk, amelyen több mint 30 országból közel 900 résztvevő vett részt, az előadók között a legnevesebb kutatók szerepeltek. Stratégiai együttműködést kezdtünk el kialakítani egy szingapúri egyetemmel, amelyre épülően, a velük való együttműködés keretében kutatócsoportokat tervezünk létrehozni, és ezt az együttműködést további egyetemekkel, további partnerekkel bővítjük ki.

Célunk egy célzott AI kutatóközpont létrehozása, amelyben egyrészt az AI általi kutatásokat kutatjuk, illetve olyan specializált modelleket fogunk létrehozni, amelyek egy adott tudományterületen - legyen az biológia, kémia vagy fizika - magasabb szinten tudják támogatni a kutatásokat.

A másik kiemelt kutatási terület az egészséges élet lesz: hogyan lehetne elérni, hogy a magyarok hosszabb ideig éljenek egészségben. Erre egy egészséges életre fókuszáló kutatóintézetet hozunk létre.

Jakab Roland (HUN-REN)

Melyek a legígéretesebb kutatási projektek, amelyek piacra vihető terméket, szolgáltatást eredményezhetnek?

Szinte minden központunkban vannak ilyen példák. 3500 kutató dolgozik a hálózatban, akik nagyon sok új elképzeléssel rendelkeznek és új felfedezéseket tesznek. Az űrkutatás most fókuszba került, és egyre nagyobb igény mutatkozik a nullmágneses laboratóriumunk igénybevételére Sopronban. Ez egy elképesztő építmény, úgy néz ki, mint egy hatalmas Rubik-kocka, amelyben speciális kábelek futnak, és a közepén van egy kamra, amiben nullmágneses teret lehet szimulálni többek között például az űrben használható ultraérzékeny műszerek, az anyagtudományok, a biomedicina számára.

Nagy potenciált látunk a növénynemesítésben: a szárazságtűrőbb búza- és kukoricafajták 30 százalékkal kevesebb vízből is fantasztikus termésátlagokat tudnak elérni. Ez nemcsak Magyarországnak lesz fontos, hanem a Közép-Kelet-Ázsiával való kapcsolatunkat is tudjuk ezzel erősíteni, mert ezekben az országokban már eddig is magyar búzát és kukoricát használtak.

Több intézetünkben folyik kutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne hatékonyabban energiát tárolni. Nem csak lítiumban gondolkodunk, hanem például fém-kénes és nátrium-kénes megoldásokban, amelyeknek az energiasűrűsége sokkal nagyobb. Az állatorvostudományi intézetben új vakcinák fejlesztése zajlik. Több olyan, nagyon ígéretes gyógyszerjelölt molekula és diagnosztikum fejlesztés is folyik, amely alapjában fogja tudni javítani a betegek életét.

Nagyon sok területen vagyunk jelen, ezért hoztuk létre a technológiatranszfer vállalatunkat, hogy segítsen ezeknek a piacra vitelében.

Miért fontos Magyarország számára a 20 petaflopsosra tervezett Levente nevű szuperszámítógép, amikor tudjuk, hogy egy világszintű AI infrastruktúra kiépítéséhez sokkal nagyobb befektetésre, 600-800 milliárd euróra lenne szükség?

Mi nem tudunk nagy nyelvi modellt fejleszteni, ahhoz valóban 600-800 milliárd euró kellene, Magyarországon azonban más a cél. Rengeteg célalkalmazáshoz lehet speciális modelleket tanítani és nemcsak a nyelvi modellekhez kell szuperszámítógép, hanem például szimulációkhoz is. Lehet például szimulálni egy betegutat, vagy biztonságosan értelmezni laboreredményeket, tüneteket. Ehhez pedig célzott, felügyelt rendszerek kellenek, nem általános nyelvi modellek. Magyarországon rengeteg adat keletkezik, például az egészségügyi területen az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), az oktatában vagy az élelmiszertermelésben. Az adatvagyonunkat fel kell tudni dolgozni, hogy megbízható ajánlásokat adhassunk és alkalmazásokat tudjunk építeni. Az alkalmazások mögött álló nagy adatbázisok értelmezéséhez elengedhetetlen a szuperszámítógép.

Egy Levente méretű szuperszámítógép számára tökéletes az az adatmennyiség, amelyet mi előállítunk, ezért Magyarország digitális önrendelkezéséhez és az itt hasznossá váló alkalmazások fejlesztéséhez szükséges ez a gép. Ezernyi alkalmazási terület létezik, nem beszélve arról, hogy a tudományos kutatások jó részéhez is fontos, hogy rögtön hozzáférhető számítási kapacitással rendelkezzünk. Mindemellett az AI Factory Antenna Programban Európa csúcsgépéhez csatlakoztunk: ez lesz az első exascale szuperszámítógépe Európának, amely már 1000 petaflops feletti számítási kapacitással rendelkezik. Addig, amíg nem épül ki a Levente, ezen megtanuljuk, hogyan tudjuk kihasználni a szuperszámítógépekben rejlő lehetőségeket.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át március 18-ai AI in Business 2026 rendezvényünkön! Regisztráció és részletek itt!

Címlapképünkön Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója Fotó: HUN-REN

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.