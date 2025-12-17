Bejártuk azt a gyárat, ahol Európa fűtésének elektrifikációja formát ölt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Panasonic idén ősszel megnyitotta kibővített hőszivattyúgyárát a csehországi Plzenben, amely a vállalat európai gyártásának és elosztásának központja lesz. A több százmillió eurós beruházással modernizált komplexum a tervek szerint 2030-tól évente akár 1,4 millió beltéri és kültéri hőszivattyúegység előállítására lesz képes, ellátva ezzel az európai piacot, amivel a plzeni üzem Európa egyik legnagyobb hőszivattyúgyára lesz - beszámolónk a gyárban tett helyszíni látogatásunkról.

Már a megnyitó is jelezte az új üzem jelentőségét, hiszen Petr Fiala cseh miniszterelnök is részt vett rajta. A hivatalos eseményt követően a Portfolionak lehetősége volt, hogy egy sajtóesemény keretében meglátogassuk a gyárat, ahol a vállalat bemutatta a kibővült termelést és a gyáron belül kialakított új oktatóközpontját is.

Ember helyett robot

A helyszínre érkezve megtudhattuk, hogy a telephely több gyártócsarnokból áll, tetején egy 1 MW összteljesítményű napelemparkkal. A fejlesztés a Panasonic globális fenntarthatósági törekvéseihez kapcsolódik: a létesítmény „Net Zero” minősítésű gyár, amely működését megújuló forrásból származó villamos energia és saját napenergia biztosítja. (A plzeni gyár a második ilyen minősítésű európai Panasonic-üzem, az első egy cardiffi gyár volt 2024-ben.)

A gyárbejárás során kötelező védőfelszerelésben léptünk be a szerelőcsarnokokba, ahol rendezett sorokban folyt a hőszivattyúk összeszerelése. Hamar egyértelművé vált, mely terület kapott kiemelt hangsúlyt a fejlesztés során:

a gyártás jelentős mértékben automatizált lett.

Az üzemben számos robotizált megoldás működik, köztük automatizált anyagmozgatási rendszerek is. A padlón lefektetett jelölés mentén közlekedő jármű egy automata vezérlésű szállítójármű (AGV), amely a gyártósorok között végzi az alkatrészek és a késztermékek mozgatását.

Már most 80 ipari robot dolgozik a különböző állomásokon, és ezek összehangolt mozgással végzik a repetitív feladatokat – csövek hajlítása, panelek rögzítése, alkatrészek precíz illesztése – emberi beavatkozás nélkül. A gyár elrendezését eleve úgy optimalizálták, hogy a jövőben még több automata rendszer is részt vehessen a késztermékek előállításában, ami kulcsfontosságú szerepet játszik majd a tervezett évi 1,4 millió egység legyártásában.

A gyártás a helyi munkaerőpiacra még a nagyfokú automatizáció ellenére is érezhető hatással van. Az üzem jelenlegi körülbelül 700 fős létszámát a következő években mintegy ezer főre bővítik tervezetten. Azt is megtudhattuk, hogy eredetileg nagyjából 3000 dolgozóval számoltak a teljes kapacitásra,

de az automatizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása révén harmadára csökkent a szükséges létszám.

Ennek ellenére a kritikus pontokon továbbra is technikusok ellenőrzik a minőséget (de közben a nehezebb alkatrészek emelését és pozicionálását már robotkarok végzik). A hangsúly egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű, technológiai és mérnöki kompetenciákra kerül.

A legtöbb beszállított alkatrészt és nyersanyagot regionális (európai) cégektől szereznek be. A gyakorlatban azonban ez nem minden komponens esetében megoldható: egyes kulcselemek – például a kompresszorok – továbbra is globális ellátási láncokra támaszkodnak, ami jól mutatja, hogy az európai ipar megerősítése fokozatos, nem pedig egyik napról a másikra végbemenő folyamat.

Innováció helyben - az európai jövő kulcsa

A vállalat a gyártás mellett a kutatás-fejlesztés (K+F) egy részét is Európába hozta és a délkelet-ázsiai központokból - sőt,

a helyi egyetem bevonásával egy fejlesztőközpont is létesült a gyár területén.

Az Ostravai Műszaki Egyetem közreműködésével megtervezett kutatólaborban a tervek szerint 2028-ra már a teljes termékfejlesztési ciklust képesek lesznek házon belül ellátni a mérnökök, a koncepciótól egészen a kész termékig. Mindez azt jelenti, hogy a jövő hőszivattyúit – a nagyobb teljesítményű, akár társasházak fűtésére is alkalmas modelleket – itt, európai környezetben fejlesztik majd ki, szorosan együttműködve a japán tervezőrészleggel.

Zöld alapokon:

Az üzem energiaellátását szinte teljes egészében megújuló forrásokból fedezik – a tetőn működő napelempark mellett zöld áramot és megújuló fűtési energiát vásárolnak a fennmaradó igényekhez.

fedezik – a tetőn működő napelempark mellett zöld áramot és megújuló fűtési energiát vásárolnak a fennmaradó igényekhez. A gyár i ntelligens épületfelügyeleti rendszert alkalmaz, például szenzorok szabályozzák a szellőztetést, a fűtést és a LED-világítást, minimalizálva az energiapazarlást. A termelés során keletkező hulladékhőt – például a tesztelés alatt járó kompresszorok és ventilátorok hőjét – visszaforgatják az épület fűtésébe, így csökkentve a külső energiaigényt.

alkalmaz, például szenzorok szabályozzák a szellőztetést, a fűtést és a LED-világítást, minimalizálva az energiapazarlást. A termelés során keletkező hulladékhőt – például a tesztelés alatt járó kompresszorok és ventilátorok hőjét – visszaforgatják az épület fűtésébe, így csökkentve a külső energiaigényt. Az esővizet egy tetőn kialakított tározó gyűjti össze és újrahasznosítja, tehermentesítve a városi csatornarendszert és takarékoskodva a vízzel.

A fenntarthatósági törekvések nem öncélúak. Amellett, hogy csökkentik a gyár közvetlen CO2-kibocsátását, ezek az intézkedések

hosszabb távon stabilabbá teszik a termelést az energiapiaci ingadozások közepette is.

A Panasonic világszerte jelenleg 46 ilyen karbonsemleges gyártóegységet működtet, és számuk gyorsan növekszik: 2021-ben még csak 7 gyára volt karbonmentes a több mint 250-ből, 2025-re már 45 fölé emelkedett ez a szám - tudhattuk meg a bejárás során.

Oktatás és szakemberképzés a gyár falai között

Említésre méltó a telephelyen megtalálható és nemrég átadott, vadonatúj Centre of Excellence oktatóközpontot, amely közvetlenül az üzemen belül kapott helyet. A nagyjából 300 négyzetméteres létesítmény a gyakorlatorientált képzésre helyezi a hangsúlyt.

A csarnokban a Panasonic levegő-víz hőszivattyúinak teljes portfólióját bemutató installációk sorakoznak, ahol azokat működés közben lehet megtekinteni. Az oktatóterekben a szerelők és szakpartnerek valós körülmények között sajátíthatják el a telepítés és karbantartás fogásait, a tantermekben pedig elméleti képzéseken és szimulációkon vehetnek részt.

A vállalat szakemberei kiemelték, hogy ezzel a beruházással nemcsak a saját munkatársaik folyamatos továbbképzését biztosítják, hanem a szélesebb iparág tudásmegosztását is támogatják – a központban akkreditált tanfolyamok, távoktatási programok és projektalapú konzultációk is elérhetők. Európában ugyanis nemcsak a gyártókapacitás bővítése vált sürgetővé, hanem az is, hogy legyen elég jól képzett technikus és szerelő a telepítésekhez.

Miért annyira fontos a plzeni beruházás?

A fosszilis energiahordozókról való átállás felgyorsult Európában, különösen a fűtési piacon. A hőszivattyúk iránti kereslet látványos növekedés előtt áll: az európai hőszivattyúpiac becsült mérete 2024-ben 12,2 milliárd euró volt, ezt 2034-re már 71 milliárd euró fölé várják. Erre a tendenciára reagálva 2023-ban rekordösszegű tőkét fektettek be a szektorba világszerte és Európában is – szakértők szerint csak az idei évben mintegy 7 milliárd eurónyi beruházás érkezett az európai hőszivattyúgyártásba.

Ennek köszönhetően az elkövetkező években számos új gyár és gyártósor indul, a kontinens pedig nagyrészt önellátóvá hőszivattyú berendezések terén.

A nap során többször kiemelték, hogy kiszámítható szabályozási környezetre és stabil támogatási rendszerekre van szükség az új fűtéstechnológiák elterjedéséhez. A hőszivattyúk mellett szól a klímavédelmi és hosszú távú költségmegtakarítási érv, ugyanakkor a magas villamosenergia-árak és a változó támogatási programok visszafoghatják a lakossági keresletet – ezeken a területeken fontos előrelépés kell, hogy a frissen kiépült európai gyártókapacitások ki legyenek használva.

A helyszínen azt is megtudhattuk, hogy az uniós villamosenergia-hálózat jelenlegi kapacitása egyébként nem jelent gátat a hőszivattyúk tömeges terjedése előtt: akár 50 millió hőszivattyút is elbírna a hálózat európai szinten komolyabb fejlesztések nélkül. Vagyis a szűk keresztmetszet inkább a fogyasztói oldalon, a beruházási kedvben és a szabályozási háttérben van.

Címlapkép forrása: Portfolio